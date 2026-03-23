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Caterina Balivo, decisione Rai su La Volta Buona e futuro in tv

Caterina Balivo, decisione Rai su La Volta Buona e futuro in tv

Rai, conferma in vista per La Volta Buona di Caterina Balivo

La Rai si prepara a chiudere la stagione televisiva e a definire i palinsesti 2026/2027. Secondo le indiscrezioni di BubinoBlog, i vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso di confermare La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1. La trasmissione di Caterina Balivo, in onda da lunedì a venerdì, dovrebbe quindi tornare nella prossima stagione, forte di ascolti in crescita e di un formato ormai stabilizzato. La decisione, non ancora ufficializzata, si inserisce nella fase di definizione della nuova offerta diurna del servizio pubblico, con l’obiettivo di consolidare un segmento strategico della programmazione pomeridiana.

In sintesi:

  • La Volta Buona verso la conferma nei palinsesti Rai 1 2026/2027.
  • I vertici Rai soddisfatti da ascolti stabilizzati tra 1,6 e 1,7 milioni.
  • Caterina Balivo resta volto del pomeriggio dopo un avvio complesso nel 2023.
  • Quarta stagione prevista da settembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Le valutazioni sul futuro del programma arrivano mentre tutte le grandi emittenti lavorano ai nuovi assetti pomeridiani. Per la Rai, la continuità con un formato ormai riconoscibile rappresenta una leva editoriale e commerciale rilevante.

Dati di ascolto, scelte editoriali e evoluzione del pomeriggio di Rai 1

La conferma di La Volta Buona sarebbe legata principalmente alla tenuta degli ascolti. Nell’ultima stagione, il talk di Caterina Balivo si è assestato intorno a 1,6/1,7 milioni di telespettatori al giorno, numeri considerati solidi per la fascia oraria e coerenti con gli obiettivi dell’ammiraglia.

L’esordio del 2023 era stato complicato. Il programma aveva preso il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, chiuso tra polemiche e letture politiche sulla decisione. L’impatto iniziale di La Volta Buona fu inferiore alle aspettative, con performance persino peggiori rispetto al talk precedente.

A fine stagione 2023/2024, nei corridoi Rai si era valutata seriamente l’ipotesi di non riproporre il format. Dopo un’analisi dei dati e dei costi, si è scelto di concedere una nuova opportunità, intervenendo su ritmo, struttura e bilanciamento tra intrattenimento, costume e attualità leggera. Già nella stagione successiva la curva di ascolto ha mostrato segnali di recupero, confermati ulteriormente quest’anno, fino a rendere la quarta stagione una scelta quasi naturale.

Ad oggi, il ritorno di La Volta Buona è previsto indicativamente per il 7 settembre 2026, con possibile slittamento di una settimana in base alla calendarizzazione generale dei palinsesti autunnali.

Scenari futuri e ruolo strategico di Caterina Balivo in Rai

La riconferma di Caterina Balivo al timone del pomeriggio di Rai 1 rafforza il suo posizionamento come volto stabile del servizio pubblico dopo anni di alternanza tra progetti diversi. La continuità sulla stessa fascia oraria offre alla conduttrice margini ulteriori di crescita editoriale e fidelizzazione del pubblico.

Per la Rai, un talk quotidiano ormai rodato riduce il rischio di sperimentazioni costose e consente di lavorare sulla qualità degli ospiti, sull’approfondimento leggero e sull’integrazione con i contenuti digitali, cruciali per l’esposizione su Google Discover e sulle piattaforme on demand interne. In prospettiva, la solidità del format potrebbe incidere anche sulle scelte future relative ad altri segmenti della programmazione diurna.

FAQ

Quando dovrebbe tornare in onda La Volta Buona su Rai 1?

La ripartenza è indicativamente prevista per il 7 settembre 2026, con possibile slittamento di una settimana in base ai palinsesti definitivi.

Quanti telespettatori segue mediamente La Volta Buona?

Attualmente il programma di Caterina Balivo registra in media quotidiana tra 1,6 e 1,7 milioni di telespettatori, considerati soddisfacenti per il pomeriggio di Rai 1.

Perché La Volta Buona era a rischio cancellazione nel 2023/2024?

Inizialmente gli ascolti erano inferiori a quelli di Oggi è un altro giorno, portando la Rai a valutare la chiusura prima del successivo riposizionamento editoriale.

Che ruolo ha La Volta Buona nel palinsesto pomeridiano di Rai 1?

Il talk rappresenta un pilastro stabile del pomeriggio, con un format di intrattenimento e costume leggero pensato per consolidare l’offerta di fascia medio-alta.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su La Volta Buona?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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