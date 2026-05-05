Famiglia Duffy denuncia clinica svizzera: contestata la gestione del suicidio assistito di Wendy

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Efficienza energetica e clima ridisegnano il valore delle case in Italia

Nelle città italiane il valore delle abitazioni è sempre più condizionato dall’efficienza energetica, con effetti diversi a seconda del clima. REbuild, in vista dell’edizione di maggio “Housing Remix. Nuove soluzioni per l’abitare”, ha presentato una ricerca inedita realizzata dall’Università IUAV di Venezia, guidata dal professor Ezio Micelli. Lo studio ha analizzato oltre 7.000 annunci immobiliari in cinque città simbolo delle principali zone climatiche nazionali: Reggio Calabria, Cagliari, Genova, Venezia e Cuneo. I dati mostrano che, procedendo da sud verso nord, il “price premium” legato a migliori prestazioni energetiche cresce in modo lineare. La ricerca chiarisce perché il mercato attribuisca un valore crescente agli immobili efficienti e sollecita una revisione mirata delle politiche di incentivo pubblico.

In sintesi:

  • L’efficienza energetica incide in modo crescente sul valore immobiliare lungo l’asse sud-nord.
  • A Cuneo un salto massimo di classe energetica vale fino al +50% di prezzo.
  • A Reggio Calabria il premio massimo per l’efficienza energetica si ferma intorno al 24,5%.
  • La ricerca REbuild-IUAV suggerisce incentivi differenziati per clima e territorio.

Come il clima influenza prezzi, incentivi e strategie immobiliari

La ricerca dell’Osservatorio REbuild, curata dal Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di Venezia, dimostra che l’efficienza energetica genera premi di prezzo crescenti al crescere della severità climatica.

Nel caso di Cuneo, area fredda, la transizione alla massima efficienza può valere quasi il 50% in più rispetto a un immobile simile ma non riqualificato. A Reggio Calabria, contesto caldo, il premio massimo si attesta intorno al 24,5%. Anche i miglioramenti intermedi risultano rilevanti: oscillano dall’8,5% registrato a Reggio Calabria al 21,8% nello stesso capoluogo piemontese.

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Ezio Micelli sottolinea: “Il messaggio che emerge è univoco. In tutti i contesti analizzati, senza eccezioni, le abitazioni più efficienti acquisiscono sempre maggior valore. Si tratta di un trend stabile, interiorizzato dal mercato e non più modificabile”. La conferma arriva anche dal confronto con studi precedenti, compresi quelli della Banca d’Italia.

L’efficienza energetica, che assicura risparmi strutturali sulle bollette, maggiore comfort e minor esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia, si consolida così come attributo strutturale del valore immobiliare, al pari di localizzazione e qualità costruttiva.

Nuove politiche e ruolo strategico dell’efficienza abitativa

Comprendere l’intreccio tra clima, efficientamento e valore immobiliare è cruciale per progettare politiche pubbliche efficaci.

Gli attuali incentivi nazionali, spesso uniformi, non riflettono la diversa risposta del mercato nelle varie zone climatiche. La ricerca REbuild-IUAV indica la necessità di modulare le agevolazioni in funzione del contesto geografico: dove il premio di mercato è più elevato, il sostegno pubblico può massimizzare ritorni immobiliari, risparmi energetici e riduzione delle emissioni; nelle aree più calde servono strumenti calibrati per stimolare interventi comunque strategici.

Nel programma di REbuild 2026, l’efficientamento incrocia i cinque pilastri tematici: Politiche, Capitali, Regole, Costruire, Abitare. Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, osserva che la casa diventa “una vera infrastruttura economica e sociale”, capace di connettere mercato, servizi e competitività territoriale.

L’efficienza energetica emerge così come leva trasversale: risposta alla transizione ecologica, strumento di politica economica urbana e fattore chiave per affrontare l’emergenza abitativa, soprattutto nelle aree dove domanda sociale e pressione sui prezzi sono più acute.

FAQ

Quanto incide l’efficienza energetica sul prezzo delle case al nord Italia?

Incide in modo significativo: nello studio su Cuneo, un passaggio alla massima efficienza energetica vale quasi il 50% in più rispetto a case non riqualificate.

Il premio di prezzo per l’efficienza energetica è uguale in tutta Italia?

No, varia con il clima: nello studio oscilla da circa l’8,5% per miglioramenti intermedi a Reggio Calabria fino oltre il 20% a Cuneo.

Perché il clima influenza la convenienza degli interventi energetici?

Perché nelle zone più fredde il fabbisogno di energia per il riscaldamento è maggiore, quindi i risparmi attesi aumentano e il mercato riconosce premi di prezzo più elevati.

Come dovrebbero cambiare gli incentivi per la riqualificazione energetica?

Dovrebbero essere modulati per area climatica, premiando maggiormente gli interventi dove il beneficio economico ed energetico è più alto e adattandosi alle specificità locali.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi giornalistica?

L’analisi deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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