Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belve torna su Rai 2 con Carlo Conti e ospiti d’eccezione

Belve 2026 stasera su Rai 2: ospiti, temi e momenti chiave

Stasera, alle 21.20 su Rai 2, torna Belve 2026, il talk d’interviste condotto da Francesca Fagnani. Sullo sgabello si alterneranno il conduttore Carlo Conti, l’attrice Giulia Michelini e l’influencer Francesco Chiofalo.

L’episodio, registrato negli studi Rai di Roma, andrà in onda lunedì 14 aprile e promette tre ritratti molto diversi tra loro, tra confessioni intime, passaggi ironici e riflessioni sul successo televisivo e sui social.

La puntata è centrale nella nuova stagione di Belve 2026, ormai format di punta del prime time di Rai 2, capace di generare costantemente conversazioni social e attenzione da parte di pubblico generalista e addetti ai lavori.

In sintesi:

Carlo Conti si racconta tra carriera, vita privata ed eredi televisivi.

si racconta tra carriera, vita privata ed eredi televisivi. Giulia Michelini affronta maternità precoce, ansia, uso di ayahuasca e ruolo di Rosy Abate.

affronta maternità precoce, ansia, uso di ayahuasca e ruolo di Rosy Abate. Francesco Chiofalo parla di chirurgia estetica, bullismo, relazioni e ambizioni politiche.

parla di chirurgia estetica, bullismo, relazioni e ambizioni politiche. Belve 2026 conferma il modello di intervista diretta e non edulcorata di Fagnani.

Le interviste di Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, Carlo Conti si concede a Francesca Fagnani in un racconto personale e professionale. Alla domanda *«Lo vede un suo erede in giro?»* il conduttore riconosce la crescita di Stefano De Martino, ma indica in Nicola Savino il collega più vicino al suo modo di fare tv.

Non mancano aneddoti privati: *«Ero malato di “dongiovannite”: avevo due fidanzatine contemporaneamente… Ho fatto una corsa da un binario all’altro… Ero un po’ birbante»*, ricorda sorridendo, mostrando il lato meno istituzionale del volto Rai.

L’attrice Giulia Michelini, icona di Squadra antimafia e del personaggio di Rosy Abate, sceglie la strada della vulnerabilità: ansia, uso di droghe, crisi attoriali, un figlio avuto a 19 anni e un rapporto ambivalente con la popolarità. Alla domanda *«Ma lei è dentro o fuori dal circoletto?»* risponde: *«Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!»*.

Racconta poi un’esperienza psico-spirituale: *«Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni. Andiamo insieme? Vediamo i mostri proprio»*.

I momenti più intensi emergono sul tema della maternità: *«Lei va per interrompere la gravidanza poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?»* chiede Fagnani. L’attrice confessa: *«Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa»*.

C’è spazio anche per l’autoironia: al capitolo “difetti”, Michelini spiazza la conduttrice: *«Spesso rutto!»*, spiegando che l’ansia le provoca reazioni fisiche incontrollate, fino ad ammettere: *«Qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l’ansia lo fa, lo fa»*.

Terzo protagonista è l’influencer romano Francesco Chiofalo, che affronta la sua immagine pubblica tra provocazione e fragilità. Sul presunto numero di relazioni, circa 350, commenta: *«Sono stato un po’ parsimonioso! Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle… diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!»*.

Quando Fagnani sposta il focus sulla chirurgia estetica, emerge il lato meno caricaturale: *«Lei non ha mai avuto paura il giorno dopo di non riconoscersi?»*. La risposta è netta: *«Ma magari non mi riconoscevo»*.

*«Lei voleva essere un principe azzurro»* osserva la giornalista. Chiofalo replica: *«Eh, l’occhio azzurro fa principe azzurro! Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato»*.

Sui ritocchi, ammette: *«Tanti che ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca!»*. Il tono cambia quando racconta il bullismo subito a scuola e la paura vissuta per la scoperta di un tumore, fino ad anticipare la volontà di candidarsi a sindaco di Roma, con alcune idee per la città che promettono di far discutere.

Il ruolo di Belve 2026 nel racconto dei personaggi pubblici

La puntata del 14 aprile conferma la cifra di Belve 2026: un format capace di intrecciare intrattenimento, confessione e analisi del costume italiano. Le interviste di Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo mostrano tre declinazioni diverse della notorietà: la solidità del conduttore di lungo corso, la fragilità consapevole dell’attrice popolare ma restia al “circoletto”, l’eccesso esibito e poi problematizzato dell’influencer.

Per Rai 2 l’appuntamento rappresenta un tassello strategico nel presidio del prime time con un prodotto riconoscibile, capace di generare estratti virali e discussione pubblica su temi come identità, corpo, carriera e salute mentale.

Per il pubblico, la serata offre l’occasione di osservare tre volti noti oltre la superficie dei social e dei palinsesti, in un contesto che non teme di mettere in difficoltà ma che, al tempo stesso, restituisce umanità e contraddizioni dei propri ospiti.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Belve 2026 con Conti, Michelini e Chiofalo?

Va in onda stasera, lunedì 14 aprile, alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Chi sono gli ospiti confermati della puntata di Belve 2026 del 14 aprile?

Sono il conduttore Carlo Conti, l’attrice Giulia Michelini e l’influencer romano Francesco Chiofalo, tutti intervistati da Francesca Fagnani.

Di cosa parlerà Carlo Conti nell’intervista a Belve 2026?

Parlerà della sua carriera in Rai, della famiglia, dei suoi “eredi” televisivi e di aneddoti personali inediti raccontati con ironia.

Quali temi affronta Giulia Michelini a Belve 2026?

Affronta ansia, droghe, esperienza con l’ayahuasca, maternità a 19 anni, crisi attoriali e il rapporto complesso con il personaggio di Rosy Abate.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia televisiva?

È stata redatta sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.