BlackRock svela nuove direttrici di mercato: criptovalute e tokenizzazione cambiano strategie, portafogli e priorità degli investitori globali

BlackRock names crypto and tokenization as ‘themes driving markets’ in 2026

Cripto e tokenizzazione al centro dei mercati 2026

Nel nuovo report “Thematic Outlook 2026”, BlackRock inserisce gli asset digitali tra le forze che stanno ridisegnando i mercati globali, accanto a intelligenza artificiale ed energia. La società, che gestisce oltre 10.000 miliardi di dollari, tratta bitcoin, ether, stablecoin e tokenizzazione non più come nicchia speculativa, ma come infrastruttura emergente per i mercati dei capitali.

Il team guidato da Jay Jacobs, responsabile degli ETF azionari U.S. di iShares, colloca le cripto all’interno di un set di “temi che muovono i mercati in modi senza precedenti”. La lettura è chiaramente strategica: gli asset digitali vengono agganciati alle altre “mega forze” strutturali che influenzano portafogli, flussi di capitale e alloca­zione settoriale.

Per gli investitori istituzionali, il messaggio è che l’evoluzione della finanza passa dalla convergenza fra infrastrutture tradizionali e tecnologia blockchain. La narrativa si sposta così dal semplice “prezzo di bitcoin” alla funzione dei registri distribuiti nel rendere più efficiente la circolazione di capitale, dati e diritti di proprietà.

ETF su bitcoin e ascesa dei token di asset reali

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT), ETF spot su bitcoin lanciato nel gennaio 2024, viene indicato come il prodotto scambiato in borsa in più rapida crescita della storia, con asset superiori a 70 miliardi di dollari. Per BlackRock, questo boom certifica una domanda strutturale di esposizione regolamentata a bitcoin all’interno di strategie tematiche più ampie.

Parallelamente, il report evidenzia il salto di qualità della tokenizzazione di asset reali: immobili, azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario rappresentati in forma digitale su blockchain. Le stablecoin ancorate al dollaro vengono citate come primo caso di adozione di massa di asset tokenizzati, capaci di unire liquidità, regolamento rapido e programmabilità.

In un grafico interno, BlackRock mostra la quota dominante di Ethereum nella tokenizzazione, con oltre il 65% del mercato, sottolineando come l’ecosistema sia oggi l’infrastruttura privilegiata per applicazioni decentralizzate, emissione di token e soluzioni di finanza on-chain.

Blockchain come nuova infrastruttura finanziaria

Nella visione di BlackRock, la crescita della tokenizzazione amplierà l’accesso a classi di attivo che vanno ben oltre contante e Treasury USA, abilitando frazionamento, regolamenti quasi istantanei e aperture di mercato h24. Questo cambio di paradigma è inquadrato tra le “mega forces” che includono domanda di potenza computazionale trainata dall’AI, riallocazione della spesa per la difesa e grandi piani di infrastrutture fisiche ed energetiche.

L’inclusione esplicita degli asset digitali in questo quadro di lungo periodo segnala che cripto e tokenizzazione sono ormai considerate leve strutturali per la modernizzazione del sistema finanziario, non semplici trend ciclici. Rimangono rischi legati a volatilità, regolamentazione e cybersecurity, ma il posizionamento di un gestore globale suggerisce che la traiettoria di integrazione con la finanza tradizionale è avviata.

Per i gestori di portafoglio, ciò implica una progressiva evoluzione di benchmark, strumenti di copertura e veicoli regolamentati, con una crescente attenzione alla scelta delle infrastrutture blockchain sottostanti e alla qualità della compliance degli emittenti.

FAQ

D: Perché l’analisi di BlackRock sulle cripto è considerata rilevante?

R: Perché BlackRock è il più grande asset manager globale e il suo posizionamento strategico influenza allocazioni istituzionali e regolatori.

D: Quali asset digitali vengono citati nel Thematic Outlook 2026?

R: Il report menziona in particolare bitcoin, ether, stablecoin ancorate al dollaro e asset tokenizzati su blockchain pubbliche.

D: Che ruolo ha l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT)?

R: L’IBIT è indicato come l’ETF cresciuto più rapidamente nella storia, diventando un veicolo chiave per l’accesso istituzionale a bitcoin.

D: Cosa intende BlackRock per tokenizzazione?

R: È la rappresentazione digitale su blockchain di asset reali, come immobili, azioni e obbligazioni, in forma di token trasferibili.

D: Perché Ethereum è al centro della tokenizzazione?

R: Perché Ethereum concentra oltre il 65% degli asset tokenizzati, grazie al suo ecosistema di smart contract e standard consolidati.

D: Come si collegano AI, energia e cripto nel report?

R: Sono descritte come “mega forces” interconnesse che trasformano economia reale, mercati finanziari e costruzione dei portafogli.

D: Quali rischi restano per gli investitori in asset digitali?

R: Persistono rischi di volatilità estrema, incertezza regolamentare, vulnerabilità informatiche e dipendenza dall’infrastruttura tecnologica.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni derivano da un approfondimento pubblicato da CoinDesk sul report tematico 2026 di BlackRock dedicato a cripto e tokenizzazione.