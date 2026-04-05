Home / SPETTACOLI & CINEMA / Canzonissima supera Amici negli ascolti, terze puntate a confronto

Ascolti 4 aprile, Amici batte Canzonissima ma calano entrambi

Sabato 4 aprile, sulle ammiraglie Rai1 e Canale 5, la sfida del prime time ha visto nuovamente contrapposte Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Lo show musicale Canzonissima, in onda su Rai1 dalle 21:23 all’1:01, ha raccolto 2.210.000 spettatori con il 17,4% di share.

Il talent Amici di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5 dalle 21:22 alle 00:40, ha totalizzato 3.100.000 spettatori e il 23,2% di share, imponendosi nella terza sfida stagionale.

Entrambi i programmi, però, risultano in calo rispetto alle precedenti puntate e allo storico delle scorse edizioni, segnalando una flessione della tenuta del sabato sera generalista, con impatto potenziale sulle strategie editoriali di Rai e Mediaset nelle prossime settimane.

In sintesi:

Amici leader del sabato con 3,1 milioni e 23,2% di share, ma in calo.

leader del sabato con 3,1 milioni e 23,2% di share, ma in calo. Canzonissima ferma a 2,21 milioni e 17,4%: perde pubblico e share.

ferma a 2,21 milioni e 17,4%: perde pubblico e share. Rispetto al 2025, Amici cede quasi 4 punti di share nella terza puntata.

cede quasi 4 punti di share nella terza puntata. Sui social cresce il malcontento per il cast di canto di Amici.

Confronto dettagliato tra ascolti, dinamiche di gioco e trend social

La terza puntata di Amici conferma la leadership sul target commerciale, ma con numeri in contrazione: la “buonanotte” del programma si ferma a 1.194.000 spettatori con il 19,5% di share.

Il confronto con la terza puntata del 2025 è significativo: allora il talent superò i 3.858.000 spettatori con il 27,94%, oggi si registra una perdita di oltre 700 mila individui e quasi 4 punti.

Sul piano narrativo, Maria De Filippi accelera il ritmo: in tre serate sono già usciti sei allievi, tra cui, sabato, Valentina e Plasma. Proprio l’eliminazione del cantante di “Segreto” ha spiazzato il pubblico, che lo immaginava almeno alle ultime puntate.

Non è mancata la polemica tecnica con il guanto di sfida di Alessandra Celentano, previsto tra Alex e Nicola e poi annullato dai giudici: “Non è equo! … è palese che è sbilanciato”, ha dichiarato Elena D’Amario. Spazio anche all’incursione di Alessandro Cattelan con il gioco “Password”, insieme a Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas.

Sul fronte Rai, Canzonissima continua la sua corsa in discesa: rispetto al debutto del 21 marzo (2.550.000 telespettatori e 22,5% di share), la trasmissione guidata da Milly Carlucci perde circa 300 mila spettatori e 5 punti di share.

Il format punta su un forte legame con la storia discografica degli artisti: in questa puntata i concorrenti hanno presentato un brano-simbolo della propria carriera. Elettra Lamborghini ha riproposto “Musica (E il resto scompare)”, esordio sanremese, mentre Arisa è tornata a “Sincerità”.

A conquistare la puntata è stato il tenore Vittorio Grigolo con una versione di “Caruso” di Lucio Dalla, scelta che conferma il peso dei grandi classici nel gradimento del pubblico generalista.

Numeri, cause del calo e possibili scenari futuri

I dati complessivi delle tre settimane confermano un progressivo raffreddamento del sabato sera televisivo.

Per Amici: 21 marzo 2026 3.295.000 spettatori e 23,8%; 28 marzo 3.361.000 con 24,1%; 4 aprile 3.100.000 con 23,2%. Il trend è ancora alto ma discendente.

Per Canzonissima: 21 marzo 2.550.000 e 22,5%; 28 marzo 2.135.000 e 19,4% (anteprima a 3.619.000 e 19,8%); 4 aprile 2.210.000 e 17,4%. Il calo è più marcato in termini di share che di volume.

Le prime analisi individuano due fattori principali: saturazione dei format talent/show e crescente frammentazione dell’audience verso piattaforme on demand. Nel caso di Amici, pesano anche le critiche online alla “classe di canto”, percepita da una parte dei fan come meno competitiva delle precedenti.

Per Rai1, la performance di Canzonissima obbliga a interrogarsi sulla forza reale del brand storico nel contesto 2026, mentre per Canale 5 il tema diventa preservare la leadership lavorando su cast, storytelling e gestione delle eliminazioni per evitare ulteriori erosioni di share.

FAQ

Quanti spettatori hanno visto Amici il 4 aprile 2026?

Amici è stato seguito da 3.100.000 spettatori con uno share del 23,2% nella fascia 21:22–00:40 su Canale 5.

Quali sono stati gli ascolti di Canzonissima il 4 aprile 2026?

Canzonissima su Rai1 ha totalizzato 2.210.000 spettatori con il 17,4% di share tra le 21:23 e l’1:01.

Chi è stato eliminato da Amici nella terza puntata del serale?

Nella terza puntata del serale di Amici hanno lasciato il programma Valentina e il cantante Plasma, eliminazione particolarmente discussa dai fan.

Chi ha vinto la terza puntata di Canzonissima 2026?

La terza puntata di Canzonissima è stata vinta dal tenore Vittorio Grigolo con l’interpretazione di “Caruso” di Lucio Dalla.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni sugli ascolti?

I dati e le informazioni sono frutto di una elaborazione redazionale su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.