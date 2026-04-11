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Amici 25, svolta al Serale: chi esce e cosa è successo

Amici 25, svolta al Serale: chi esce e cosa è successo

Quarta puntata del Serale di Amici 2026, cosa è successo

Sabato 11 aprile, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi.
La sfida ha visto protagoniste le squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, con al centro ballerini e cantanti ormai a metà percorso.
In giuria, come per l’intera edizione, siedono Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, chiamati a valutare prove tecniche e carisma scenico.

La serata, iniziata intorno alle 21.20, ha proposto un mix di performance, strategia dei coach e tensione per le eliminazioni, con particolare attenzione ai “guanti di sfida” pensati per testare la versatilità dei concorrenti e incidere sugli equilibri interni al talent di Maria De Filippi.

In sintesi:

  • Sfida iniziale tra squadra Celentano–Zerbi e squadra Pettinelli–Emanuel Lo.
  • Guanto di sfida “versatilità equo” tra Nicola e Alessio, vittoria di Nicola.
  • Successi di Gard ed Emiliano nelle successive prove di ballo.
  • Alessio finisce al ballottaggio ed è indicato per l’eliminazione finale.

Guanto di sfida, strategie e verdetti della prima manche

La prima manche ha aperto la quarta puntata del Serale con un confronto diretto tra il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quello di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Elemento centrale è stato il cosiddetto “vero guanto di sfida versatilità equo”, assegnato ai ballerini Nicola e Alessio. I due si sono misurati consecutivamente in tre stili: danza classica, latino e hip-hop, una combinazione pensata per esaltare o smascherare i reali punti di forza tecnici.

Emanuel Lo, contestando le premesse strategiche del guanto, ha sottolineato con decisione: “Equo? La cosa che mi interessa è la furbizia che c’è in questa lettera che accompagna il guanto, addirittura viene detto che Alessio è avvantaggiato solo per aver fatto un po’ di latino. Le parole alle volte confondono le menti mentre i giudici devono ascoltare la verità”.
Al termine delle tre prove, la giuria ha premiato Nicola, considerato più completo e convincente sul piano stilistico.

Nella seconda prova della manche, duello tra Caterina e Gard, è stato Gard ad avere la meglio, consolidando il suo ruolo di profilo emergente nel cast dei ballerini.
Terzo round ancora dedicato alla danza, con confronto ad alto livello tra Kiara ed Emiliano: i giudici hanno scelto Emiliano, valutandone precisione, musicalità e presenza scenica.

La somma dei risultati ha portato al momento più delicato della serata: il rischio eliminazione tra Alessio e Gard.
I due si sono esibiti nuovamente per convincere la giuria e ribaltare gli equilibri precedenti.
Dopo le ultime valutazioni tecniche e artistiche, i giudici hanno deciso che a presentarsi all’eliminazione finale sarà Alessio, scelta che pesa sugli sviluppi tattici della squadra e sulla narrazione complessiva del Serale.

Nel frattempo, il programma continua a capitalizzare il successo in prime time, anche grazie alla forte riconoscibilità di Maria De Filippi e alla presenza fissa di giurati-ambassador come Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, tasselli cruciali per l’appeal del format.

Impatto sul Serale e prospettive per i prossimi appuntamenti

L’indicazione di Alessio per l’eliminazione finale apre una fase nuova nel Serale: la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è chiamata a ricalibrare strategie e utilizzo dei “guanti di sfida”, sempre più determinanti.
Per figure come Nicola, Gard ed Emiliano, la serata rappresenta invece uno snodo di crescita in termini di percezione pubblica e fiducia dei giudici.

Nei prossimi appuntamenti, la gestione delle sfide incrociate e dei brani/pezzi assegnati sarà decisiva per consolidare carriere nascenti, anche in chiave post-programma tra discografia, tour e contratti professionali nella danza.
La dicitura “In continuo aggiornamento” lega inoltre la puntata a un racconto progressivo che, tra social, daytime e speciali, alimenta l’interesse continuo del pubblico e dei lettori di news online.

FAQ

Quando è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici?

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda sabato 11 aprile in prima serata su Canale 5.

Chi erano i coach in sfida nella prima manche del Serale?

Nella prima manche si sono sfidate la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro il team Anna PettinelliEmanuel Lo.

Chi ha vinto il guanto di sfida di versatilità tra Nicola e Alessio?

Il guanto di sfida di versatilità su classico, latino e hip-hop è stato vinto da Nicola, giudicato più completo tecnicamente.

Chi è finito a rischio eliminazione nella prima parte della puntata?

A fine manche sono stati indicati a rischio Alessio e Gard; dopo l’ulteriore valutazione, all’eliminazione finale va Alessio.

Da quali fonti è stata elaborata la ricostruzione di questa puntata?

La ricostruzione è stata realizzata elaborando congiuntamente contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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