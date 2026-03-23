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Alzheimer come riconoscere i segnali del linguaggio che anticipano il declino cognitivo

Alzheimer come riconoscere i segnali del linguaggio che anticipano il declino cognitivo

Alzheimer, perché il modo di parlare può rivelare il declino cognitivo

I ricercatori dell’Università di Toronto e della Università di Stanford hanno identificato nel linguaggio parlato un potenziale segnale precoce del morbo di Alzheimer. Analizzando adulti sani tra 18 e 90 anni in contesti controllati, gli studiosi hanno osservato che ritmo, velocità di eloquio e pause durante il discorso cambiano prima dei sintomi clinici evidenti.

Gli studi, pubblicati tra il 2023 e il 2024, collegano una parlata più lenta e frammentata alla presenza di placche di amiloide e proteine tau aggrovigliate nel cervello, marcatori tipici dell’Alzheimer. Questo approccio potrebbe trasformare i test cognitivi tradizionali, introducendo valutazioni vocali e strumenti di intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi e intervenire prima sul declino cognitivo.

In sintesi:

  • La velocità del parlato quotidiano può anticipare il declino cognitivo legato all’Alzheimer.
  • Lo studio su 125 adulti mostra che parlare più lentamente riflette un rallentamento cerebrale generale.
  • Pause lunghe, esitazioni e disfluenze aumentano con l’età e correlano con proteina tau.
  • Algoritmi di intelligenza artificiale raggiungono il 78,5% di accuratezza nel prevedere l’Alzheimer dalla voce.

Come il linguaggio rivela i primi segni del morbo di Alzheimer

Il lavoro guidato dal neuroscienziato cognitivo Jed Meltzer ha mostrato che, con l’età, “come” parliamo conta più di “ciò che” diciamo. La velocità globale del parlato rispecchia la capacità cerebrale di elaborare informazioni, indipendentemente dallo sforzo nel trovare singole parole.

Nel test, 125 adulti sani hanno descritto una scena complessa e, successivamente, nominato oggetti di uso quotidiano osservando immagini e ascoltando audio che poteva facilitare (es. *“scopa”* per una scopa) o confondere (es. *“mocio”*) il richiamo della parola corretta. Chi parlava più rapidamente nel primo compito recuperava più in fretta i nomi nel secondo.

Il team guidato dallo psicologo Hsi T. Wei ha confermato la “teoria della velocità di elaborazione”: il declino cognitivo generale, non solo la memoria, rallenta. Negli anziani aumentano disfluenze, pause vuote e piene (*“uh”, “um”*), mentre la velocità di eloquio si riduce in modo sistematico.

Linguaggio, biomarcatori cerebrali e prospettive future di diagnosi precoce

La ricercatrice sulla demenza Claire Lancaster ha evidenziato che questi dati aprono “prospettive entusiasmanti”, mostrando che anche la rapidità con cui parliamo può segnalare cambiamenti cognitivi nascosti. Nel 2024 uno studio della Università di Stanford su 237 adulti cognitivamente sani ha collegato pause più lunghe, eloquio rallentato e più interruzioni a livelli più elevati di proteina tau aggrovigliata.

Parallelamente, modelli di intelligenza artificiale hanno raggiunto un’accuratezza del 78,5% nel prevedere una diagnosi di Alzheimer sulla base dei soli pattern vocali. Altri studi indicano che la presenza di maggiori placche di amiloide aumenta di 1,2 volte la probabilità di problemi linguistici.

Gli autori concludono che *“i cambiamenti nel linguaggio riflettono lo sviluppo della patologia del morbo di Alzheimer anche in assenza di un evidente deterioramento cognitivo”*. Analizzare il parlato, soprattutto durante il richiamo differito di una storia, potrebbe quindi diventare un nuovo biomarcatore non invasivo nelle valutazioni neuropsicologiche.

FAQ

Quali cambiamenti nel modo di parlare possono indicare Alzheimer precoce?

Possono indicarlo una velocità di eloquio più lenta, pause lunghe e frequenti, maggiori esitazioni (*“uh”, “um”*) e difficoltà nel mantenere un discorso fluido rispetto al passato.

La difficoltà a trovare le parole è sempre un segno di Alzheimer?

No, è spesso un fenomeno fisiologico (lethologica). Diventa sospetto solo se progressivo, associato a rallentamento generale del parlato, disorientamento o altri disturbi cognitivi misurabili.

Come può l’intelligenza artificiale aiutare nella diagnosi dell’Alzheimer?

L’intelligenza artificiale analizza ritmo, pause e pattern vocali, raggiungendo fino al 78,5% di accuratezza nel prevedere l’Alzheimer, supportando ma non sostituendo la valutazione clinica specialistica.

È possibile monitorare da casa i cambiamenti nel linguaggio?

Sì, registrare periodicamente la voce, notare rallentamenti marcati, pause anomale o crescente difficoltà a esprimersi può stimolare un controllo precoce dal neurologo.

Quali sono le fonti scientifiche alla base di queste informazioni?

Le informazioni derivano da studi pubblicati e da un’elaborazione redazionale di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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