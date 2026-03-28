Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25, svelato il primo eliminato e scoppia lo scontro in studio

Seconda puntata del Serale di Amici 2025: cosa è successo e perché conta

Sabato 28 marzo, alle 21:23, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici, condotta da Maria De Filippi dagli studi di Roma. In giuria Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. La serata è stata segnata dal ricordo di Gino Paoli, da tensioni tra i professori, dalla prima eliminazione e dall’arrivo sul palco di due star internazionali, Robert Pattinson e Zendaya, ospiti per presentare il loro nuovo film e parlare direttamente ai ragazzi. Un mix di gara, emozione e visibilità internazionale che conferma il ruolo di Amici come principale vetrina televisiva per giovani talenti italiani.

In sintesi:

Omaggio a Gino Paoli con coreografia su “Il cielo in una stanza”.

con coreografia su “Il cielo in una stanza”. Scontro didattico Celentano–Peparini e prima eliminazione: lascia il programma Simone .

. Ospiti internazionali: messaggi motivazionali di Robert Pattinson e Zendaya ai ragazzi.

e ai ragazzi. La seconda puntata consolida Amici come piattaforma strategica per musica, danza e cinema.

Omaggio a Gino Paoli, tensioni in studio e prima eliminazione della serata

Prima di dare il via alla competizione, Maria De Filippi ha chiesto la messa in onda di un filmato dedicato a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo. I ballerini professionisti hanno danzato sulle note de “Il cielo in una stanza”, con il pubblico in piedi in segno di omaggio. “Grazie ragazzi”, ha commentato la conduttrice, chiudendo il momento commemorativo e aprendo la gara.

Nella prima manche, protagonista è stato il guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano: Alex contro Emiliano, vince Emiliano. Veronica Peparini ha definito il guanto “una fregatura”, pur difendendo la scelta di Alex di accettare la sfida. Celentano ha ribattuto parlando di “esperienza di crescita”. Dopo l’esibizione di Alex, la stessa Celentano lo ha elogiato: “Bravo, ti sei messo alla prova”.

Lorella Cuccarini ha contestato l’equità del guanto, chiedendo ai giudici se lo considerassero equilibrato. Amadeus ha ammesso che, per lui, non lo era. Cuccarini ha sottolineato come accettare una sfida non equa esponga gli allievi a giudizi severi, suggerendo la possibilità di rifiutare in casi simili.

Nello scontro successivo, Elena ha battuto Simone, riaccendendo il confronto Celentano–Peparini: secondo Alessandra, Simone si sarebbe limitato a “muovere le braccia, come se dirigesse il traffico”, giudizio da lei considerato tecnico ma percepito come offensivo. Peparini ha reagito, mentre Maria De Filippi ha stemperato i toni con ironia: “Stai bene stasera? Bevi un po’ d’acqua”.

A rischio eliminazione sono finiti Simone, Alex e Lorenzo. A lasciare immediatamente il programma è stato Simone. Visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Mi viene solo da sorridere perché è stato un viaggio importante che mi porterò nel cuore… Per me è stato un onore conoscerti, Maria. Voglio ringraziare la professoressa Peparini, grazie di tutto”.

Robert Pattinson e Zendaya ad Amici: messaggio ai ragazzi e impatto futuro

Prima della seconda manche, Maria De Filippi ha introdotto un filmato che ha svelato due ospiti di peso per il pubblico giovane e internazionale: Robert Pattinson e Zendaya. L’ingresso in studio delle star di Hollywood ha generato grande entusiasmo tra il pubblico in sala e a casa, confermando la capacità del programma di attirare grandi nomi del cinema mondiale.

Pattinson ha rivolto parole di incoraggiamento ai concorrenti: “Vi stavamo guardando da dietro le quinte e mi avete veramente colpito. Il modo, la fiducia con cui affrontate questa situazione”. Zendaya ha aggiunto un messaggio più articolato, sottolineando l’unicità di ogni percorso artistico: “Non parliamo la stessa lingua, non ci siamo mai incontrati eppure siamo rimasti sconvolti, orgogliosi davanti al vostro talento. Avete un dono… Ognuno è unico, ognuno ha un viaggio unico e diverso da tutti gli altri. Sarà magnifico, date del vostro meglio. Pensate ai vostri sogni e proteggeteli”.

Dopo un lungo applauso, i due attori hanno presentato il film “The Drama – Un segreto è per sempre”, collegando l’uscita cinematografica al tema dei sogni e delle scelte personali. La loro presenza conferma il posizionamento di Amici come crocevia tra televisione generalista, industria musicale, danza e grande cinema, con un evidente impatto sull’attrattività del format per il pubblico giovane e per il mercato internazionale.

Amici come piattaforma strategica per talenti e sinergie internazionali

La seconda puntata del Serale rafforza il ruolo di Amici come laboratorio formativo e vetrina mediatica. La gestione del conflitto didattico tra professori (Celentano, Peparini, Cuccarini) mostra come il programma esponga i ragazzi a dinamiche professionali reali: confronti di visione, giudizi severi, necessità di reggere la pressione.

L’omaggio a Gino Paoli inserisce i giovani talenti in una continuità con la storia della musica d’autore italiana, mentre la presenza di Robert Pattinson e Zendaya apre una finestra concreta sulle filiere internazionali del cinema e dell’entertainment. Per i concorrenti, l’esperienza non si limita al talento artistico, ma tocca temi di carriera, identità professionale e gestione del successo.

In prospettiva, questa edizione sembra puntare su un doppio registro: da un lato una competizione sempre più tecnica, dall’altro una narrazione che collega i singoli percorsi a opportunità globali, dalla musica allo streaming, fino alle co-produzioni cinematografiche. Elementi che rendono il Serale non solo uno show, ma un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni dell’industria culturale italiana.

FAQ

Chi è stato eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici 2025?

È stato eliminato Simone, finito al ballottaggio con Alex e Lorenzo. Ha salutato ringraziando in particolare Maria De Filippi e la professoressa Veronica Peparini.

Perché Maria De Filippi ha ricordato Gino Paoli durante la puntata?

È avvenuto per omaggiare Gino Paoli, scomparso il 24 marzo. I ballerini professionisti hanno danzato su “Il cielo in una stanza”, con pubblico e giuria in piedi.

Cosa hanno detto Robert Pattinson e Zendaya agli allievi di Amici?

Hanno espresso ammirazione per il loro coraggio, sottolineando che ognuno ha un percorso unico. Zendaya ha invitato i ragazzi a proteggere i propri sogni e a dare sempre il massimo.

Perché il guanto di sfida tra Alex ed Emiliano ha creato discussioni?

Il guanto, lanciato da Alessandra Celentano, è stato giudicato non equo da Veronica Peparini e da Amadeus. La questione ha riaperto il dibattito sull’equilibrio delle sfide didattiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto sul Serale di Amici?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.