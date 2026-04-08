Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Radiotelevisione svizzera in rosso: perdita da 2,9 milioni di franchi sfida modello di servizio pubblico

Loss di 2,9 milioni per la SRG SSR: cosa è successo nel 2025

La SRG SSR, principale emittente pubblica svizzera e casa madre di Swissinfo, ha chiuso il 2025 con una perdita netta di 2,9 milioni di franchi, comunicata l’8 aprile 2026 in Svizzera.

Il risultato negativo segue un esercizio caratterizzato da calo dei ricavi da canone radiotelevisivo e pubblicità, mentre i costi operativi sono aumentati per effetto della trasformazione interna del gruppo.

La perdita arriva in un contesto politico sensibile, dopo la bocciatura alle urne dei tagli al canone, e apre interrogativi sulla sostenibilità a medio termine del servizio pubblico audiovisivo svizzero.

In sintesi:

La SRG SSR registra nel 2025 un rosso di 2,9 milioni di franchi.

registra nel 2025 un rosso di 2,9 milioni di franchi. Ricavi da canone -33,4 milioni, pubblicità -4,1 milioni rispetto al 2024.

Costi operativi in crescita per accantonamenti legati alla ristrutturazione interna.

Forza lavoro ridotta di 248 posizioni equivalenti a tempo pieno (-4,3%).

Bilancio 2025 SRG SSR: numeri chiave, cause e correttivi

Nel 2025 la SRG SSR ha registrato un risultato operativo di 1,56 miliardi di franchi, in calo di 2,9 milioni rispetto al 2024.

Il fattore più incisivo è stato il ridimensionamento delle entrate da canone radiotelevisivo, scese di 33,4 milioni di franchi in un anno, segno di una pressione strutturale sulle risorse garantite dal sistema di finanziamento pubblico.

A questo si è aggiunto un arretramento dei ricavi pubblicitari per 4,1 milioni di franchi, effetto combinato della frammentazione dell’audience, della concorrenza delle piattaforme digitali globali e di un mercato nazionale limitato.

Parziale contropeso è arrivato dalle sponsorizzazioni legate a grandi eventi sportivi e dall’organizzazione dell’Eurovision Song Contest di Basilea, che hanno sostenuto le entrate commerciali, senza però compensare integralmente il calo strutturale di canone e advertising.

I costi operativi sono aumentati di 11,4 milioni di franchi, principalmente per accantonamenti connessi al vasto piano di trasformazione aziendale. In parallelo, i costi del personale sono diminuiti di 15,6 milioni, grazie alla riduzione di 248 posti equivalenti a tempo pieno, pari al 4,3% dell’organico complessivo.

Impatto sul servizio pubblico e prospettive per il futuro digitale

Il rosso di 2,9 milioni, pur limitato in valore assoluto, segnala la crescente tensione tra missione di servizio pubblico della SRG SSR e risorse economiche disponibili.

La riduzione strutturale di canone e pubblicità, unita alla necessità di investire nella transizione digitale, costringerà l’emittente a ulteriori efficientamenti organizzativi, ridefinizione dell’offerta lineare e sviluppo di piattaforme online competitive.

La recente decisione degli elettori svizzeri di respingere i tagli al canone offre un margine politico importante, ma non elimina la questione centrale: come finanziare in modo stabile, trasparente e sostenibile un’informazione di qualità, plurilingue e indipendente in un mercato mediatico sempre più globalizzato.

FAQ

Quanto ha perso la SRG SSR nel bilancio 2025?

La SRG SSR ha chiuso il 2025 con una perdita netta di 2,9 milioni di franchi, rispetto a un risultato operativo di 1,56 miliardi.

Perché sono calati i ricavi da canone radiotelevisivo?

I ricavi da canone sono diminuiti di 33,4 milioni di franchi per l’adeguamento del sistema di riscossione e l’evoluzione del quadro regolatorio.

Come sono cambiati i costi del personale SRG SSR?

I costi del personale sono diminuiti di 15,6 milioni di franchi, grazie al taglio di 248 posti equivalenti a tempo pieno, pari al 4,3% dell’organico.

Quale ruolo hanno avuto i grandi eventi nel 2025?

Gli introiti da sponsorizzazioni legati a grandi eventi sportivi e all’Eurovision Song Contest di Basilea hanno parzialmente compensato il calo di canone e pubblicità.

Quali sono le fonti originali di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.