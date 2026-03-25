Home / EVENTI / MotoGP guida completa GP Stati Uniti orari diretta TV e streaming per non perdere la gara

GP delle Americhe 2026: orari, protagonisti e dove vedere la MotoGP

Il Mondiale MotoGP 2026 entra nel vivo con il GP delle Americhe, terzo round in programma ad Austin da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Sul tecnico Circuit of the Americas, lungo 5,5 km e teatro di 19 giri per la classe regina, si sfidano una Aprilia in stato di grazia con Marco Bezzecchi leader iridato, una Ducati in cerca di riscatto e uno specialista della pista come Marc Marquez.

Il weekend texano sarà cruciale anche per il ritorno alla configurazione standard della gomma posteriore, possibile variabile decisiva negli equilibri tra i costruttori. Gli appassionati italiani potranno seguire l’evento in diretta su Sky Sport e NOW, con copertura parziale gratuita in chiaro su TV8.

In sintesi:

Il GP delle Americhe 2026 è il terzo round MotoGP sul circuito di Austin.

Aprilia e Marco Bezzecchi arrivano da leader, Ducati cerca risposte tecniche.

Sky e NOW trasmettono tutto in diretta, TV8 offre qualifiche e Sprint gratis.

Si torna alla gomma posteriore standard, possibile svolta nei valori in pista.

Bezzecchi, Marquez e il fattore Austin: cosa c’è in gioco

Il Circuit of the Americas resta uno dei tracciati più selettivi del calendario: 5,5 km, salite, staccate violente e una sequenza di cambi di direzione che esaltano equilibrio ciclistico e gestione gomme. Il disegno antiorario, con prevalenza di curve a sinistra, ha storicamente esaltato Marc Marquez, dominatore per anni in Texas, ma oggi chiamato a rilanciarsi dopo un avvio di stagione non all’altezza delle aspettative Ducati.

La vera novità tecnica è il ritorno alla gomma posteriore standard dopo le specifiche utilizzate nei primi due GP: una scelta che potrebbe modificare i rapporti di forza, incidendo in particolare su trazione e consumo nelle fasi finali di gara.

In questo scenario, l’Aprilia di Noale si presenta come riferimento: Marco Bezzecchi, vincitore in Thailandia e Brasile, è oggi l’uomo da battere, mentre Jorge Martin si è riportato stabilmente nelle posizioni di vertice e rappresenta l’alternativa più solida nella corsa al titolo.

Dove vedere il GP delle Americhe 2026: dirette, differite e streaming

Il GP delle Americhe 2026 sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky, che detiene i diritti esclusivi della MotoGP in Italia. Tutte le sessioni saranno visibili su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati.

Programma Sky e NOW – Orari italiani

Venerdì 27 marzo

15:00 – Prove Libere Moto3 (diretta Sky)

15:50 – Prove Libere Moto2 (diretta Sky)

16:45 – Prove Libere MotoGP (diretta Sky)

19:15 – Prove Moto3 (diretta Sky)

20:05 – Prove Moto2 (diretta Sky)

21:00 – Prove MotoGP (diretta Sky)

Sabato 28 marzo

14:40 – Prove Libere 2 Moto3 (diretta Sky)

15:25 – Prove Libere 2 Moto2 (diretta Sky)

16:10 – Prove Libere 2 MotoGP (diretta Sky)

16:50 – Qualifiche MotoGP (Sky e Sky Sport Uno)

18:45 – Qualifiche Moto3 (Sky e Sky Sport Uno)

19:40 – Qualifiche Moto2 (Sky e Sky Sport Uno)

21:00 – Sprint MotoGP (Sky e Sky Sport Uno)

Domenica 29 marzo

17:40 – Warm-Up MotoGP (diretta Sky)

19:00 – Gara Moto3 (diretta Sky)

20:15 – Gara Moto2 (diretta Sky)

22:00 – Gara MotoGP (Sky e Sky Sport Uno)

*Orari italiani

Le sessioni si disputeranno nel tardo pomeriggio e serata italiana, con la gara MotoGP alle 22:00. La copertura Sky includerà analisi tecniche, dati comparativi sulle gomme, contributi dai box e collegamenti in diretta dal paddock di Austin.

Per chi non dispone di un abbonamento pay-tv, il riferimento è TV8 (canale 8 del digitale terrestre), che garantirà una finestra gratuita sui momenti chiave del weekend.

Programmazione TV8 in chiaro – Orari italiani

Sabato 28 marzo

16:50 – Qualifiche MotoGP (diretta TV8)

18:45 – Qualifiche Moto3 (diretta TV8)

19:40 – Qualifiche Moto2 (diretta TV8)

21:00 – Sprint MotoGP (diretta TV8)

Domenica 29 marzo

20:15 – Gara Moto3 (differita TV8)

21:30 – Gara Moto2 (differita TV8)

23:00 – Gara MotoGP (differita TV8)

*Orari italiani

La combinazione tra copertura integrale su Sky/NOW e finestre gratuite su TV8 consente di seguire in modo flessibile il weekend, con dirette per qualifiche e Sprint e gare principali disponibili almeno in differita per il pubblico non abbonato.

Un GP chiave per il Mondiale e per gli equilibri tecnici 2026

Il GP delle Americhe 2026 arriva in un momento in cui il campionato sta ridefinendo le gerarchie tra costruttori e piloti. La combinazione tra layout esigente di Austin, ritorno alla gomma posteriore standard e adattamento ai nuovi pacchetti aerodinamici renderà particolarmente significativo il confronto tra Aprilia, Ducati e gli altri costruttori.

Per Marco Bezzecchi la tappa texana è il primo vero banco di prova da leader, mentre Marc Marquez ha l’occasione di capitalizzare il feeling storico con il tracciato per riaprire la corsa al titolo. Il comportamento delle gomme sulla lunga distanza e la gestione delle fasi di frenata potrebbero anticipare tendenze tecniche decisive per il resto della stagione, rendendo Austin un osservatorio privilegiato anche in ottica sviluppo 2026.

FAQ

Quando si corre il GP delle Americhe 2026 di MotoGP?

Si corre nel weekend 27-29 marzo 2026, con la gara MotoGP in programma domenica alle 22:00 ora italiana.

Su quali canali Sky è trasmesso il GP delle Americhe 2026?

Il GP è trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Come vedere gratis il GP delle Americhe 2026 in chiaro?

È possibile seguire gratis su TV8 le qualifiche e la Sprint in diretta sabato, mentre le tre gare domenicali saranno trasmesse in differita.

Chi è favorito ad Austin tra Bezzecchi, Marquez e gli altri?

Sulla carta Marc Marquez resta lo specialista di Austin, ma l’Aprilia di Marco Bezzecchi arriva con la miglior forma complessiva mostrata nei primi due GP.

Quali sono le fonti principali delle informazioni su MotoGP 2026?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.