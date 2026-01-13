Caso Signorini, svelati i retroscena di Giletti e l’affondo di Corona che cambia tutto

Retroscena in tv: il caso Signorini secondo Giletti

Massimo Giletti ha acceso i riflettori sul “caso” che coinvolge Alfonso Signorini durante Lo Stato delle Cose, ricostruendo tempi, scelte editoriali e implicazioni mediatiche senza sconti. In studio e con contributi esterni, il focus è stato centrato sui rapporti professionali e sul peso di Signorini nel sistema dell’informazione d’intrattenimento, evidenziando le frizioni emerse nelle ultime settimane.

Il programma ha dato spazio a testimonianze e documenti, delineando il perimetro del dibattito: dall’autorevolezza di Signorini come direttore di Chi al ruolo nel prime time televisivo, fino alle dinamiche che hanno innescato l’attuale controversia.

Giletti, forte di un impianto narrativo basato su atti e filmati, ha posto l’accento sulla rilevanza pubblica della vicenda, evitando letture personalistiche e concentrandosi sull’impatto nel sistema mediatico.

Corona contro il sistema: motivazioni e rapporti con Signorini

Fabrizio Corona, intervistato dall’inviata Ilenia Petracalvina per Lo Stato delle Cose, ha ricostruito trent’anni di contatti con Alfonso Signorini, precisando che i legami sono sempre stati professionali e guidati dall’“intuizione giornalistica”. Ha ricordato decine di copertine e servizi realizzati per Chi, sottolineando una collaborazione di convenienza reciproca.

Ha rimarcato che nei momenti difficili non ha ricevuto sostegno personale da Signorini, ma ha escluso strappi clamorosi o rancori privati. La mossa che ha alimentato lo scandalo, sostiene, non nasce da vendetta.

Corona afferma di voler colpire “il sistema” della comunicazione dall’interno, indicandolo come responsabile del tracollo professionale del padre Vittorio. La scelta di puntare su Signorini, descritto come perno del potere mediatico in Mediaset, rientrerebbe in una strategia di contrasto al potere, consapevole dei rischi personali.

Ha aggiunto che da due anni non trova spazio su Chi e di non essere stato invitato alla festa per i 30 anni del settimanale, ma nega qualsiasi volontà di ritorsione.

L’idea di intervenire pubblicamente sarebbe maturata dopo l’ospitata di Signorini da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in occasione del libro “Amami Quanto Io T’Amo”: vedendo quell’immagine “elegante e serissima”, ha ritenuto fosse il momento di parlare, rivendicando di avere “le chat”.

Vallettopoli e i video d’archivio: l’episodio Interrante riaperto

Massimo Giletti, con il via libera dell’avvocato Domenico Aiello, ha mandato in onda un estratto di Un Giorno in Pretura sul processo Vallettopoli, riportando in primo piano la deposizione di Alfonso Signorini. Al centro, un servizio fotografico proposto da Fabrizio Corona su Daniele Interrante e una presunta relazione con Gisele Bündchen.

Nelle immagini d’archivio, Signorini spiega di aver respinto quel materiale dopo i controlli del fotoeditor: la donna ritratta sarebbe risultata la sosia della top model, non la vera Bündchen. Il direttore chiarisce che con Corona gli attriti furono soprattutto sul prezzo, ammettendo però che, accanto a “bufale”, l’agenzia portò anche servizi di valore.

In collegamento, Interrante ha precisato di non aver orchestrato alcuno scoop: racconta di essere uscito con una ragazza molto somigliante alla modella, negando patti con Corona. Ha aggiunto di aver compreso la portata del caso proprio ascoltando la deposizione di Signorini, concludendo che l’ex paparazzo “aveva provato a fare il furbo”.

Il richiamo a quel passaggio processuale inserisce un precedente rilevante nell’attuale contesto: verifiche redazionali, dinamiche di mercato delle immagini e gestione delle fonti tornano a incrociare il nome di Signorini e il metodo di lavoro di Corona.

FAQ

  • Che cosa è stato mostrato in trasmissione? Un filmato d’archivio di Un Giorno in Pretura sul processo Vallettopoli con la deposizione di Alfonso Signorini.
  • Qual era il contenuto del servizio contestato? Foto su Daniele Interrante con una donna presentata come Gisele Bündchen, risultata poi una sosia.
  • Come ha spiegato Signorini la vicenda? Ha riferito di aver bloccato il servizio dopo i controlli del fotoeditor, rilevando incongruenze e l’identità non corrispondente.
  • Fabrizio Corona cosa viene accusato di aver fatto? Di aver tentato di vendere un servizio ritenuto “fake” dalla redazione di Chi.
  • Daniele Interrante ha confermato un accordo con Corona? No, ha negato qualsiasi patto, dicendo di aver frequentato una ragazza somigliante alla modella.
  • Qual è il ruolo di Giletti nel segmento andato in onda? Ha ricostruito i fatti e mostrato gli atti audiovisivi con il consenso legale.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Lo Stato delle Cose su Rai, con contributi d’archivio da Un Giorno in Pretura.

