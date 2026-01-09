Bitcoin, maxi sequestro da 15 miliardi: smantellata rete di frodi, capo estradato in Cina

Sequestro record di bitcoin e valore stimato

Sequestro record di bitcoin e valore stimato al centro di un’azione senza precedenti: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato la più vasta confisca mai annunciata, puntando a circa $15 miliardi in BTC collegati a un presunto sistema di frodi transnazionali. La misura, presentata come operazione di sequestro di portata storica, riguarda wallet associati a strutture che avrebbero alimentato raggiri su larga scala.

Il provvedimento non si limita alle criptovalute: sono stati inclusi anche beni immobiliari e asset finanziari per centinaia di milioni di dollari, a conferma dell’estensione economica dell’inchiesta. La valutazione in dollari tiene conto della capitalizzazione corrente del bitcoin e della tracciabilità on-chain dei fondi ritenuti illeciti.

Fonti locali, tra cui il Cambodia China Times, collegano il maxi-sequestro all’indagine su un network che avrebbe generato profitti multimiliardari tramite truffe cripto e romance scam, con un impatto stimato sul mercato pari a una delle confische più rilevanti nell’ecosistema digitale.

Arresto di Chen Zhi e deportazione in Cina

Chen Zhi, imprenditore e presidente del Prince Group, è stato fermato in Cambogia e trasferito in Cina su richiesta di Pechino, secondo conferme del ministero dell’Informazione cambogiano. L’arresto, avvenuto all’inizio della settimana, si inserisce in un’azione coordinata tra autorità dei due Paesi, connessa a un’indagine su raggiri legati alle criptovalute.

Le fonti locali, tra cui il Cambodia China Times, riportano che l’operazione è parte di un dossier internazionale che collega l’imprenditore a attività fraudolente su larga scala. Non è stato chiarito se in territorio cinese verranno formalizzate imputazioni specifiche né quali capi d’accusa potrebbero essere contestati.

La deportazione segue una cooperazione giudiziaria mirata a ricondurre in Cina il presunto vertice della rete, con il trasferimento eseguito con tempistiche rapide e senza dettagli pubblici sui passaggi procedurali. Le autorità non hanno divulgato ulteriori elementi su interrogatori, misure cautelari o eventuali accordi di estradizione.

Schema di frodi, lavoro forzato e revoca della cittadinanza

I pubblici ministeri statunitensi attribuiscono a Chen Zhi la guida di una rete di compound in Cambogia dove sarebbero stati imposti lavori forzati a migliaia di persone, funzionali alla produzione di profitti illeciti. Le attività descritte includono schemi d’investimento in criptovalute e truffe sentimentali note come “pig-butchering scams”, orchestrate con procedure industriali e obiettivi di entrata multimiliardari.

Secondo le ricostruzioni giudiziarie, le vittime venivano indotte a versare capitali su piattaforme controllate dalla rete, con un sistema di esche emotive, fasi di finti rendimenti e successivo blocco dei fondi. La presunta filiera di reclutamento e coercizione avrebbe alimentato un flusso continuativo di nuovi target e di operatori costretti.

Le autorità cambogiane hanno comunicato che la cittadinanza di Chen è stata revocata alla fine dello scorso anno, allineando la posizione amministrativa alle iniziative investigative internazionali. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure che hanno preceduto la deportazione, senza dettagli pubblici su eventuali procedimenti locali paralleli.

Tensioni geopolitiche tra USA e Cina

La disputa ha assunto un profilo strategico, con Washington e Pechino su posizioni contrapposte sul controllo e la provenienza dei bitcoin sequestrati. A novembre, il National Computer Virus Emergency Response Center cinese ha accusato gli Stati Uniti di un’operazione informatica separata del 2020 che avrebbe sottratto oltre 120.000 BTC a una mining pool cinese.

Secondo le autorità cinesi, parte di quei fondi sarebbe riemersa sotto custodia statunitense nell’alveo del caso legato a Chen Zhi, sollevando dubbi sulla catena di possesso e sulla legittimità delle confische.

Gli USA respingono le accuse e sostengono che i BTC oggetto di sequestro derivino da frodi e riciclaggio collegati direttamente a Prince Group e alla rete transnazionale descritta dai procuratori. La contrapposizione alimenta un contenzioso diplomatico che investe cooperazione giudiziaria, competenza giurisdizionale e governance delle risorse digitali.

