Poste SPID a pagamento: scopri subito il nuovo costo e come non perdere l’accesso digitale

Costi e decorrenza dal 2026

PosteID SPID introduce un canone annuale di 6 euro per gli utenti con identità attiva da oltre 12 mesi, in vigore dal 1° gennaio 2026. La misura arriva dieci anni dopo il lancio del servizio e riguarda la sola funzionalità di accesso ai servizi online tramite SPID. Al termine dell’annualità in corso, il contributo diventa necessario per evitare interruzioni operative.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Chi ha attivato lo SPID da meno di un anno non sostiene costi immediati: il pagamento scatterà solo alla scadenza del primo anno di attivazione. Il canone è ricorrente e si rinnova con cadenza annuale, collegato alla data di attivazione o ultimo rinnovo del profilo digitale.

In assenza di rinnovo, l’Identità Digitale resta formalmente valida per 24 mesi dall’ultimo accesso, ma la funzionalità di login viene sospesa fino al buon esito del pagamento. Il ripristino è immediato dopo la registrazione del canone.

La tariffa non modifica le credenziali già in uso né i livelli di sicurezza; incide unicamente sulla continuità dell’accesso ai servizi erogati tramite SPID. L’importo resta uniforme: 6 euro annui per singolo profilo a uso personale, con decorrenza dalla prima scadenza utile post 1/1/2026.

Esenzioni e categorie gratuite

Restano esenti dal canone annuale di 6 euro alcune platee definite. L’uso di SPID tramite PosteID è gratuito per i minorenni, per i cittadini con almeno 75 anni, per i residenti all’estero e per i titolari di identità a uso professionale. Le agevolazioni si applicano dal 1° gennaio 2026 senza necessità di richiesta aggiuntiva, purché i requisiti risultino correttamente registrati nel profilo.

Gli utenti che rientrano in una categoria esente continuano ad accedere ai servizi senza interruzioni e senza addebiti ricorrenti. In caso di cambio status (ad esempio perdita dei requisiti), il canone si renderà dovuto al successivo rinnovo utile.

Per i residenti all’estero, l’esenzione è legata al domicilio anagrafico; per gli over 75 è sufficiente l’età anagrafica; per i minori, la gratuità permane fino al compimento dei 18 anni. Per gli SPID professionali, l’idoneità è associata al profilo aziendale o alla qualifica dichiarata.

Modalità di rinnovo e alternative gratuite

Poste Italiane invia un avviso di rinnovo fino a 30 giorni prima della scadenza all’e-mail associata all’Identità Digitale, con istruzioni su tempi e modalità di pagamento del canone. Il rinnovo si effettua online con carta di pagamento dall’area personale su posteid.poste.it, seguendo il percorso guidato.

In alternativa è disponibile una pagina dedicata che consente il rinnovo senza accesso all’area riservata, utile per supportare un altro titolare. Il pagamento viene registrato e l’accesso ai servizi SPID è ripristinato senza ulteriori adempimenti.

Il rinnovo può essere richiesto anche presso qualsiasi Ufficio Postale: è sufficiente comunicare il codice fiscale proprio o del titolare per cui si opera. Non è necessario presentare documenti né la presenza dell’altro intestatario.

Se il canone non viene saldato, l’Identità rimane attiva per 24 mesi dall’ultimo accesso ma la funzione di login è sospesa fino al pagamento. La riattivazione è immediata al buon esito della transazione.

Tra le alternative gratuite rientra la Carta d’Identità Elettronica (CIE), che consente accesso agli stessi servizi digitali. Chi possiede già la CIE può abilitare l’accesso in pochi minuti tramite app dedicata, senza costi ricorrenti.

La scelta tra SPID a canone e CIE dipende da preferenze d’uso, dispositivi disponibili e necessità di assistenza allo sportello.

FAQ