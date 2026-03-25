Bitcoin emerge come possibile vincitore silenzioso del conflitto e catalizza nuovi capitali globali

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Risk on e risk off, perché i mercati stanno ribaltando gli schemi classici
Negli ultimi giorni gli operatori dei mercati globali stanno osservando un comportamento anomalo degli asset tradizionalmente difensivi. Oro e obbligazioni governative, storici strumenti risk off, stanno segnando debolezza proprio mentre l’incertezza geopolitica e macroeconomica aumenta.
Parallelamente, diversi asset risk on, in primis azioni e alcune criptovalute, stanno mantenendo o recuperando terreno, suggerendo che l’allocazione del rischio da parte degli investitori si stia spostando in modo meno intuitivo del passato.
Questa dinamica si manifesta oggi sui principali listini di Europa e Stati Uniti e mette in discussione la tradizionale lettura “manualistica” dei cicli di mercato. Capire perché sta accadendo, e quali forze tecniche e macro lo guidano, è essenziale per chi investe e per chi deve proteggere il portafoglio.
In sintesi:
- Oro e obbligazioni governative mostrano debolezza in una fase di rischio percepito elevato.
- Alcuni asset risk on reggono meglio del previsto, sfidando la narrazione difensiva classica.
- Politiche monetarie, inflazione e posizionamento algoritmico stanno riscrivendo le logiche risk on/risk off.
- La gestione del rischio richiede oggi analisi più dinamiche e meno schemi rigidi preconfezionati.
Come stanno cambiando i tradizionali ruoli di oro e bond governativi
Nel framework classico, la distinzione tra fase risk on e fase risk off guida l’allocazione: in presenza di paura e volatilità, il capitale tende a rifugiarsi in oro, Treasury e titoli di Stato di Paesi core, riducendo l’esposizione ad azioni e criptovalute.
Nelle ultime settimane si osserva invece l’opposto: l’oro fatica a consolidare rialzi stabili, mentre i rendimenti dei bond governativi restano tesi, con prezzi in flessione, segnalando vendite anche sul lato difensivo del mercato. Ciò suggerisce che il driver dominante non è solo l’avversione al rischio, ma soprattutto l’attesa su inflazione e politiche delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve e della BCE.
In un contesto in cui i tassi rimangono elevati più a lungo, il costo di detenere asset non remunerati come l’oro sale, e il valore attuale dei flussi cedolari futuri dei bond si riduce. Allo stesso tempo, gli algoritmi quantitativi e le strategie multi-asset, molto più diffuse rispetto a un decennio fa, reagiscono in modo meccanico a dati macro e movimenti di tasso, generando correlazioni atipiche fra asset teoricamente decorrelati.
Le possibili conseguenze future per portafogli e strategie di investimento
Se questa rottura di schema dovesse consolidarsi, la gestione del rischio non potrà più basarsi sull’idea che oro e titoli di Stato offrano automaticamente protezione in ogni shock.
Diversificazione reale, analisi di liquidità, duration delle obbligazioni e correlazioni dinamiche tra asset class diventeranno centrali. I risparmiatori che si affidano a ricette standard rischiano portafogli meno protettivi di quanto credano, soprattutto in scenari di inflazione persistente e tassi strutturalmente più alti rispetto al passato decennio. Per chi segue i mercati tramite Google News e Google Discover, monitorare l’evoluzione di queste relazioni tra risk on e risk off sarà decisivo per anticipare rotazioni settoriali e ribilanciamenti futuri.
FAQ
Cosa significa davvero la distinzione tra risk on e risk off nei mercati?
La distinzione indica se gli investitori privilegiano asset rischiosi (azioni, criptovalute) o difensivi (oro, titoli di Stato), in base a ciclo economico, inflazione e politiche monetarie.
Perché l’oro può scendere anche quando aumenta l’incertezza globale?
L’oro può scendere perché tassi reali più alti lo rendono meno attraente rispetto ad asset remunerati, e perché fondi e algoritmi riducono l’esposizione per esigenze tecniche di portafoglio.
Come posso proteggere il portafoglio se bond e oro non funzionano da rifugio?
È utile diversificare per area geografica, durata obbligazionaria, settori azionari difensivi e strumenti indicizzati all’inflazione, valutando coperture tattiche con ETF e derivati solo se realmente compresi.
Qual è il ruolo delle banche centrali in queste anomalie di mercato?
Le banche centrali, mantenendo tassi elevati e comunicazioni incerte, influenzano rendimenti obbligazionari, aspettative d’inflazione e modelli quantitativi, modificando correlazioni storiche tra asset difensivi e rischiosi.
Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sui mercati finanziari?
L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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