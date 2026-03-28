Home / EVENTI / Sinner punta al primo posto mondiale a Monte Carlo, i possibili scenari del sorpasso su Alcaraz

Sinner a un passo dal numero 1 Atp: cosa deve accadere

Jannik Sinner, protagonista sul cemento di Miami, ha raggiunto la finale del Masters 1000 2025 superando Alexander Zverev. Sullo sfondo, il duello con Carlos Alcaraz per il numero 1 del ranking Atp. A fine torneo in Florida e nel successivo Masters 1000 di Monte Carlo, l’italiano ha la possibilità concreta di scavalcare lo spagnolo.

Il motivo è nel sistema di punti: Alcaraz dovrà “scartare” i 1000 punti del titolo 2025 nel Principato, mentre Sinner, assente lo scorso anno per la vicenda Clostebol, non perderà nulla.

Qui di seguito gli scenari principali e le condizioni che potrebbero consegnare a Sinner il primato mondiale nelle prossime settimane.

In sintesi:

Sinner in finale a Miami rilancia la corsa italiana al numero 1 Atp

Combinazione Miami-Monte Carlo decisiva per il sorpasso su Carlos Alcaraz

Alcaraz perde 1000 punti di Monte Carlo 2025, Sinner non scarta nulla

Il ranking Atp premierà chi saprà massimizzare i Masters 1000 su cemento e terra

Come Sinner può superare Alcaraz nel ranking Atp

Il sistema del ranking Atp si basa sui migliori 19 risultati in 52 settimane, includendo quattro Slam e otto Masters 1000 obbligatori. Quando un torneo si rigioca, i punti dell’edizione precedente vengono automaticamente sostituiti dai nuovi o azzerati.

In questo contesto, la corsa Sinner–Alcaraz si gioca su due passaggi chiave: Miami (cemento) e Monte Carlo (terra battuta). Se Jannik Sinner conquisterà il titolo in Florida e poi trionferà anche nel Principato, incasserà un pacchetto pieno di punti senza doverne difendere dall’anno passato.

Carlos Alcaraz, al contrario, è costretto dal regolamento a “scartare” i 1000 punti del successo 2025 a Monte Carlo. In altre parole, anche un’ottima prestazione nel 2026 potrebbe soltanto compensare, e non aumentare, il suo bottino complessivo. Per questo la combinazione vittoria a Miami più vittoria a Monte Carlo renderebbe altamente probabile il sorpasso di Sinner, indipendentemente dai risultati dello spagnolo.

Impatto sul tennis italiano e scenari futuri di classifica

Un eventuale numero 1 di Jannik Sinner avrebbe un impatto storico sul tennis italiano, mai arrivato così in alto nell’era moderna.

L’aspetto decisivo, in ottica futura, sarà la gestione del calendario: mantenere il primato richiederà continuità nei grandi appuntamenti e scelta mirata dei tornei per ottimizzare il rapporto fra punti in difesa e punti potenzialmente acquisibili.

Parallelamente, la crescita di Sinner alimenta il prestigio dei tornei europei su terra e cemento, con ricadute su pubblico, diritti televisivi e sponsorizzazioni. La sfida con Carlos Alcaraz promette di diventare una rivalità strutturale per i prossimi anni, in grado di influenzare profondamente gerarchie e narrazione mediatica del circuito Atp.

FAQ

Quando può diventare numero 1 Jannik Sinner

È possibile che Sinner diventi numero 1 subito dopo la combinazione dei Masters 1000 di Miami e Monte Carlo, se centrerà risultati massimi.

Perché Alcaraz deve scartare 1000 punti a Monte Carlo

Il sistema Atp sostituisce automaticamente i punti dell’anno precedente: Alcaraz perde i 1000 punti del titolo 2025 a Monte Carlo.

Cosa succede se Sinner non vince il titolo a Miami

In caso di mancato titolo, Sinner avrà comunque chance di sorpasso, ma dipenderà fortemente dai risultati successivi suoi e di Alcaraz.

Quanto pesa l’assenza di Sinner a Monte Carlo 2025

Pesa positivamente sul 2026: non avendo punti da difendere, ogni risultato a Monte Carlo si aggiunge integralmente al suo ranking Atp.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.