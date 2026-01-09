Cammino di Santiago, effetto Zalone scatena il boom: perché tutti cercano il pellegrinaggio oggi

Boom di ricerche dopo l’uscita del film

Cammino di Santiago al centro dell’attenzione dopo l’uscita di “Buen Camino” di Checco Zalone: secondo Google Trends, il 25 dicembre, giorno del debutto, le ricerche sono salite di oltre il 200% rispetto alla media annuale. Il 28 dicembre si è registrato il picco massimo, vicino al +600%.

Nel corso della prima settimana di gennaio l’interesse si è stabilizzato su livelli eccezionali, con un incremento superiore al 400% sulla media, segnalando una domanda non effimera ma persistente.

Si tratta del livello più alto dal 2004, escluso luglio 2013, quando un grave incidente ferroviario vicino a Santiago de Compostela generò un picco ancora superiore di circa il 20%. Oggi, la spinta è chiaramente trainata dal fenomeno cinematografico.

Dati record tra botteghino e interesse online

“Buen Camino” consolida risultati eccezionali: altri 501.203 euro in un solo giorno portano l’incasso oltre i 60 milioni in 15 giorni di programmazione. Le presenze sfiorano i 7,5 milioni, numeri che collocano il titolo al terzo posto di sempre al botteghino italiano.

Restano davanti solo il primo “Avatar” (68,6 milioni) e “Quo vado?” (65,3 milioni), firmato dalla stessa coppia Zalone–Nunziante. La traiettoria attuale apre la possibilità concreta di superare almeno uno dei due benchmark, sostenuta da una tenuta straordinaria in sala.

In parallelo, l’attenzione online sul Cammino di Santiago continua a sovraperformare la media pluriennale: il traino del film ha generato un’onda lunga che si traduce in picchi su Google Trends senza precedenti dal 2004, al netto dell’anomalia di luglio 2013.

Effetto culturale e nuovi pellegrini sul percorso

L’impatto del film di Checco Zalone si riflette sul territorio: associazioni e community legate al Cammino di Santiago segnalano un aumento di domande pratiche su tappe, credenziali e logistica, in linea con l’onda di interesse fotografata da Google Trends.

La spinta è trasversale: cresce l’attenzione di chi cerca motivazioni spirituali, ma anche di chi è attratto dall’esperienza outdoor e dal turismo lento, coerentemente con la narrazione pop del grande schermo.

Operatori e guide si preparano a una stagione più intensa, con possibili effetti su disponibilità di ostelli e servizi lungo le rotte principali verso Santiago de Compostela, dove l’afflusso è storicamente ciclico ma ora accelerato dal successo cinematografico.

Il fenomeno non sostituisce le ragioni tradizionali del pellegrinaggio, ma le amplifica: la curiosità innescata dai numeri record al botteghino convoglia nuovi camminatori che chiedono informazioni su periodi migliori, costi medi e requisiti per ottenere la “compostela”.

Resta il nodo della sostenibilità dei flussi: la crescente popolarità richiede pianificazione anticipata, rispetto dei percorsi e informazione affidabile, per evitare congestione e preservare l’equilibrio tra dimensione culturale, spirituale e turistica.

L’effetto emulativo appare destinato a proseguire nelle prossime settimane, con un’attenzione costante alle rotte più note e alle varianti meno battute.

