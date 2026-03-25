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Atleta privo di arti uccide uomo in auto, libera i passeggeri e fugge con il corpo

Atleta privo di arti uccide uomo in auto, libera i passeggeri e fugge con il corpo

Dal cornhole alla cronaca nera: il caso Dayton Webber

Dayton Webber, ex simbolo di resilienza sportiva negli Stati Uniti, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Bradrick Michael Wells. L’episodio è avvenuto il 22 marzo 2026 a La Plata, in Maryland, durante un tragitto in auto. Secondo le autorità della contea di Charles, Webber avrebbe esploso i colpi dall’interno del veicolo, per poi allontanarsi con il corpo a bordo. Il cadavere è stato ritrovato due ore dopo in un giardino della zona. L’atleta, primo quadruplo amputato professionista nel cornhole, è stato rintracciato e fermato in un ospedale di Charlottesville, in Virginia. Ora deve rispondere di omicidio di primo e secondo grado, in un’inchiesta che mette in discussione la narrazione pubblica costruita attorno alla sua vicenda personale.

In sintesi:

  • Il campione di cornhole Dayton Webber è indagato per l’omicidio di Bradrick Michael Wells.
  • La sparatoria sarebbe avvenuta il 22 marzo 2026 in auto, a La Plata, Maryland.
  • Due testimoni avrebbero assistito agli spari e rifiutato di aiutare a spostare il corpo.
  • Webber, icona di resilienza come quadruplo amputato, affronta accuse di omicidio di primo e secondo grado.

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Charles (CCSO), durante un tragitto in auto a La Plata il 22 marzo, Dayton Webber avrebbe sparato a Bradrick Michael Wells mentre era alla guida. Due passeggeri seduti dietro hanno riferito che, subito dopo gli spari, Webber avrebbe chiesto loro di aiutarlo a trascinare il corpo fuori dal veicolo.

Di fronte al rifiuto, i testimoni sarebbero scesi e avrebbero abbandonato la scena. Webber si sarebbe allontanato con la vittima ancora nell’auto. Circa due ore più tardi, il corpo di Wells è stato rinvenuto in un giardino della zona, circostanza che ha orientato rapidamente le indagini sulla dinamica del presunto spostamento del cadavere.

Gli investigatori hanno quindi ricostruito i movimenti dell’indagato fino a un ospedale di Charlottesville, in Virginia, dove Webber è stato individuato e arrestato. Le autorità contestano ora omicidio di primo grado, omicidio di secondo grado e altri reati connessi all’uso dell’arma da fuoco, in un quadro accusatorio ancora in evoluzione.

Dall’infezione da streptococco ai palcoscenici del cornhole

Nato nel giugno 1998 in Maryland, Dayton Webber è cresciuto come figura simbolo di resilienza. A dieci mesi subì l’amputazione di entrambe le braccia e delle gambe per una grave infezione da streptococco. «Ai miei genitori dissero che avevo solo il 3% di possibilità di sopravvivere», aveva ricordato in un racconto pubblicato da Today nel 2023, ripercorrendo i mesi trascorsi in ospedale.

Negli anni imparò a vivere senza protesi, sviluppando autonomia nelle attività quotidiane: guidare, muoversi, svolgere lavori manuali. Come riportato da ESPN, si avvicinò presto ai motori con i go-kart e dichiarò di saper utilizzare anche un’arma da fuoco, elemento che oggi assume un peso particolare nelle ricostruzioni investigative.

La notorietà arrivò con il cornhole, gioco di lancio con sacchetti di mais verso una tavola inclinata con foro centrale, divenuto disciplina professionistica negli Stati Uniti. Webber divenne il primo atleta quadruplo amputato a competervi a livello professionale, trasformandosi in volto mediatico di campagne motivazionali e storie di successo inclusivo nello sport.

Il cortocircuito tra quell’immagine pubblica e le accuse odierne di omicidio è al centro dell’attenzione mediatica americana, mentre le autorità invitano ad attendere gli sviluppi giudiziari prima di trarre conclusioni definitive.

Impatto mediatico, ombre sul mito della resilienza e prossime tappe

Il caso Dayton Webber ridisegna in chiave critica la narrazione eroica spesso riservata agli atleti con disabilità. La stessa storia che lo aveva reso testimonial di determinazione viene ora riletta alla luce di un’inchiesta per omicidio, sollevando interrogativi su responsabilità, gestione dell’immagine e fragilità personali dietro i successi sportivi.

Nei prossimi mesi saranno centrali gli accertamenti balistici, le testimonianze dei passeggeri, le eventuali immagini di videosorveglianza e il movente del presunto delitto. Dal punto di vista mediatico, il procedimento potrà diventare un caso di studio su come cronaca giudiziaria e storytelling motivazionale entrino in conflitto, imponendo maggiore prudenza nel trasformare singoli atleti in simboli assoluti di riscatto.

FAQ

Chi è Dayton Webber e perché è famoso nel cornhole?

Dayton Webber è un atleta statunitense, primo quadruplo amputato a competere professionalmente nel cornhole, gioco di lancio con sacchetti divenuto disciplina sportiva organizzata negli USA.

Di cosa è accusato Dayton Webber nello Stato del Maryland?

Dayton Webber è formalmente accusato di omicidio di primo e secondo grado, oltre a reati collegati all’uso di arma da fuoco.

Dove è avvenuta la sparatoria in cui è morto Bradrick Michael Wells?

La sparatoria, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Charles, sarebbe avvenuta in auto a La Plata, in Maryland.

Cos’è il cornhole e come funziona a livello competitivo?

Il cornhole è un gioco di lancio: si tirano sacchetti verso una tavola forata. In ambito professionistico esistono ranking, sponsor e circuiti ufficiali.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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