Home / SPETTACOLI & CINEMA / Agostina Belli racconta la lunga indagine privata sull’omicidio della madre

Agostina Belli, il dramma privato dietro una vita sotto i riflettori

L’attrice Agostina Belli, ospite a Domenica In a Roma, ha ripercorso il 5 aprile 2026 la propria storia personale, segnata dall’omicidio irrisolto della madre a Milano, minacce di morte e un doloroso rimpianto di maternità mancata.

Ha raccontato l’infanzia difficile dopo la separazione dei genitori, la partenza solitaria da Milano contro il volere del padre e l’ascesa nel cinema offuscata da un’ossessione: trovare l’assassino della madre, uccisa in casa a 53 anni.

Un racconto che spiega perché, dietro il volto noto del cinema italiano, si nasconda una lunga battaglia personale per la verità e la sicurezza, con conseguenze profonde sulla sua vita affettiva e professionale.

In sintesi:

Agostina Belli racconta a Domenica In l’omicidio irrisolto della madre a Milano.

racconta a Domenica In l’omicidio irrisolto della madre a Milano. L’attrice indaga da 50 anni, tra minacce, paura e un’arma per difendersi.

Il successo nel cinema è oscurato dalla ricerca dell’assassino e dal lutto irrisolto.

Resta il rimpianto per i figli mai arrivati e una vita segnata da fragilità.

L’omicidio della madre e una vita segnata dalla ricerca della verità

Agostina Belli descrive il rapporto con la madre come complesso, poco affettuoso, ricucito solo più tardi grazie agli incontri quotidiani alla Rinascente di Milano.

La donna, 53 anni, affittava camere e godeva di grande stima nel quartiere, dove tutti la chiamavano affettuosamente “Mami”. La casa, racconta l’attrice, sembrava la hall di un albergo, sempre aperta e frequentata.

La svolta tragica arriva con il ritrovamento del corpo senza vita in casa: da allora, per l’attrice, inizia una ricerca senza tregua. *«Da 50 anni cerco l’assassino di mia mamma»*, spiega, ricordando la richiesta con la sorella di riaprire il caso per nuove indagini.

Sulla scena del crimine, due bicchieri e un pacco di caramelle: indizi che, secondo Belli, dimostrano che la madre conoscesse il suo assassino. *«Mi sono messa a fare la detective»*, racconta, spiegando di aver investito i guadagni del successo in due investigatori privati.

*«Non mi fregava niente del successo, volevo soldi per pagare questi due individui»*, dice, rivelando come la carriera cinematografica sia stata subordinata all’urgenza di fare giustizia.

Un lutto mai elaborato che ha continuato a condizionare scelte, relazioni e percezione della propria sicurezza personale.

Minacce, paura e il peso di una maternità mancata

Con l’aumento della notorietà, Agostina Belli utilizza le interviste per ribadire pubblicamente la volontà di trovare l’assassino della madre. In parallelo iniziano minacce e intimidazioni.

*«Ricevevo minacce di morte, mi hanno avvelenato il cane, rubato la macchina»*, racconta, descrivendo un clima costante di terrore domestico e la paura di restare sola in casa.

Nella segreteria telefonica, una voce camuffata la avverte: *«Smetti di indagare su tua madre, altrimenti farai la sua stessa fine»*. L’attrice ammette: *«Ero terrorizzata»*.

Dopo la denuncia alla polizia, il commissario la invita a interrompere le ricerche. La risposta è una decisione drastica: *«Ho comprato una Smith Wesson 37, una pistola per difendermi»*.

A questo dolore strutturale se ne aggiunge un altro, intimo: quello di non essere diventata madre. *«Li avrei voluti, ma non sono arrivati»*, confessa, collegando lutto e paura a un percorso personale segnato da perdite e desideri incompiuti.

Il racconto a Domenica In mostra così non solo la storia di un crimine irrisolto, ma anche il costo invisibile, emotivo e relazionale, di una vita trascorsa a cercare giustizia.

Una testimonianza che riapre il tema dei cold case familiari

La vicenda di Agostina Belli riporta attenzione sul peso dei cold case per i familiari delle vittime, soprattutto quando le indagini sembrano arenarsi.

La sua richiesta di riapertura del fascicolo dopo decenni segue una tendenza crescente: l’uso di nuove tecnologie investigative e la rivalutazione di casi irrisolti grazie a prove trascurate o mai analizzate.

La testimonianza pubblica in un programma popolare come Domenica In può contribuire a rompere il silenzio su vicende dimenticate, ridando voce a chi, come l’attrice, continua a chiedere verità e tutela.

FAQ

Chi è Agostina Belli e perché è nota al pubblico?

È un’attrice italiana di successo, protagonista di numerosi film dagli anni Settanta, tornata al centro dell’attenzione per il racconto del dramma familiare.

Cosa è successo alla madre di Agostina Belli?

La madre è stata uccisa nella sua casa a Milano a 53 anni; l’omicidio è rimasto irrisolto per mezzo secolo.

Perché Agostina Belli ha comprato una Smith Wesson 37?

Lo ha fatto per difendersi, dopo anni di minacce, intimidazioni e paura legate alle sue indagini sull’assassinio della madre.

Agostina Belli ha avuto figli?

No, non ha avuto figli. Ha dichiarato che li avrebbe voluti, ma non sono mai arrivati, vivendo questo come un rimpianto.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.