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Sinner Lehecka a rischio pioggia a Miami cosa prevede il regolamento ATP sui punti in caso di stop

Sinner Lehecka a rischio pioggia a Miami cosa prevede il regolamento ATP sui punti in caso di stop

Finale Sinner-Lehecka a rischio pioggia a Miami: cosa può succedere

La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, in programma domani all’Hard Rock Stadium di Miami, rischia di non disputarsi per le pesanti previsioni di pioggia su domenica e lunedì.
Il match, fissato per “non prima delle 21:00 italiane”, è cruciale per Sinner, che in Florida insegue uno storico Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells.
Le condizioni meteo però potrebbero obbligare gli organizzatori a ripetuti rinvii o addirittura a cancellare l’incontro, con conseguenze dirette su albo d’oro, punti ATP e montepremi, in assenza di un tetto sull’impianto principale.

In sintesi:

  • Finale Miami Sinner-Lehecka minacciata da piogge intense su domenica e lunedì.
  • Campo centrale Hard Rock Stadium privo di tetto: alto rischio rinvii e sospensioni.
  • Se finale non si gioca, niente vincitore: punti e premi divisi tra i finalisti.
  • Precedente storico: finale annullata a Montecarlo 1981 tra Vilas e Connors.

Previsioni meteo, regolamento e precedente di Montecarlo 1981

Le previsioni locali indicano piogge insistenti su Miami domani e lunedì, con possibili “finestre” utili tra le 17:00 e le 19:00 italiane e dopo le 22:00.
La mancanza di copertura sul centrale dell’Hard Rock Stadium rende impossibile giocare durante i rovesci, costringendo il torneo a continui stop & go o a riprogrammazioni.
Il regolamento ATP prevede che, se la finale non può essere disputata né completata entro la finestra organizzativa a causa del maltempo, venga dichiarata non giocata: l’albo d’oro resta senza campione, mentre i due finalisti si dividono equamente punti validi per il ranking e montepremi destinati al vincitore e al finalista.
Un caso analogo si verificò al Torneo di Montecarlo 1981: la finale tra Guillermo Vilas e Jimmy Connors fu interrotta dopo 55 minuti per un violento peggioramento del meteo.
Con l’impossibilità di riprogrammare l’incontro – Connors dovette rientrare in Nordamerica – il titolo non fu assegnato e anche in quel caso si procedette alla divisione di punti e premi.

Impatto sportivo e scenari futuri per Sinner e il torneo di Miami

Per Jannik Sinner, l’eventuale cancellazione della finale di Miami significherebbe rinviare il sogno Sunshine Double, pur incassando comunque i punti da finalista condivisi con Jiri Lehecka.
Sul piano storico, l’edizione resterebbe una macchia nell’albo d’oro del torneo, riaprendo il dibattito sulla necessità di un tetto retrattile anche per gli eventi outdoor di punta negli States.
In prospettiva, un epilogo deciso dal meteo potrebbe accelerare investimenti infrastrutturali e aggiornamenti regolamentari per garantire la disputa delle finali dei Masters 1000, evitando che risultati sportivi e interessi economici vengano affidati alle previsioni del tempo.

FAQ

Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka a Miami?

La finale è prevista domani all’Hard Rock Stadium di Miami, con orario indicativo “non prima delle 21:00 italiane”.

Cosa succede se la finale di Miami non si gioca per pioggia?

In caso di impossibilità totale di disputare la finale, non viene proclamato alcun vincitore e punti ATP e montepremi vengono divisi tra i due finalisti.

Perché il campo centrale di Miami è particolarmente esposto alla pioggia?

Il centrale dell’Hard Rock Stadium non dispone di tetto retrattile, quindi ogni rovescio intenso impone sospensioni o rinvii del gioco programmato.

Ci sono precedenti di finali annullate nei tornei di tennis importanti?

Sì, nel 1981 al Torneo di Montecarlo la finale Vilas-Connors fu annullata per maltempo e il titolo non venne assegnato.

Qual è la fonte delle informazioni su finale di Miami e regolamenti?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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