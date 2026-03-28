Canzonissima celebra Gino Paoli e le emozionanti dediche di Leali e Gassmann

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Canzonissima celebra Gino Paoli tra dediche, memoria e storie familiari

Sabato 28 marzo, su RaiUno, il secondo appuntamento con Canzonissima di Milly Carlucci rende omaggio a Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa. Nel prime time dagli studi Rai di Roma, lo show del sabato sera costruisce una puntata a tema “dedica”, intrecciando musica, ricordi e affetti familiari. Protagonisti, tra gli altri, Michele Bravi, Fausto Leali e Leo Gassmann, che ripercorrono brani iconici della tradizione italiana legandoli a persone decisive delle loro vite. L’obiettivo editoriale del programma è valorizzare il patrimonio della canzone d’autore e, allo stesso tempo, avvicinare generazioni diverse attraverso storie personali, empatia e memoria condivisa.

In sintesi:

Puntata di Canzonissima dedicata a Gino Paoli , con omaggi musicali e materiali d’archivio Rai.

dedicata a , con omaggi musicali e materiali d’archivio Rai. Michele Bravi apre con “Ti lascio una canzone” intrecciata a un video storico di Paoli.

apre con “Ti lascio una canzone” intrecciata a un video storico di Paoli. Fausto Leali dedica “Almeno tu nell’universo” alla moglie Germana , raccontando il loro legame.

dedica “Almeno tu nell’universo” alla moglie , raccontando il loro legame. Leo Gassmann canta “Tanto pe’ cantà” per la madre Sabrina Knafliz, tra memoria e tradizione.

Dediche, ricordi e omaggi nella seconda serata di Canzonissima

La puntata si apre con il tributo a Gino Paoli. Michele Bravi intona Ti lascio una canzone, già proposta nella prima serata del programma. Dopo poche battute, la sua voce lascia spazio a un filmato d’archivio con il cantautore genovese sul videowall: un passaggio breve, quasi fulmineo, che Milly Carlucci chiude ricordando che l’intera serata è idealmente dedicata a Paoli. Un modo asciutto ma simbolicamente forte per legare il nuovo varietà Rai alla grande storia del servizio pubblico.

La gara entra nel vivo con Fausto Leali, chiamato ad aprire le esibizioni. Il cantante sceglie Almeno tu nell’universo come dedica a Germana, la moglie: *“è il mio punto fermo”*, racconta. I due si sono conosciuti 25 anni fa e non si sono più lasciati, nonostante i 30 anni di differenza d’età. Germana minimizza: *“il problema lo sentiva solo lui, per me non è mai esistito”*. E aggiunge un dettaglio quotidiano: *“Tutte le sere ci diamo il bacio della buonanotte, sempre”*.

L’emozione in studio è evidente: i “Magnifici 7” premiano Leali con entusiasmo e Caterina Balivo scherza sul palco condiviso con Germana: *“Però Fausto Leali si è anche portato l’aiuto da casa”*. Subito dopo arriva il turno di Leo Gassmann, che sceglie Tanto pe’ cantà, storica canzone di Nino Manfredi, dedicandola alla madre Sabrina Knafliz. Lei ricorda il figlio neonato: *“Appena l’ho preso in braccio, lui mi ha guardato in faccia e si è messo a ridere. È stato tutto semplice con lui, siamo cresciuti insieme. Sin da piccolo quando lo guardo negli occhi vedo due stelle e io sono felice”*.

Leo Gassmann rivela che, da bambino, a 9-10 anni, cantava spesso quel brano alla madre: era il suo *“cavallo di battaglia”*, tanto che lei scherzava dicendo che sarebbe diventato *Presidente della Repubblica*. Terminata l’esibizione, Milly Carlucci commenta: *“Giochi in casa, la cantavano tutti!”*. Simona Izzo sottolinea il valore simbolico della performance: *“Bello che il nipote di Vittorio Gassmann canti un brano di Nino Manfredi”* e aggiunge: *“Bello che la tua generazione abbia riscoperto la libertà di dire che si vuole bene alla mamma”*.

L’eredità emotiva di Canzonissima tra memoria Rai e nuove generazioni

La seconda serata di Canzonissima conferma il progetto editoriale di RaiUno: usare il varietà come strumento di memoria collettiva, ma anche come spazio dove mettere in scena sentimenti e relazioni, in un linguaggio accessibile alle famiglie. L’omaggio a Gino Paoli tramite l’archivio Rai consolida il legame tra il presente del servizio pubblico e i suoi autori storici, mentre le dediche di Fausto Leali e Leo Gassmann mostrano come la canzone italiana continui a essere un codice affettivo condiviso tra generazioni.

La scelta di privilegiare storie reali, relazioni familiari e ricordi personali rende il format potenzialmente attrattivo per Google Discover e per il pubblico social, dove contenuti emotivi e identitari generano engagement. Nelle prossime puntate, la sfida per Milly Carlucci e per RaiUno sarà mantenere questo equilibrio tra celebrazione del catalogo storico Rai, contemporaneità dei protagonisti in gara e capacità di intercettare un pubblico giovane senza snaturare il DNA del varietà classico.

FAQ

Quando va in onda Canzonissima su RaiUno?

Va in onda il sabato sera in prima serata su RaiUno, con inizio indicativamente tra le 20.30 e le 21.30.

Perché la puntata di Canzonissima è dedicata a Gino Paoli?

È dedicata a Gino Paoli perché il cantautore è scomparso in settimana ed è un simbolo storico della musica italiana.

Chi è Germana, moglie di Fausto Leali, citata a Canzonissima?

È la moglie di Fausto Leali, compagna da 25 anni. Tra loro ci sono 30 anni di differenza d’età.

Che canzone ha dedicato Leo Gassmann alla madre a Canzonissima?

Leo Gassmann ha dedicato alla madre Sabrina Knafliz il brano Tanto pe’ cantà, reso celebre da Nino Manfredi.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.