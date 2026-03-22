Home / SPETTACOLI & CINEMA / Shia LaBeouf comportamento inquietante a Roma cresce l’allarme per l’attore

Shia LaBeouf a Roma, nuovi comportamenti preoccupanti e interrogativi sulle cure

A Roma, nei giorni recenti, l’attore Shia LaBeouf è stato ripreso in due video che mostrano comportamenti fortemente disturbati. Le immagini, diffuse da diverse testate internazionali, documentano insulti aggressivi rivolti a una ragazza seduta accanto a lui in un ristorante e, in un altro momento, una scena in mutande nella hall di un hotel mentre chiede insistentemente un fiammifero.

Secondo fonti statunitensi, LaBeouf si troverebbe in Italia per il battesimo del padre, dopo aver ottenuto dal giudice un permesso di viaggio inizialmente negato.

Gli episodi riaccendono l’allarme sulla sua salute mentale, già compromessa da anni, e aprono un dibattito sulla gestione clinica e legale di un personaggio pubblico chiaramente in difficoltà.

In sintesi:

Nuovi video mostrano a Roma il comportamento fortemente destabilizzato di Shia LaBeouf .

. L’attore ha ottenuto un permesso del giudice per partecipare al battesimo del padre.

Scene in ristorante e hotel sollevano forti dubbi sul suo controllo di sé.

Crescono gli interrogativi su tutele, cure e responsabilità attorno alla sua salute mentale.

I video da Roma e il quadro clinico sempre più allarmante

Nei filmati circolati online si vede Shia LaBeouf seduto all’esterno di un ristorante romano inveire pesantemente contro una ragazza vicina di tavolo; l’attore continua a urlare anche dopo che lei si è allontanata, in evidente stato di alterazione.

Un secondo video, girato presumibilmente qualche giorno prima, lo ritrae nella lobby dell’hotel dove alloggia, in mutande, mentre chiede con insistenza un fiammifero per accendere una sigaretta, tra l’imbarazzo degli ospiti e dello staff.

Questi episodi arrivano dopo i recenti exploit di LaBeouf a New Orleans durante il carnevale, da lui stesso giustificati con motivazioni eccentriche, come la dichiarazione: “Non ho un problema con l’alcol, ho la Sindrome dell’uomo basso”. Il quadro che emerge è quello di un artista di grande talento ma afflitto da disturbi mentali ormai considerati seri e persistenti, non adeguatamente contenuti né trattati.

Rischi, responsabilità e possibili sviluppi del caso LaBeouf

I nuovi comportamenti di Shia LaBeouf ripropongono con urgenza il tema delle responsabilità attorno ai disturbi psichiatrici gravi nei personaggi pubblici: dalla famiglia ai team legali, fino alle strutture sanitarie.

L’apparente possibilità per l’attore di viaggiare liberamente, pur mostrando una chiara incapacità di autocontrollo, solleva interrogativi sul bilanciamento tra libertà personale, tutela della salute e sicurezza di terzi.

Se non verrà definito un percorso di cura strutturato – psicoterapeutico, farmacologico e di supporto continuativo – è plausibile attendersi nuovi incidenti, con potenziali conseguenze legali e d’immagine per l’attore e per chi lo circonda. Il caso potrebbe diventare un banco di prova internazionale su come il sistema affronta la fragilità mentale di figure note.

FAQ

Perché Shia LaBeouf si trova attualmente a Roma?

È riportato che Shia LaBeouf si trovi a Roma per assistere al battesimo del padre, dopo un permesso giudiziario.

Cosa mostrano esattamente i video girati a Roma?

I video mostrano l’attore che insulta una ragazza in un ristorante e, separatamente, gira in mutande in hotel chiedendo insistentemente un fiammifero.

Shia LaBeouf è sotto trattamento per problemi di salute mentale?

È noto che LaBeouf affronti seri disturbi mentali, ma non sono stati resi pubblici dettagli aggiornati e verificabili sul suo attuale percorso terapeutico.

Quali rischi comportano questi episodi per Shia LaBeouf?

Gli episodi possono aggravare la sua situazione legale, compromettere la carriera e aumentare il rischio di danni a sé o ad altri senza adeguate cure.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Shia LaBeouf?

Questa notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.