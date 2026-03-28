michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Valeria Mazza racconta il legame indissolubile con Alejandro Gravier

Valeria Mazza racconta il legame indissolubile con Alejandro Gravier

Valeria Mazza racconta i segreti di 36 anni d’amore con Alejandro Gravier

La supermodella argentina Valeria Mazza, 54 anni, è tornata a Verissimo per raccontare chi è davvero al centro della sua vita: il marito Alejandro Gravier e i loro quattro figli.
Da Buenos Aires all’Italia, Mazza ha ricostruito la loro storia d’amore lunga 36 anni, dal primo incontro fino al matrimonio nel 1998, spiegando come la famiglia sia rimasta la priorità assoluta.
Nel talk di Canale 5, la modella ha spiegato perché il rapporto resiste nel tempo, fra progetti comuni, pazienza e cura quotidiana della coppia, e ha svelato il suo desiderio per il futuro: diventare nonna, mantenendo saldo il ruolo di riferimento affettivo per figli e, un domani, nipoti.

In sintesi:

  • Valeria Mazza racconta a Verissimo 36 anni d’amore con il marito Alejandro Gravier.
  • La coppia, sposata dal 1998, ha quattro figli: Balthazar, Tiziano, Benicio e Taína.
  • Famiglia, pazienza e progetti condivisi sono gli ingredienti chiave di una relazione duratura.
  • Mazza guarda al futuro: sogna di diventare nonna e restare un punto di riferimento.

Famiglia al centro: organizzazione, valori e progetti condivisi

Nel suo intervento televisivo, Valeria Mazza ha spiegato come il sogno di una famiglia numerosa l’abbia accompagnata sin da bambina: “Da piccola sognavo la vita che sto vivendo oggi. Mi rende felice la famiglia”.
Con Alejandro Gravier, sposato nel 1998, ha costruito un nucleo familiare coeso: Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008). La priorità, racconta, è sempre stata seguire da vicino ogni fase della crescita dei figli.
“C’è stato un lavoro di logistica pazzesco per organizzare tutto”, ha sottolineato, ricordando impegni professionali, viaggi e vita privata da incastrare. Oggi, però, la soddisfazione è evidente: “Guardo i miei figli e vedo che sono delle brave persone e sono forti, hanno le basi per affrontare il mondo di oggi”, osserva con orgoglio.

Interrogata sul segreto di una relazione così longeva, Mazza rifugge le formule semplicistiche: “Non ho la ricetta, ma la pazienza aiuta e poi avere dei progetti di vita insieme”.
La coppia è cambiata nel tempo, ma il baricentro emotivo è rimasto lo stesso: “Alejandro continua a essere l’uomo dei miei sogni, magari più sicuro e più sereno di prima”.
Accanto al ruolo genitoriale, i due difendono spazi dedicati esclusivamente alla coppia: “È un grande padre e si gode tantissimo la famiglia. Poi ci ritagliamo anche del tempo per la coppia. Ogni tanto facciamo delle fughe solo noi due”, ha raccontato.

Il futuro tra nipoti, nuore e nuovi equilibri familiari

Guardando avanti, Valeria Mazza immagina una nuova fase della vita, ancora centrata sugli affetti.
Pur riconoscendo che i figli sono ancora giovani, la modella non nasconde il desiderio di diventare nonna: “I miei figli sono giovani, ma più avanti mi piacerebbe tantissimo”.
Con l’ironia che la caratterizza, scherza sul suo ruolo nella famiglia allargata: “Avendo tanti maschi, spero che le nuore non mi chiudano la porta in faccia”.
Dietro la battuta emerge la volontà di restare una presenza discreta ma fondamentale, pronta ad accompagnare l’evoluzione della famiglia senza invadere gli spazi delle nuove generazioni, ma preservando i valori condivisi costruiti in oltre tre decenni di vita insieme a Alejandro Gravier.

FAQ

Chi è il marito di Valeria Mazza e da quanto tempo stanno insieme?

Il marito di Valeria Mazza è l’imprenditore Alejandro Gravier. Stanno insieme da 36 anni e sono sposati dal 1998.

Quanti figli hanno Valeria Mazza e Alejandro Gravier?

Valeria Mazza e Alejandro Gravier hanno quattro figli: Balthazar (1999), Tiziano (2002), Benicio (2005) e Taína (2008).

Qual è il segreto dichiarato da Valeria Mazza per un matrimonio duraturo?

Secondo Valeria Mazza, il segreto è avere pazienza, condividere progetti di vita comuni e ritagliarsi sempre tempo per la coppia.

Che ruolo ha la famiglia nella vita professionale di Valeria Mazza?

La famiglia è la priorità assoluta: Mazza ha organizzato impegni e carriera attorno ai figli, seguendoli personalmente nella crescita.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

Questa notizia deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache