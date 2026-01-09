The Traitors Italia cambia casa su Rai2: retroscena esclusivi, trattativa in bilico e ostacoli sorprendenti

Trattativa Rai2-Fremantle: ipotesi di messa in onda

The Traitors Italia è al centro di una trattativa riservata tra Fremantle e Rai per approdare su Rai2. Secondo quanto trapelato da Affari Italiani, l’accordo ipotizzato prevederebbe la cessione dei diritti degli episodi già pubblicati su Prime Video. L’obiettivo sarebbe proporre il titolo al pubblico generalista nella stagione primaverile, massimizzando la spinta del fenomeno social e del passaparola.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La formula valutata per la messa in onda lineare sarebbe articolata in tre prime serate, con due episodi per ciascun appuntamento, così da comprimere la fruizione e favorire continuità narrativa. Un’operazione tattica per testare resa d’ascolto e compatibilità con il target della rete.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

L’idea nasce dal successo internazionale del format e dal rendimento della versione italiana, considerata “reality dell’anno”. La partita commerciale coinvolge finestre, diritti e posizionamento editoriale, con l’intento di ampliare la platea rispetto allo streaming e di valorizzare un prodotto già completato, riducendo tempi e costi di messa in palinsesto.

Ostacoli di palinsesto e tempi di programmazione

Il nodo critico è il palinsesto di Rai2, già saturo: reperire tre slot in prima serata consecutivi per una messa in onda compressa risulta complesso. Le finestre libere sono limitate e scontano incastri con produzioni già pianificate, eventi sportivi e speciali di rete.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La soluzione ipotizzata prevede una collocazione primaverile, ma i margini si assottigliano: ogni slittamento impatta sulla promozione e sulla sinergia con lo zoccolo duro costruito su Prime Video. La rapidità di calendarizzazione diventa decisiva per capitalizzare il momentum del format.

Resta sul tavolo l’alternativa di accorpamenti o doppi appuntamenti in settimane non consecutive, compromesso che però rischia di frammentare la fruizione e indebolire il racconto seriale. La priorità è evitare sovrapposizioni con brand interni strategici e preservare continuità d’ascolto.

Prospettive future tra repliche e nuova stagione

L’orientamento operativo prevede la riproposizione integrale della prima stagione su Rai2, come banco di prova per misurare tenuta editoriale e ritorno in termini di share sulla tv generalista. Il format, forte dei risultati globali, verrebbe così rilanciato a platea allargata prima di un eventuale step produttivo.

In caso di performance soddisfacenti, l’ipotesi sul tavolo è una seconda stagione con incremento del minutaggio: almeno dieci episodi distribuiti in cinque serate, per consolidare l’arco narrativo e la fidelizzazione. La scelta risponderebbe alla necessità di valorizzare la componente strategica e il ritmo del gioco, elementi rilevanti nel successo del titolo.

Sul fronte conduzione, la continuità con Alessia Marcuzzi viene considerata un asset, grazie al taglio competitivo e alla lettura delle dinamiche tra leali e traditori, cifra distintiva apprezzata dal pubblico. La transizione dallo streaming alla tv lineare resterebbe vincolata a finestre, budget e collocazione, con tempi stretti per capitalizzare l’eco mediatica della stagione d’esordio.

FAQ

  • The Traitors Italia approderà su Rai2? È in trattativa tra Fremantle e Rai, con ipotesi di messa in onda primaverile.
  • Quali episodi verrebbero trasmessi? Gli episodi già pubblicati su Prime Video, in tre prime serate con due puntate per sera.
  • Quali sono gli ostacoli principali? Saturazione del palinsesto di Rai2 e difficoltà nel trovare slot disponibili.
  • È prevista una seconda stagione? Se gli ascolti saranno positivi, si valuta una nuova stagione da almeno dieci episodi in cinque serate.
  • Chi potrebbe condurre? Continuità possibile con Alessia Marcuzzi, considerata un valore per il format.
  • Quando potrebbero arrivare novità ufficiali? Alla definizione di slot, budget e diritti, in tempi utili alla programmazione primaverile.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com