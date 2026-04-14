Netflix sotto accusa per rincari: come partecipare alla class action Mdc

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Forum It & Intelligence 2024, Milano al centro dell’innovazione digitale italiana

Il Forum It & Intelligence 2024, tenutosi il 14 aprile presso Assolombarda a Milano, ha riunito oltre 1.000 professionisti per discutere come integrare tecnologie e intelligenze digitali nei processi decisionali e organizzativi. Protagonisti sono stati Cio, Head of AI, Head of Data e Ciso di grandi aziende italiane e internazionali – tra cui Edison, Ferrarelle, Plenitude, Cdp, Credem, Gruppo Iren, Gruppo Hera, Canon Italia – insieme a istituzioni come Istat, Inail e Comune di Milano.

Al centro del confronto: come trasformare sperimentazioni di intelligenza artificiale in valore misurabile, ridisegnando il ruolo dell’IT da funzione di supporto a snodo strategico di governance.

L’evento, organizzato da Comunicazione italiana, si è inserito nella più ampia transizione digitale del Paese, anticipando i contenuti del prossimo Forum Transizione Digitale di Roma.

In sintesi:

Oltre 1.000 iscritti e 120 speaker per il Forum It & Intelligence 2024 a Milano.

Focus su integrazione dell’AI nei processi decisionali e sulla nuova centralità strategica dell’IT.

Approccio integrato a cybersecurity It/Ot e applicazioni AI enterprise presentate in demo e tavoli phygital.

Contenuti disponibili online e continuità con il Forum Transizione Digitale del 23 aprile a Roma.

Dalla sperimentazione AI al valore di business: i temi chiave del Forum

L’apertura con il talk show ‘Il linguaggio delle intelligenze e la nuova relazione tra persone e tecnologie’ ha evidenziato come la voce umana e l’intelligenza artificiale stiano ridisegnando i processi aziendali.

Il confronto tra Alberto Bigolin (Innovo Renewables), Pierpaolo D’Odorico (Datapizza), Guido Di Fraia (Università Iulm), Antonella Periti (Edison) e Sandro Puzelli (Ferrarelle) ha confermato il passaggio dell’IT da semplice supporto tecnico a regia strategica della trasformazione.

Nel keynote ‘Dual intelligence: le sfide dell’enterprise AI’, Giacomo Ciarlini, co-founder e Cio di Datapizza, ha denunciato il gap tra sperimentazioni AI e reale impatto su ricavi, costi e scalabilità dei progetti.

Lo speech di Stefano Tosi (Zendesk), ‘L’era della resolution platform’, ha mostrato come l’IT debba guidare piattaforme che combinino automazione intelligente, assistenza a clienti e dipendenti ed empatia umana, rendendo misurabili le performance di servizio.

Nella phygital interview ‘Cybersecurity It/Ot: un approccio integrato tra convergenze, differenze e tutela del business’, realizzata con Innovio, il focus si è spostato sulla protezione congiunta di dati, impianti industriali, processi e continuità operativa in contesti IT/OT convergenti.

Il Datapizza AI Lab ha offerto demo live su orchestrazione dei sistemi, analisi avanzata di dati e gestione documentale intelligente, trasformando i casi d’uso in guida pratica per le imprese.

Sessioni phygital, executive circle, tavoli tematici e incontri di business hanno consolidato il Forum come piattaforma di relazione qualificata tra aziende, pubblica amministrazione e provider tecnologici.

Hanno sostenuto l’iniziativa il main partner Datapizza, il main media partner Adnkronos, gli official partner Innovio e Zendesk e numerosi content e forum partner, tra cui assist digital, OpenText, WeAreProject, WIIT, Yubiq, Brother, Humans.tech e Klaaryo.

Dalla community del Forum alle prossime sfide della transizione digitale

Nelle prossime due settimane, su comunicazioneitaliana.tv saranno disponibili registrazioni integrali e sintesi dei tavoli tematici a porte chiuse, rendendo accessibile a Cio, manager e decisori pubblici un patrimonio strutturato di casi d’uso e metriche.

Questo patrimonio confluirà nel Forum Transizione Digitale del 23 aprile a Roma, in collaborazione con Sap Concur, dedicato all’impatto dell’AI sulla pubblica amministrazione.

La continuità tra i due appuntamenti delinea un’agenda nazionale: passare da progetti pilota isolati a ecosistemi digitali integrati, in cui AI, cybersecurity, dati e governance convergano su obiettivi misurabili di efficienza, resilienza e qualità dei servizi a cittadini e imprese.

FAQ

Che cos’è il Forum It & Intelligence e a chi si rivolge?

Il Forum It & Intelligence è un evento annuale dedicato a Cio, data leader e manager che guidano progetti di trasformazione digitale e AI nelle organizzazioni pubbliche e private.

Quali aziende e istituzioni hanno partecipato all’edizione 2024?

Hanno partecipato manager di Edison, Ferrarelle, Plenitude, Cdp, Credem, Gruppo Iren, Gruppo Hera, Canon Italia, oltre a Istat, Inail e Comune di Milano.

Come accedere alle registrazioni e ai materiali del Forum?

È possibile consultare gratuitamente, entro due settimane dall’evento, registrazioni video e sintesi dei tavoli tematici sul portale ufficiale comunicazioneitaliana.tv, previa registrazione alla piattaforma.

Qual è il collegamento tra il Forum It & Intelligence e Roma 23 aprile?

Il Forum It & Intelligence anticipa temi e risultati che saranno approfonditi il 23 aprile a Roma nel Forum Transizione Digitale, focalizzato sulla pubblica amministrazione.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.