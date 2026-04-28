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GF Vip, chi esce tra Marco, Paola, Lucia e Alessandra

GF Vip, chi esce tra Marco, Paola, Lucia e Alessandra

GF Vip, televoto decisivo tra Paola, Marco, Alessandra e Lucia

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Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera su Canale 5, il pubblico deciderà chi sarà il nuovo eliminato tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
Il televoto arriva due settimane dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia e chiuderà una fase cruciale del gioco, ridefinendo alleanze e dinamiche nella Casa di Cinecittà.

I sondaggi online – forum, social e siti specializzati – indicano al momento Paola Caruso come concorrente più a rischio, mentre Alessandra Mussolini sembra nettamente al sicuro.

In sintesi:

  • Alessandra Mussolini prima nei sondaggi, tra il 30% e il 40% delle preferenze.
  • Marco Berry stabile in zona sicura, con percentuali stimate tra il 25% e il 35%.
  • Lucia Ilardo oscillante tra il 21% e il 26%, posizione intermedia ma non blindata.
  • Paola Caruso ultima in quasi tutti i sondaggi, rischio eliminazione molto elevato.

Sondaggi, percentuali e peso strategico dei quattro nominati

Le rilevazioni online di questa edizione del GF Vip mostrano una coerenza maggiore con gli esiti del televoto reale, diventando così un indicatore attendibile del sentiment del pubblico.

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Secondo i principali sondaggi, Alessandra Mussolini guida con un consenso stimato fra il 30% e il 40%, forte di una fanbase strutturata e di una presenza centrale nelle dinamiche del programma.

Marco Berry, ex inviato de Le Iene, appare solido con percentuali tra il 25% e il 35%, mentre Lucia Ilardo si colloca in una fascia di equilibrio (21–26%), vulnerabile a oscillazioni dell’ultima ora.

La posizione più critica è quella di Paola Caruso, fan favorite per molti commentatori televisivi ma ultima in quasi tutti i poll. La sua uscita sarebbe rilevante: è l’antagonista dichiarata di Antonella Elia, prima finalista, e motore di numerosi conflitti che alimentano l’interesse del pubblico. Un’eliminazione di Marco o Lucia, al contrario, inciderebbe meno sugli equilibri narrativi della Casa.

Nomination, dinamiche di squadra e possibili scenari futuri

La costruzione del televoto attuale nasce da una combinazione di strategia e regolamento. Nella scorsa puntata la squadra di Antonella Elia ha avuto il vantaggio di esprimere due voti ciascuno, grazie alla vittoria nella sfida di ballo contro il team di Alessandra Mussolini.

Antonella ha indicato Alessandra – *“Perché tutto sommato abbiamo avuto un sacco di problemi”* – e Lucia, ammettendo di non averla ancora compresa e criticando il suo rapporto con Alessandra.

Raul ha nominato la sua stessa “amica speciale” Lucia, giudicandola la persona che ha dato meno alla Casa, mentre Lucia Ilardo ha risposto colpendo Raimondo, invitandolo a essere meno rancoroso e più leggero.

Raimondo ha definito incoerente Alessandra e ha nuovamente puntato su Lucia. A catena, anche Francesca, Renato e Adriana hanno concentrato i voti su Alessandra e Lucia, sottolineando come il loro duo abbia “tolto il sorriso” e auspicandone la separazione.

In confessionale, Paola Caruso ha scelto Adriana, mentre Marco Berry ha votato ancora una volta Alessandra Mussolini. Il quadro che emerge è quello di una Casa spaccata in blocchi contrapposti, con la puntata di stasera destinata a ridefinire gerarchie e possibili finalisti.

FAQ

Chi è il concorrente più al sicuro al televoto del GF Vip?

Al momento, secondo i principali sondaggi online, Alessandra Mussolini risulta la più sicura, con percentuali stimate tra il 30% e il 40% delle preferenze.

Perché l’eliminazione di Paola Caruso peserebbe così tanto nel gioco?

Perché Paola Caruso è al centro di molte dinamiche di conflitto, soprattutto con Antonella Elia. La sua uscita ridurrebbe notevolmente lo scontro narrativo che sostiene l’interesse del pubblico.

I sondaggi online sul GF Vip sono davvero attendibili?

Sì, in questa edizione la convergenza tra sondaggi online e risultati ufficiali è elevata, rendendo le percentuali un termometro plausibile del voto, pur non essendo dati certificati.

Come si è arrivati alla nomination di Alessandra e Lucia?

Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo sono state bersaglio del gruppo di Antonella Elia, che aveva il vantaggio del doppio voto dopo la vittoria nella sfida di ballo.

Da quali fonti provengono le informazioni sulle nomination del GF Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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