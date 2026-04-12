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Renato Zero commuove il pubblico con l’omaggio a Enrica Bonaccorti

Renato Zero commuove il pubblico con l’omaggio a Enrica Bonaccorti

Renato Zero omaggia Enrica Bonaccorti in concerto a Bari

Il cantautore romano Renato Zero ha interrotto il concerto del tour ‘L’Ora Zero’ a Bari, in Puglia, ieri sera, per ricordare l’amica storica Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a 76 anni.
In platea era presente la figlia, Verdiana Bonaccorti, che l’artista ha voluto raggiungere personalmente.
Davanti al pubblico, Zero ha parlato di amore libero e sano, collegando il ricordo dell’amica a un messaggio di umanità e vicinanza emotiva, in linea con il tono confidenziale del tour.

In sintesi:

  • Renato Zero ferma il concerto a Bari per ricordare Enrica Bonaccorti.
  • In platea c’è la figlia Verdiana, raggiunta e abbracciata dall’artista.
  • Zero rievoca l’ultima promessa di Enrica: non lasciarlo mai solo.
  • Il gesto consolida il legame tra musica, memoria e rapporto con i fan.

Il gesto in platea e il legame con Enrica Bonaccorti

Durante il live barese de ‘L’Ora Zero’, Renato Zero ha chiesto silenzio e si è avvicinato alla platea per un momento di raccoglimento condiviso.
*”Proprio domani, un mese fa, si spegneva la mia grande amica Enrica Bonaccorti”*, ha detto tra applausi e commozione.
Il riferimento non è casuale: nella tappa romana di gennaio, lo stesso tour aveva regalato l’ultimo abbraccio pubblico tra Zero ed Enrica, già alle prese con un periodo clinicamente complesso.

Zero ha ricordato una telefonata avuta con la conduttrice poco prima della scomparsa, in cui lei gli avrebbe promesso di non lasciarlo mai solo.
Poi l’annuncio: *”Verdiana, sua figlia, è qui”*.
L’artista ha invitato Verdiana Bonaccorti ad alzarsi, l’ha stretta a sé sussurrandole *”coraggio”*, come si legge dal labiale, suggellando il momento con un piccolo bacio sulle labbra, accolto dal silenzio rispettoso e dall’emozione del pubblico.

Memoria, pubblico e nuova sensibilità nei live di Renato Zero

Il gesto di Renato Zero a Bari conferma una trasformazione evidente dei suoi concerti in veri riti collettivi di memoria e affetto.
Il palco diventa spazio emotivo condiviso, dove lutto, consolazione e musica si intrecciano in tempo reale.
Il rapporto con la comunità dei fan si rafforza: la presenza di Verdiana Bonaccorti assume il valore simbolico di un ponte tra generazioni e tra vita privata e scena pubblica.

In questa dimensione, la figura di Enrica Bonaccorti continua a vivere nel racconto di Zero, che trasforma il tour ‘L’Ora Zero’ in un percorso narrativo sull’amicizia duratura, l’assenza e la capacità di elaborare il dolore senza rinunciare alla tenerezza.

FAQ

Chi era Enrica Bonaccorti per Renato Zero?

Era una grande amica di lunga data. Renato Zero l’ha definita pubblicamente *”la mia grande amica”*, ricordandola più volte durante il tour.

Cosa è successo al concerto di Bari del tour L’Ora Zero?

Durante la tappa di Bari, Renato Zero ha interrotto lo show per ricordare Enrica Bonaccorti e abbracciare la figlia Verdiana.

Perché la presenza di Verdiana Bonaccorti è stata così significativa?

È stata significativa perché ha reso concreta la promessa di Enrica di non lasciare mai solo Renato, creando un momento di forte condivisione emotiva.

In quale occasione Renato Zero aveva già omaggiato Enrica Bonaccorti?

Lo aveva fatto nella tappa romana di gennaio del tour ‘L’Ora Zero’, scendendo tra il pubblico per abbracciarla.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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