Home / FINTECH / Pensionata perde 200mila euro con app truffa Lino il maialino

Anziana trentina raggirata con finta app di risparmio, sequestrati 200mila euro

Un’anziana di circa ottant’anni, residente in Trentino, sarebbe stata raggirata da due uomini che le avrebbero proposto un investimento in quote della presunta app di educazione al risparmio Lino il maialino salva soldino.

Secondo le ricostruzioni investigative, la truffa si sarebbe consumata negli ultimi mesi, sia online sia tramite contatti diretti.

L’operazione è nata per contrastare un presunto schema fraudolento basato su un finto progetto digitale di risparmio destinato ai piccoli investitori.

In sintesi:

Anziana del Trentino avrebbe investito i risparmi in una finta app di risparmio digitale.

avrebbe investito i risparmi in una finta app di risparmio digitale. Due uomini sono indagati per truffa aggravata e autoriciclaggio .

e . Disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per complessivi 200mila euro.

Gli indagati avrebbero sfruttato un rapporto personale e la fiducia dell’anziana.

Come funzionava la truffa legata all’app “Lino il maialino salva soldino”

L’iniziativa sarebbe stata illustrata alla donna come un’opportunità innovativa nel settore delle applicazioni per smartphone e computer, presentata come strumento per accrescere e proteggere i risparmi.

Secondo quanto riportato da SkyTg24, i due indagati avrebbero progressivamente costruito un rapporto personale con la vittima, presentandosi come interlocutori affidabili e competenti.

Gli investigatori evidenziano come il legame emotivo sia stato deliberatamente coltivato per rendere più credibile la proposta di investimento, aggirare eventuali resistenze e ottenere la canalizzazione dei risparmi dell’anziana verso conti riconducibili agli indagati.

Il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per circa 200.000 euro, cifra ritenuta collegata all’operazione fraudolenta.

Le ipotesi di reato contestate sono truffa aggravata e autoriciclaggio.

Le indagini si sono concentrate sull’analisi dei movimenti bancari, sulle tracce digitali e sulla raccolta di testimonianze, consentendo di ricostruire il percorso del denaro, che sarebbe poi stato reimpiegato in attività economiche riferibili agli stessi indagati, elemento che ha portato alla contestazione dell’autoriciclaggio.

Rischi per gli anziani e prossimi sviluppi investigativi

Il caso mette in luce la vulnerabilità degli anziani di fronte a proposte di investimento presentate come tecnologiche e “innovative”, spesso accompagnate da un’intensa cura del rapporto umano.

Secondo gli inquirenti, l’uso di un’immagine rassicurante – come il personaggio di Lino il maialino salva soldino – avrebbe contribuito a rafforzare la percezione di sicurezza dell’operazione.

Gli sviluppi delle indagini potrebbero portare all’individuazione di ulteriori vittime o a una mappatura più ampia di eventuali canali commerciali e digitali utilizzati per promuovere la finta applicazione.

FAQ

Che cosa sarebbe accaduto all’anziana truffata in Trentino?

La donna avrebbe investito i propri risparmi in quote legate alla presunta app Lino il maialino salva soldino, rivelatasi inesistente.

Quali reati sono contestati ai due indagati nel caso dell’app?

Sono ipotizzati truffa aggravata e autoriciclaggio, in relazione alla raccolta dei fondi e al successivo reimpiego del denaro.

A quanto ammontano i sequestri disposti dal giudice per le indagini?

Risulta disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per complessivi 200.000 euro, ritenuti riconducibili alla presunta attività illecita.

Qual è il ruolo del rapporto personale nelle truffe finanziarie agli anziani?

Il rapporto personale viene spesso costruito per generare fiducia, minimizzare i dubbi e ottenere trasferimenti di somme anche molto consistenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.