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Marco Masini analizza Fedez e confessa il ruolo decisivo della sorella

Marco Masini analizza Fedez e confessa il ruolo decisivo della sorella

Marco Masini racconta le donne della sua vita e il nuovo percorso artistico

Nel salotto televisivo di Francesca Fialdini, durante la trasmissione “Da noi… a ruota libera”, il cantautore fiorentino Marco Masini ha ripercorso la propria storia personale e professionale.
Al centro del dialogo, andato in onda dagli studi Rai a Roma, il rapporto complesso e profondo con le donne che hanno segnato la sua esistenza, dalla madre scomparsa prematuramente alla sorella Susanna, fino alle collaborazioni artistiche più recenti.
L’intervista, trasmessa nel 2026, ha mostrato un Masini maturo, intenzionato a spiegare perché la fragilità, il dubbio e l’autoanalisi siano diventati il motore di un nuovo corso creativo e umano.

In sintesi:

  • Masini racconta il ruolo decisivo della madre e della sorella Susanna nella sua vita.
  • L’artista riflette sulle difficoltà di comprendere il mondo femminile e se stesso.
  • La collaborazione con Fedez diventa simbolo di dialogo tra generazioni musicali.
  • Nuovo tour nei palazzetti per portare in scena “Perfetto Imperfetto”.

Famiglia, collaborazioni e memoria: il nuovo volto pubblico di Marco Masini

L’emozione più intensa è emersa quando Marco Masini ha ricordato la madre, figura centrale della sua infanzia, descritta come una donna determinata, capace di sostenerlo fino all’ultimo nella scelta di fare musica.
Dopo la sua morte, il baricentro affettivo si è spostato sulla sorella Susanna: «È diventata mia madre a 13 anni e continua a prendersi cura di me ancora oggi», ha confidato il cantautore, sottolineando quanto questo legame sia tuttora essenziale per il suo equilibrio emotivo e creativo.
Riflettendo sul rapporto con il femminile, Masini ha ammesso: «Non ne ho capito nulla, ma nelle donne che mi hanno accompagnato ho trovato tanto di me stesso», riconoscendo in queste relazioni uno specchio imprescindibile per la propria crescita interiore.

Lo spazio dedicato alla musica si è concentrato sulla recente esperienza al Festival di Sanremo e sulla collaborazione con Fedez.
«Sono molto felice, è un momento fortunato e sto cercando di godermelo», ha dichiarato, spiegando quanto sia stato impegnativo costruire empatia tra due artisti distanti per età, linguaggio e pubblico: «È difficile scrivere canzoni quando manca empatia tra due uomini di generazioni diverse».
Il confronto serrato sulle rispettive esperienze di vita ha però trasformato la sfida in opportunità: «C’è stato un forte dialogo su quello che abbiamo vissuto… L’idea era raccontare come uscire dalla tempesta e non avere più paura di volare», ha aggiunto, parlando di un rapporto ormai consolidato con «Federico e la sua mamma».

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Nella parte più nostalgica dell’intervista, Masini ha rievocato il legame affettuoso con Gina Lollobrigida, la sua “Fatina Mia”, e l’episodio creativo che ha dato vita al brano “Superbabbo”, nato da una richiesta last minute dell’amico e conduttore Carlo Conti.
Questi ricordi hanno permesso di intrecciare vita privata, televisione e canzoni, restituendo l’immagine di un artista consapevole del proprio passato ma concentrato su un presente in continua evoluzione.

Tra tour, palazzetti e “Perfetto Imperfetto”: le prossime mosse di Masini

Lo sguardo di Marco Masini è ora puntato sui prossimi mesi, dopo l’avvio del tour estivo da Alessandria.
Dall’autunno, l’artista tornerà nei palazzetti italiani a partire da novembre, con una serie di concerti pensati per trasformare il live in un percorso emotivo guidato dai brani del progetto “Perfetto Imperfetto”.
Al centro ci sarà il tema della vulnerabilità come risorsa: Masini intende ribadire dal palco che l’autenticità, anche quando porta con sé errori e cadute, rappresenta oggi uno dei pochi strumenti credibili per instaurare fiducia con il pubblico.

In un panorama musicale dominato dalla ricerca del consenso immediato, la scelta del cantautore fiorentino è quella di valorizzare il tempo lungo delle relazioni, familiari e artistiche.
La centralità della sorella Susanna, il dialogo intergenerazionale con Fedez, il ricordo di figure come Gina Lollobrigida e il sodalizio con Carlo Conti diventano tasselli di un racconto coerente.
Per il pubblico di concerti, tv e piattaforme digitali, questo percorso offre una chiave di lettura chiara: dietro ai successi di Masini si muove un lavoro profondo su fragilità, memoria e responsabilità verso chi lo segue da decenni.

FAQ

Chi è Susanna, la sorella di Marco Masini, e che ruolo ha avuto?

Susanna è la sorella maggiore di Masini. È diventata figura materna a 13 anni, sostenendolo emotivamente e praticamente durante l’infanzia e la carriera.

Che cosa rappresenta la collaborazione tra Marco Masini e Fedez?

La collaborazione rappresenta un ponte tra generazioni musicali diverse, costruito su dialogo biografico ed empatia, per raccontare come superare paure e crisi personali condivise.

Qual è il significato del progetto “Perfetto Imperfetto” di Marco Masini?

“Perfetto Imperfetto” valorizza la vulnerabilità come forza. Masini afferma che errori, dubbi e fragilità rendono autentica l’espressione artistica e il rapporto col pubblico.

Quando inizierà il nuovo tour nei palazzetti di Marco Masini?

Il nuovo ciclo di concerti nei palazzetti italiani partirà da novembre, dopo una fase estiva già avviata con date in diverse città.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sull’intervista a Marco Masini?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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