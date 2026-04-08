Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Borsa svizzera in forte rialzo dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran

La Borsa svizzera rimbalza dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran

La Borsa svizzera ha aperto in forte rialzo mercoledì 8 aprile 2026, a Zurigo, dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente americano Donald Trump.

Il cessate il fuoco ha immediatamente rafforzato l’appetito per il rischio, in particolare sui titoli ciclici e sensibili all’energia, mentre il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 15%.

Gli analisti, tra cui John Plassard di Cité Gestion e Thomas Gitzel di VP Bank, avvertono però che il rimbalzo resta fragile, perché dipende da una stabilizzazione geopolitica e inflazionistica tutt’altro che garantita.

In sintesi:

Annunciata tregua di due settimane tra USA e Iran , migliora il sentiment sui mercati.

e , migliora il sentiment sui mercati. Il petrolio Brent crolla del 15,4%, raffreddando i timori immediati sull’inflazione.

Indice SMI in rialzo del 3,31% a 13.214 punti dopo il calo di ieri.

in rialzo del 3,31% a 13.214 punti dopo il calo di ieri. In Svizzera la disoccupazione di marzo scende al 3,1%, sostenendo lo scenario macro.

Petrolio in caduta, SMI in rally e volatilità ancora elevata

Per John Plassard (Cité Gestion), l’allentamento della tensione tra Washington e Teheran sta “*consentendo un rapido ritorno dell’appetito per il rischio, che dovrebbe favorire i titoli ciclici e i settori più esposti ai prezzi dell’energia*”.

Plassard avverte tuttavia che il rimbalzo si fonda su ipotesi di stabilizzazione ancora “altamente incerte”, il che implica una volatilità elevata nelle prossime sedute.

Il forte calo del petrolio rappresenta il principale segnale di sollievo. Alle 9:10 il Brent perdeva il 15,4% a 93,94 dollari al barile, mentre il WTI scendeva del 15,2% a 95,83 dollari.

Secondo Thomas Gitzel, capo economista di VP Bank, la correzione del greggio “*dà speranza che l’aumento dell’inflazione sia di breve durata*”.

Gitzel sottolinea che una stabilizzazione duratura del petrolio potrebbe indurre le banche centrali a rinviare i temuti rialzi dei tassi.

In attesa, i mercati guardano ai dati sui prezzi alla produzione dell’area euro (PPI) e, in serata, ai verbali della riunione della Federal Reserve, cruciali per capire il percorso dei tassi americani.

In Svizzera, il quadro macroeconomico contribuisce al clima positivo: la disoccupazione di marzo è scesa al 3,1%, -0,1 punti rispetto a febbraio.

Sulla SIX Swiss Exchange, l’indice principale SMI guadagnava il 3,31% alle 9:10, a 13.214,34 punti, dopo il -1,48% della seduta precedente.

Quasi tutte le blue chip erano in rialzo: unica eccezione il gruppo telecom Swisscom, leggermente in calo (-0,07%), mentre Kühne + Nagel risultava invariata.

Tra i migliori titoli spiccavano ABB (+7,9%), Holcim (+7,6%) e Straumann (+6,8%), nonostante il taglio del target price da parte di Goldman Sachs a 95 da 100 franchi.

Fra i pesi massimi, UBS avanzava del 4,4%, mentre i colossi farmaceutici Novartis e Roche salivano rispettivamente del 2,4% e 2,3%.

Il gigante alimentare Nestlé segnava un progresso dell’1,3%, beneficiando della rotazione selettiva verso i titoli di qualità.

Prospettive: tregua fragile e rischi di nuove ondate di volatilità

Il rally dell’SMI evidenzia quanto la Borsa svizzera resti sensibile agli shock geopolitici e ai movimenti dell’energia.

Una rottura della tregua tra USA e Iran potrebbe innescare nuove fiammate del petrolio, riaccendendo subito i timori di inflazione e di rialzi aggressivi dei tassi.

Per gli investitori istituzionali, la fase attuale resta quindi più tattica che strutturale: prevalgono rotazioni rapide tra difensivi e ciclici, con focus sui dati macro e sulle mosse delle banche centrali.

FAQ

Perché la tregua USA-Iran ha fatto salire la Borsa svizzera?

La tregua ha ridotto il rischio geopolitico immediato, spingendo gli investitori a tornare sui titoli ciclici e sull’SMI, particolarmente sensibile a energia e commercio globale.

Come incide il crollo del petrolio sulle aspettative di inflazione?

Il forte calo del Brent e del WTI riduce i costi energetici, attenua le pressioni inflazionistiche a breve termine e rende meno probabili rialzi immediati dei tassi d’interesse.

Quali blue chip svizzere hanno beneficiato maggiormente del rimbalzo?

Hanno guidato i rialzi ABB, Holcim e Straumann, mentre tra i grandi gruppi finanziari e farmaceutici si sono distinti UBS, Novartis e Roche.

Che ruolo hanno i dati macro svizzeri nell’attuale fase di mercato?

La disoccupazione al 3,1% sostiene la resilienza dell’economia svizzera, contribuendo a rafforzare la fiducia degli investitori sia sui titoli domestici sia sull’indice SMI.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.