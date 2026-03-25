Bitcoin emerge come possibile vincitore silenzioso del conflitto e catalizza nuovi capitali globali

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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Risk on e risk off, perché i mercati stanno ribaltando gli schemi classici

Negli ultimi giorni gli operatori dei mercati globali stanno osservando un comportamento anomalo degli asset tradizionalmente difensivi. Oro e obbligazioni governative, storici strumenti risk off, stanno segnando debolezza proprio mentre l’incertezza geopolitica e macroeconomica aumenta.
Parallelamente, diversi asset risk on, in primis azioni e alcune criptovalute, stanno mantenendo o recuperando terreno, suggerendo che l’allocazione del rischio da parte degli investitori si stia spostando in modo meno intuitivo del passato.

Questa dinamica si manifesta oggi sui principali listini di Europa e Stati Uniti e mette in discussione la tradizionale lettura “manualistica” dei cicli di mercato. Capire perché sta accadendo, e quali forze tecniche e macro lo guidano, è essenziale per chi investe e per chi deve proteggere il portafoglio.

In sintesi:

  • Oro e obbligazioni governative mostrano debolezza in una fase di rischio percepito elevato.
  • Alcuni asset risk on reggono meglio del previsto, sfidando la narrazione difensiva classica.
  • Politiche monetarie, inflazione e posizionamento algoritmico stanno riscrivendo le logiche risk on/risk off.
  • La gestione del rischio richiede oggi analisi più dinamiche e meno schemi rigidi preconfezionati.

Come stanno cambiando i tradizionali ruoli di oro e bond governativi

Nel framework classico, la distinzione tra fase risk on e fase risk off guida l’allocazione: in presenza di paura e volatilità, il capitale tende a rifugiarsi in oro, Treasury e titoli di Stato di Paesi core, riducendo l’esposizione ad azioni e criptovalute.

Nelle ultime settimane si osserva invece l’opposto: l’oro fatica a consolidare rialzi stabili, mentre i rendimenti dei bond governativi restano tesi, con prezzi in flessione, segnalando vendite anche sul lato difensivo del mercato. Ciò suggerisce che il driver dominante non è solo l’avversione al rischio, ma soprattutto l’attesa su inflazione e politiche delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve e della BCE.

In un contesto in cui i tassi rimangono elevati più a lungo, il costo di detenere asset non remunerati come l’oro sale, e il valore attuale dei flussi cedolari futuri dei bond si riduce. Allo stesso tempo, gli algoritmi quantitativi e le strategie multi-asset, molto più diffuse rispetto a un decennio fa, reagiscono in modo meccanico a dati macro e movimenti di tasso, generando correlazioni atipiche fra asset teoricamente decorrelati.

Le possibili conseguenze future per portafogli e strategie di investimento

Se questa rottura di schema dovesse consolidarsi, la gestione del rischio non potrà più basarsi sull’idea che oro e titoli di Stato offrano automaticamente protezione in ogni shock.

Diversificazione reale, analisi di liquidità, duration delle obbligazioni e correlazioni dinamiche tra asset class diventeranno centrali. I risparmiatori che si affidano a ricette standard rischiano portafogli meno protettivi di quanto credano, soprattutto in scenari di inflazione persistente e tassi strutturalmente più alti rispetto al passato decennio. Per chi segue i mercati tramite Google News e Google Discover, monitorare l’evoluzione di queste relazioni tra risk on e risk off sarà decisivo per anticipare rotazioni settoriali e ribilanciamenti futuri.

FAQ

Cosa significa davvero la distinzione tra risk on e risk off nei mercati?

La distinzione indica se gli investitori privilegiano asset rischiosi (azioni, criptovalute) o difensivi (oro, titoli di Stato), in base a ciclo economico, inflazione e politiche monetarie.

Perché l’oro può scendere anche quando aumenta l’incertezza globale?

L’oro può scendere perché tassi reali più alti lo rendono meno attraente rispetto ad asset remunerati, e perché fondi e algoritmi riducono l’esposizione per esigenze tecniche di portafoglio.

Come posso proteggere il portafoglio se bond e oro non funzionano da rifugio?

È utile diversificare per area geografica, durata obbligazionaria, settori azionari difensivi e strumenti indicizzati all’inflazione, valutando coperture tattiche con ETF e derivati solo se realmente compresi.

Qual è il ruolo delle banche centrali in queste anomalie di mercato?

Le banche centrali, mantenendo tassi elevati e comunicazioni incerte, influenzano rendimenti obbligazionari, aspettative d’inflazione e modelli quantitativi, modificando correlazioni storiche tra asset difensivi e rischiosi.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sui mercati finanziari?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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