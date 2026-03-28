Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sonia Bruganelli smonta il Grande Fratello Vip e svela la crisi

Crisi del Grande Fratello Vip: l’analisi di Sonia Bruganelli

Il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, sta vivendo nella primavera 2026 una delle stagioni più difficili, con una media di 1.834.000 telespettatori e il 15,69% di share. Nonostante un cast giudicato solido, la conduzione rinnovata e l’arrivo di Selvaggia Lucarelli, il reality fatica a imporsi. Perché? A rispondere è Sonia Bruganelli, ex opinionista e profonda conoscitrice del format, che individua una causa precisa: l’isolamento del programma nel palinsesto Mediaset, privo di veri “ripetitori” editoriali che ne amplifichino i contenuti come accadeva in passato.

In sintesi:

Ascolti in calo: 1,834 milioni di spettatori e 15,69% di share.

Sonia Bruganelli: GF Vip isolato, mancano programmi satellite e traino editoriale.

Il reality vive soprattutto sui social, meno nello spazio televisivo tradizionale.

Cast promosso e stima per Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli.

Perché il Grande Fratello Vip oggi funziona meno in tv

Negli anni d’oro, il Grande Fratello Vip era al centro di un ecosistema televisivo strutturato. Le vicende della Casa riempivano Mattino 5, Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso, Domenica Live, Verissimo: un circuito continuo che riforniva il reality di attenzione e, al tempo stesso, si nutriva delle sue dinamiche.

Con l’uscita di scena di Barbara d’Urso e il “cambio di linee editoriali” seguito al caso Marco Bellavia, questa macchina si è fermata. Oggi le trasmissioni “d’ursiane” non esistono più e gli altri programmi Mediaset si occupano solo sporadicamente del GF Vip, riducendo drasticamente la presenza del reality nel resto del palinsesto.

Nel podcast Non è la Tv, Sonia Bruganelli ha sintetizzato così il problema: “Ho visto tutte le edizioni, sono malata di GF. Negli anni scorsi la trasmissione viveva un po’ su tutto il palinsesto, se ne parlava la mattina e il pomeriggio. Adesso il programma è rimasto solo. Lo fanno perché è un introito importante, però non ci investono a livello di palinsesto perché forse si sono resi conto che è un po’ âgée”. Un format ancora riconoscibile, ma meno sostenuto dalla macchina editoriale che una volta ne garantiva la centralità mediatica.

Un reality sempre più social e il ruolo di Lucarelli e Ilary

Pur riconoscendo la crisi di ascolti, Sonia Bruganelli promuove l’attuale edizione del Grande Fratello Vip e ammette di seguirla soprattutto tramite i social: “Lo seguo, ma non vedo tutti i daytime. Principalmente guardo X: clip, meme, pillole che ti fanno capire subito cosa è successo”. Il programma, dunque, mantiene capacità di generare contenuti virali, ma questa energia si concentra online più che in tv lineare.

Bruganelli riconosce anche il valore del nuovo impianto: “Questo è un cast molto divertente. Ilary mi sta simpatica da quando era una bambina e poi è bellissima, ti perdi a guardarla. È un compromesso giusto il ritorno di Ilary e dei personaggi famosi dopo la versione nip”. Parole di stima arrivano anche per Selvaggia Lucarelli: “È una brava opinionista, molto abile con le parole e il linguaggio. Poi bisogna vedere questa esperienza che cosa le lascerà”. Il problema, secondo questa lettura, non è il contenuto puro del reality, ma la sua capacità di essere rilanciato e discusso in modo sistematico sulla tv generalista.

Il futuro del GF Vip tra palinsesti e nuovi linguaggi

L’analisi di Sonia Bruganelli indica una sfida precisa per il Grande Fratello Vip: ricostruire un ecosistema editoriale che lo riporti al centro del palinsesto, integrando tv lineare e social. Senza programmi satellite e spazi di approfondimento strutturati, il reality rischia di restare un prodotto redditizio ma marginale, forte online e debole nel prime time tradizionale.

Se Mediaset deciderà di rilanciare davvero il format, dovrà intervenire non solo sul cast o sulla conduzione, ma sull’intera architettura dei programmi collegati, ripensando il ruolo del GF Vip come hub narrativo stabile della rete e non come evento isolato.

FAQ

Perché il Grande Fratello Vip sta registrando ascolti più bassi?

Gli ascolti calano perché, secondo Sonia Bruganelli, il programma è rimasto isolato nel palinsesto, senza talk e contenitori che amplifichino quotidianamente le sue dinamiche.

Che ruolo avevano le trasmissioni di Barbara d’Urso per il GF Vip?

Le trasmissioni di Barbara d’Urso fungevano da “ripetitori”: rilanciavano costantemente le storie del GF Vip, alimentando curiosità, dibattito e fidelizzazione del pubblico generalista.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è davvero considerato debole?

No, viene considerato forte. Bruganelli definisce il cast “molto divertente”, sottolineando che il problema principale riguarda la mancanza di spazi editoriali di supporto più che la qualità dei concorrenti.

Come segue oggi Sonia Bruganelli il Grande Fratello Vip?

Lo segue prevalentemente sui social, in particolare su X, attraverso clip, pillole e meme che sintetizzano gli avvenimenti più rilevanti dell’edizione in corso.

Da quali fonti è stata rielaborata questa analisi sul Grande Fratello Vip?

Questa analisi è stata elaborata a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro redazionale interno.