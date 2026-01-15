BitGo conquista Wall Street con IPO sul NYSE: la crypto custody alza l’asticella degli investimenti

Dettagli dell’ipo e struttura dell’offerta

BitGo Holdings ha avviato il percorso di quotazione al NYSE con ticker BTGO, depositando il modulo S-1 presso la SEC. L’offerta prevede l’emissione di 11.000.000 azioni ordinarie di Classe A da parte della società, affiancate dalla vendita di 821.595 azioni da azionisti esistenti. La forchetta di prezzo indicativa è compresa tra 15 e 17 dollari per azione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Complessivamente saranno offerte circa 11,8 milioni di azioni, per un potenziale incasso lordo fino a 201 milioni di dollari, in base al range di prezzo. L’iniziativa segue il primo deposito S-1 di settembre 2025, quando l’azienda aveva già comunicato l’intenzione di debuttare sul listino newyorkese.

Nel filing si precisa che le azioni di Classe A non sono oggetto di vendita né possono essere accettate offerte d’acquisto finché la dichiarazione di registrazione non sarà effettivamente efficace, in conformità alle regole della SEC. L’operazione combina nuove azioni per raccolta di capitale e una componente secondaria limitata da parte degli attuali soci.

Valutazione, asset gestiti e obiettivi strategici

BitGo punta a una valutazione fino a 1,96 miliardi di dollari, sostenuta da oltre 90 miliardi di asset digitali in custodia, come riportato da Cointelegraph. Il profilo di operatore fiduciario e l’esposizione istituzionale rafforzano la tesi di equity, in un contesto di domanda crescente per soluzioni di sicurezza e segregazione degli asset.

La raccolta dell’IPO è orientata al consolidamento dell’infrastruttura di custodia, all’espansione dei servizi per clienti istituzionali e all’adeguamento normativo multi-giurisdizionale. L’obiettivo è scalare la piattaforma con investimenti in compliance, resilienza operativa e tecnologie di governance on-chain.

La leva di mercato rimane la reputazione di custode affidabile e la capacità di attrarre flussi da fondi, broker-dealer e operatori fintech. In prospettiva, la visibilità su NYSE può ampliare la base investitori e accelerare partnership strategiche, mantenendo un approccio prudenziale su rischi regolatori e volatilità del comparto.

Ruolo delle banche e tempistiche di quotazione

Goldman Sachs guida il consorzio come lead book-running manager, con Citigroup in qualità di book-running manager. Nel sindacato figurano inoltre Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity e Cantor come ulteriori bookrunner.

I co-manager includono Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi, a supporto della distribuzione istituzionale e della copertura settoriale. La struttura del sindacato è calibrata per massimizzare la domanda in fase di bookbuilding e garantire liquidità post-listing.

La tempistica resta subordinata all’efficacia della registrazione SEC: fino a quel momento non sono ammesse vendite né accettazione di ordini sulle azioni di Classe A. Il pricing finale sarà definito al termine del roadshow, con avvio negoziazioni sul NYSE successivo alla dichiarazione di efficacia, secondo prassi di mercato.

FAQ