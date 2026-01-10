CASHZ rivoluziona le crypto: il nuovo wallet dagli sviluppatori di Zcash promette privacy e velocità

Nuovo wallet cashZ per l’ecosistema Zcash

cashZ nasce a meno di 24 ore dall’uscita del team storico di Zcash dalla Electric Coin Company, con l’obiettivo di diventare il nuovo wallet di riferimento dell’ecosistema. A presentarlo è Josh Swihart, ex CEO di ECC, che conferma l’immediata continuità operativa: “il team che ha lanciato Zcash e creato Zashi sta ora lanciando un nuovo wallet per Zcash”, segnando un passaggio di testimone senza fratture operative.

Basato sul codice di Zashi, il progetto punta a un’infrastruttura più agile, senza introdurre nuove monete, ma accelerando sviluppo e adozione di Zcash. Secondo i dati pubblicati su cashz.org, oltre 3.800 utenti si sono già registrati per testarne le funzionalità, un segnale di traction immediata in fase pre-lancio.

Il contesto di mercato resta complesso: alla notizia il prezzo di ZEC ha oscillato con forte volatilità, toccando un -21% sotto i 400 dollari e rimbalzando intorno a 430 dollari nelle ore successive; Zcash rimane comunque in calo dell’86% dal massimo storico 2016 e del 38% dal picco 2025, secondo CoinGecko. Il riassetto organizzativo, riportato da Cointelegraph, nasce da divergenze sulle regole nonprofit e dalla necessità di una struttura più competitiva, come spiegato da Swihart sul sito ufficiale e su cashz.org.

Migrazione da Zashi e focus sulla privacy

La migrazione da Zashi a cashZ è progettata per essere immediata e senza attriti, grazie al riuso del codice esistente e all’assenza di nuove monete o fork, come chiarito da Josh Swihart. L’obiettivo è preservare compatibilità e abitudini d’uso, trasferendo le basi tecnologiche in un ambiente più rapido nello sviluppo e nel rilascio di funzionalità.

La priorità rimane la tutela della riservatezza: l’architettura eredita l’impostazione cypherpunk di Zcash, concentrandosi su privacy-by-default, sicurezza del traffico e protezione dei metadati. Questo approccio, evidenziato nella comunicazione ufficiale su cashz.org, mette il wallet al centro dell’esperienza utente, senza alterare l’asset digitale sottostante.

Secondo Cointelegraph, l’uscita del team da Electric Coin Company è legata a vincoli di governance nonprofit che rallentavano l’iter decisionale; la nuova struttura promette cicli di sviluppo più brevi e un time-to-market competitivo, in linea con i benchmark fissati da ecosistemi come Bitcoin, Ethereum e Solana. Le registrazioni riportate da cashz.org superano le 3.800 unità, segnale di un testbed utile a validare sicurezza e usabilità prima del rollout pubblico.

Governance, mercato e strategia di crescita

La rottura con la Electric Coin Company nasce da “divergenze sulle regole delle organizzazioni nonprofit e tensioni nella governance”, come riportato da Cointelegraph, e si traduce in un modello aziendale più snello, orientato all’esecuzione. Per Josh Swihart, non è in agenda la creazione di nuove criptovalute: l’obiettivo è “scalare Zcash”, con una struttura capace di iterare rapidamente e competere con ecosistemi come Bitcoin, Ethereum e Solana.

Sul fronte di mercato, la reazione resta bifronte: forte volatilità del token ZEC (-21% sotto i 400 dollari, poi rimbalzo a 430 dollari) e trend ancora negativo sull’orizzonte pluriennale, con drawdown dell’86% dal massimo 2016 e del 38% dal picco 2025, secondo CoinGecko. La discontinuità organizzativa, però, punta a stabilizzare l’execution, riducendo attriti regolatori interni e accorciando il time-to-market.

La strategia di crescita passa da un wallet-first approach: centralità di cashZ come interfaccia dell’ecosistema, consolidamento della base utenti e cicli di rilascio rapidi. Le oltre 3.800 registrazioni indicate su cashz.org offrono un bacino di test per validare sicurezza e UX, mentre la narrativa di ritorno alle radici cypherpunk mira a rafforzare l’identità del progetto e l’attrattività presso utenti sensibili alla privacy.

FAQ

  • Che cos’è cashZ?
    È un nuovo wallet per Zcash sviluppato dall’ex team di ECC, come annunciato su cashz.org e ripreso da Cointelegraph.
  • cashZ introduce una nuova criptovaluta?
    No, come chiarito da Josh Swihart, non sono previste nuove monete; il focus è sulla crescita di Zcash.
  • Perché il team ha lasciato ECC?
    Per superare vincoli di governance nonprofit e accelerare i processi decisionali, secondo Cointelegraph.
  • Come ha reagito il mercato?
    ZEC ha mostrato forte volatilità: -21% sotto i 400 dollari e rimbalzo verso 430, dati CoinGecko.
  • Qual è la strategia di crescita?
    Approccio wallet-first con cashZ, cicli di rilascio rapidi e focus su privacy e usabilità.
  • Quanti utenti hanno aderito al test?
    Oltre 3.800 registrazioni, come riportato da cashz.org.

