Home / SOCIAL MEDIA / Barbara Berlusconi chiede una legge urgente sui social per proteggere i minori e supportare i genitori

Emergenza digitale tra i minori, l’allarme di Barbara Berlusconi

L’accoltellamento della professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da parte di un tredicenne riapre il dibattito sul rapporto tra adolescenti e tecnologia digitale.

Il giorno successivo all’aggressione, Barbara Berlusconi, madre di cinque figli e laureata in Filosofia, interviene chiedendo una regolamentazione stringente sull’uso di smartphone e social network tra i minori.

In Italia, dove i telefoni sono formalmente vietati a scuola ma usatissimi nel tempo libero, la terzogenita di Silvio Berlusconi definisce la situazione “una vera e propria emergenza nazionale”, denunciando la difficoltà crescente di intercettare il disagio giovanile e prevenire episodi estremi.

In sintesi:

Per Barbara Berlusconi esiste una “emergenza nazionale” legata a smartphone e social fra minori.

esiste una “emergenza nazionale” legata a smartphone e social fra minori. Propone una legge che limiti l’accesso ai social, con possibili divieti sotto i 16 anni.

Denuncia l’isolamento dei genitori e la perdita di dialogo tra adulti e ragazzi.

La sua fondazione lavora su ricerca internazionale e manuale pratico per famiglie.

Perché il digitale è diventato un’emergenza educativa nazionale

Barbara Berlusconi sottolinea che smartphone e piattaforme social non sono strumenti neutri: sono progettati per catturare l’attenzione e influenzare i comportamenti, con effetti critici su identità, autostima e relazioni in età evolutiva.

Gli adulti possono faticosamente sviluppare “anticorpi”, ma bambini e adolescenti no, soprattutto se esposti troppo presto e senza regole condivise.

L’imprenditrice individua un nodo strutturale: il singolo genitore, da solo, può fare pochissimo. In un contesto dove “tutti gli altri sono online”, imporre limiti significa spesso rischiare di isolare il proprio figlio dal gruppo dei pari, generando sensi di colpa e rinunce.

Da qui la richiesta di una legge nazionale che limiti l’accesso ai social ai minori, anche valutando un divieto sotto i 16 anni sul modello di altri Paesi europei.

Nelle scuole italiane gli smartphone sono già vietati, ma questo – osserva – non basta: la didattica digitale, se guidata, può essere utile, mentre lo smartphone personale equivale ad avere “internet sempre in tasca”, una connessione continua che distrae dal presente e indebolisce la capacità di vivere il momento.

Per Barbara Berlusconi non serve solo proibire, bensì “riportare ordine”: dare cornici chiare, tempi, spazi, regole comuni che consentano alle famiglie di sentirsi sostenute e non lasciate sole.

Nuove regole, ricerca e strumenti per genitori e scuole

Barbara Berlusconi insiste sulla solitudine educativa dei genitori: sono la prima generazione a confrontarsi con queste tecnologie, spesso convinta di avere il controllo, mentre i figli aggirano facilmente limiti e password, come lei stessa racconta per esperienza diretta.

La paura di escludere i figli dalle relazioni digitali porta molti adulti a non saper dire no, nonostante una consapevolezza crescente dei rischi.

La sua esperienza personale in una scuola steineriana, dove l’uso della tecnologia è posticipato e condiviso da tutta la comunità scolastica, dimostra che una “cornice comune” rende più semplice rinviare l’accesso ai dispositivi.

In famiglia, Barbara Berlusconi ha introdotto il telefono intorno ai 14-15 anni e i social dopo i 16, con limiti precisi su tempi e modalità.

Attraverso la propria fondazione, sta lavorando su due progetti: una ricerca con una scuola inglese su bambini dagli 8 ai 12 anni, suddivisi tra utenti di smartphone, telefoni base e nessun dispositivo, per misurare differenze evolutive nel tempo; e un manuale operativo per genitori, costruito sulle loro difficoltà reali, con uscita prevista entro settembre.

Il segnale più allarmante rilevato è la perdita di dialogo: ragazzi che si chiudono, rendendo più difficile per genitori e insegnanti cogliere per tempo il disagio. Da qui la proposta di una misura immediata: una regolamentazione chiara e nazionale sull’accesso ai social per i minori, per spostare il sistema dalla gestione delle emergenze alla prevenzione.

FAQ

Perché Barbara Berlusconi parla di emergenza nazionale digitale?

Perché, afferma, smartphone e social stanno alterando identità, autostima e relazioni dei minori, rendendo più difficile intercettare il disagio e prevenire episodi estremi.

Quale limite di età propone per l’uso dei social network?

Propone di valutare un divieto di accesso ai social sotto i 16 anni, seguendo l’esempio di altri Paesi che hanno già introdotto limiti stringenti.

Quali regole applica Barbara Berlusconi ai suoi figli?

Ha introdotto il telefono solo verso i 14-15 anni e l’accesso ai social dopo i 16, stabilendo limiti chiari su tempi e modalità d’uso quotidiano.

Cosa prevede il manuale per genitori annunciato dalla fondazione?

Prevede indicazioni pratiche, esempi di regole domestiche, strumenti di controllo e strategie di dialogo, costruiti a partire dalle difficoltà concrete emerse nelle famiglie intervistate.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale su contenuti e notizie tratti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.