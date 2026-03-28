Valeria Mazza racconta il legame indissolubile con Alejandro Gravier

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Valeria Mazza racconta i segreti di 36 anni d’amore con Alejandro Gravier

La supermodella argentina Valeria Mazza, 54 anni, è tornata a Verissimo per raccontare chi è davvero al centro della sua vita: il marito Alejandro Gravier e i loro quattro figli.

Da Buenos Aires all’Italia, Mazza ha ricostruito la loro storia d’amore lunga 36 anni, dal primo incontro fino al matrimonio nel 1998, spiegando come la famiglia sia rimasta la priorità assoluta.

Nel talk di Canale 5, la modella ha spiegato perché il rapporto resiste nel tempo, fra progetti comuni, pazienza e cura quotidiana della coppia, e ha svelato il suo desiderio per il futuro: diventare nonna, mantenendo saldo il ruolo di riferimento affettivo per figli e, un domani, nipoti.

In sintesi:

Valeria Mazza racconta a Verissimo 36 anni d’amore con il marito Alejandro Gravier.

36 anni d’amore con il marito Alejandro Gravier. La coppia, sposata dal 1998, ha quattro figli: Balthazar, Tiziano, Benicio e Taína.

Famiglia, pazienza e progetti condivisi sono gli ingredienti chiave di una relazione duratura.

Mazza guarda al futuro: sogna di diventare nonna e restare un punto di riferimento.

Famiglia al centro: organizzazione, valori e progetti condivisi

Nel suo intervento televisivo, Valeria Mazza ha spiegato come il sogno di una famiglia numerosa l’abbia accompagnata sin da bambina: “Da piccola sognavo la vita che sto vivendo oggi. Mi rende felice la famiglia”.

Con Alejandro Gravier, sposato nel 1998, ha costruito un nucleo familiare coeso: Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008). La priorità, racconta, è sempre stata seguire da vicino ogni fase della crescita dei figli.

“C’è stato un lavoro di logistica pazzesco per organizzare tutto”, ha sottolineato, ricordando impegni professionali, viaggi e vita privata da incastrare. Oggi, però, la soddisfazione è evidente: “Guardo i miei figli e vedo che sono delle brave persone e sono forti, hanno le basi per affrontare il mondo di oggi”, osserva con orgoglio.

Interrogata sul segreto di una relazione così longeva, Mazza rifugge le formule semplicistiche: “Non ho la ricetta, ma la pazienza aiuta e poi avere dei progetti di vita insieme”.

La coppia è cambiata nel tempo, ma il baricentro emotivo è rimasto lo stesso: “Alejandro continua a essere l’uomo dei miei sogni, magari più sicuro e più sereno di prima”.

Accanto al ruolo genitoriale, i due difendono spazi dedicati esclusivamente alla coppia: “È un grande padre e si gode tantissimo la famiglia. Poi ci ritagliamo anche del tempo per la coppia. Ogni tanto facciamo delle fughe solo noi due”, ha raccontato.

Il futuro tra nipoti, nuore e nuovi equilibri familiari

Guardando avanti, Valeria Mazza immagina una nuova fase della vita, ancora centrata sugli affetti.

Pur riconoscendo che i figli sono ancora giovani, la modella non nasconde il desiderio di diventare nonna: “I miei figli sono giovani, ma più avanti mi piacerebbe tantissimo”.

Con l’ironia che la caratterizza, scherza sul suo ruolo nella famiglia allargata: “Avendo tanti maschi, spero che le nuore non mi chiudano la porta in faccia”.

Dietro la battuta emerge la volontà di restare una presenza discreta ma fondamentale, pronta ad accompagnare l’evoluzione della famiglia senza invadere gli spazi delle nuove generazioni, ma preservando i valori condivisi costruiti in oltre tre decenni di vita insieme a Alejandro Gravier.

FAQ

Chi è il marito di Valeria Mazza e da quanto tempo stanno insieme?

Il marito di Valeria Mazza è l’imprenditore Alejandro Gravier. Stanno insieme da 36 anni e sono sposati dal 1998.

Quanti figli hanno Valeria Mazza e Alejandro Gravier?

Valeria Mazza e Alejandro Gravier hanno quattro figli: Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008).

Qual è il segreto dichiarato da Valeria Mazza per un matrimonio duraturo?

Secondo Valeria Mazza, il segreto è avere pazienza, condividere progetti di vita comuni e ritagliarsi sempre tempo per la coppia.

Che ruolo ha la famiglia nella vita professionale di Valeria Mazza?

La famiglia è la priorità assoluta: Mazza ha organizzato impegni e carriera attorno ai figli, seguendoli personalmente nella crescita.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

Questa notizia deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.