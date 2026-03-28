Home / SOCIAL MEDIA / Daniela Santanchè resta nel gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri e il silenzio diventa politico

Dimissioni Santanchè, gelo nella chat dei ministri e messaggio ai fan

Le dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo continuano a produrre scosse nel governo guidato da Giorgia Meloni. Nella chat WhatsApp “Consiglio dei Ministri”, che riunisce tutti i componenti dell’esecutivo, l’esponente di Fratelli d’Italia non avrebbe lasciato il gruppo, nonostante l’uscita dal ruolo di governo. Da due giorni, secondo ricostruzioni di maggioranza, nessun ministro avrebbe più scritto nella chat, segnale di un clima di forte imbarazzo e di tensione politica interna. L’episodio si inserisce nel delicato momento che l’esecutivo sta attraversando dopo le dimissioni, con ricadute sui rapporti personali e sugli equilibri tra alleati. Il silenzio digitale nella stanza virtuale del governo diventa così un indicatore simbolico delle fratture ancora aperte e delle incertezze su come gestire il “dopo Santanchè”.

In sintesi:

Santanchè si dimette ma resta nella chat WhatsApp del Consiglio dei Ministri.

Da due giorni la chat dei ministri sarebbe completamente silente.

L’ex ministra riappare sui social dalla villa di Marina di Pietrasanta.

Nel messaggio ringrazia la squadra del Turismo e invita a proseguire il lavoro.

Silenzio nella chat di governo e ritorno social di Daniela Santanchè

Il dettaglio della permanenza di Daniela Santanchè nella chat WhatsApp istituzionale, unito al silenzio collettivo degli altri membri del governo, fotografa una fase di sospensione politica. Nessuna presa di posizione pubblica nella chat, nessun messaggio di congedo o di ringraziamento condiviso a più mani: soltanto immobilismo digitale, che molti nella maggioranza leggono come segnale di nervosismo e di timore di esporvisi.

L’ex ministra ha invece scelto i social per rompere il silenzio personale. Dalla villa di Marina di Pietrasanta, in Versilia, è apparsa in un video con un sorriso teso per salutare i collaboratori del ministero del Turismo. Ha definito la struttura una “fantastica squadra” e ha rivendicato: “In questi tre anni e mezzo siamo stati una squadra, perché da soli non si vince mai”, sottolineando i risultati ottenuti nonostante i limiti.

Nel messaggio, Santanchè ha insistito sul valore del gioco di squadra: “Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme”. Ha poi invitato i funzionari a proseguire con la stessa determinazione: “Continuate a portare avanti il ministero del Turismo, perché è importante per la crescita della nostra economia nazionale”. Un congedo dal dicastero, non dal campo politico.

Dopo Santanchè, le incognite per il governo e per il Turismo

Il caso Santanchè lascia aperti due fronti. Sul piano politico, il gelo nella chat dei ministri mostra quanto la gestione delle dimissioni pesi sugli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra, già sotto pressione per altre vicende. Sul piano economico-istituzionale, il Turismo resta un comparto strategico: oltre il 13% del PIL tra diretto e indotto, con margini ancora significativi di crescita.

La continuità amministrativa del ministero, evocata dall’ex ministra nel suo video, sarà cruciale per non disperdere progetti e investimenti. Il modo in cui Giorgia Meloni riempirà il vuoto lasciato da Santanchè e ricomporrà il clima nel Consiglio dei Ministri potrebbe diventare un test politico decisivo, osservato con attenzione anche dai partner europei e dagli operatori del settore turistico.

FAQ

Perché la chat del Consiglio dei Ministri è ferma da giorni?

La chat sarebbe ferma da due giorni perché le dimissioni di Daniela Santanchè hanno creato imbarazzo e tensioni tra i ministri.

Daniela Santanchè ha lasciato la chat WhatsApp di governo?

No, secondo le ricostruzioni Daniela Santanchè non avrebbe abbandonato la chat WhatsApp “Consiglio dei Ministri” dopo le dimissioni.

Cosa ha detto Santanchè nel video dalla villa di Marina di Pietrasanta?

Nel video, Daniela Santanchè ringrazia la “fantastica squadra” del Turismo, rivendica i risultati conseguiti e invita a proseguire il lavoro.

Perché il ministero del Turismo è ritenuto strategico per l’Italia?

Il ministero del Turismo è strategico perché il comparto vale oltre il 13% del PIL nazionale tra attività dirette e indotto.

Quali sono le fonti della ricostruzione su Santanchè e il governo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.