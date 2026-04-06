Ascolti tv domenica sfida vinta da Le Donne della Bibbia

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Ascolti tv Pasqua 5 aprile: Canale 5 vince la prima serata

La sera di domenica 5 aprile, nel giorno di Pasqua, la sfida degli ascolti tv in prima serata si è decisa tra Rai e Mediaset. Canale 5 ha conquistato il prime time con la fiction Le Donne della Bibbia, superando il titolo teatrale Filumena Marturano su Rai1, mentre Rai3 ha centrato un solido terzo posto con Il Borgo dei Borghi.

Parallelamente, nell’access prime time ha prevalso l’ammiraglia del servizio pubblico con Affari Tuoi di Stefano De Martino, che ha sopravanzato di misura La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5.

Nel preserale, Rai1 ha consolidato la propria leadership grazie a L’Eredità di Marco Liorni, che ha battuto nettamente Caduta Libera condotto da Max Giusti, confermando l’ottima tenuta del brand quiz di Viale Mazzini.

In sintesi:

Canale 5 vince la prima serata pasquale con la fiction Le Donne della Bibbia .

vince la prima serata pasquale con la fiction . Rai1 domina access e preserale con Affari Tuoi e L’Eredità .

domina access e preserale con e . Il Borgo dei Borghi su Rai3 ottiene il terzo posto in prime time.

su ottiene il terzo posto in prime time. Equilibrio tra Rai e Mediaset nelle diverse fasce orarie strategiche.

Prime time, access e preserale: numeri Auditel e lettura dei dati

In prima serata, Canale 5 con Le Donne della Bibbia totalizza 2.292.000 spettatori e il 17,1% di share, imponendosi sulla proposta teatrale di Rai1. Filumena Marturano si ferma infatti a 1.984.000 spettatori con il 13,8%, confermando come la fiction a tema religioso resti un genere forte nel calendario festivo.

Terza posizione per Rai3 con Il Borgo dei Borghi, condotto da Camila Raznovich, che raccoglie 1.225.000 spettatori (7,7%), consolidando il suo ruolo di appuntamento identitario del canale culturale. Più staccati Italia1 con Anche meno (770.000, 5,4%), Rete4 con Codice d’onore (751.000, 5,3%) e Rai2 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (712.000, 4,3%).

Nella coda della classifica, Nove con Che Tempo Che Fa – Best of (398.000, 3,6%), La7 con Le regole della casa del sidro (376.000, 2,43%) e Tv8 con Foodish (343.000, 2,2%) confermano platee più di nicchia ma fedeli.

Nell’access prime time (20:30-21:30) la leadership va a Rai1: Affari Tuoi tocca 4.248.000 spettatori con il 25,6% di share, confermando la forza del formato anche nella versione con Stefano De Martino.

Canale 5 segue molto vicino con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che registra 4.020.000 spettatori e il 24,2%, segno di un duello estremamente competitivo sull’access commerciale. Terzo gradino per Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine (835.000, 5%).

Fuori podio, Rete4 con 4 di Sera Weekend (prima parte 740.000, 4,6%; seconda parte 600.000, 3,6%), La7 con Barbero Risponde (688.000, 4,2%), Nove con Little Big Italy (417.000, 2,6%) e Tv8 con 4 Ristoranti (395.000, 2,4%).

Nel preserale (18:00-20:00) Rai1 consolida il predominio grazie a L’Eredità: il game show di Marco Liorni segna 3.401.000 spettatori e il 25,8% di share nella parte principale, mentre L’Eredità – La Sfida dei 7 si attesta a 2.370.000 spettatori (21,8%).

Rai3 con il TGR raccoglie 1.910.000 spettatori (14,3%), confermandosi presidio informativo dell’ora di cena. Sul fronte Canale 5, Caduta Libera con Max Giusti raggiunge 1.856.000 spettatori (15,2%), mentre Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.470.000 (14,5%).

Nelle restanti posizioni, Rete4 con La Promessa (871.000, 6%), Rai3 con Blob (825.000, 5,4%), Italia1 con C.S.I. – Scena del Crimine (503.000, 3,5%) e Rai2 con i due episodi di F.B.I. (473.000, 3,3% e 318.000, 2,7%) mostrano una frammentazione del pubblico. Chiudono la fascia Studio Aperto Mag (351.000, 3,1%), ancora Little Big Italy su Nove (261.000, 2,2%), TG2 Dossier (172.000, 1,8%), 4 Hotel su Tv8 (122.000, 1%) e Barbero Risponde su La7 (109.000, 0,9%).

Equilibri festivi e prospettive per Rai e Mediaset

La serata di Pasqua evidenzia un sistema televisivo bipolare: Canale 5 presidia con efficacia la fiction festiva, mentre Rai1 mantiene il controllo delle fasce strategiche di access e preserale.

Per il servizio pubblico, la combinazione Affari Tuoi–L’Eredità resta un asset chiave di traino per il prime time, anche quando il titolo di prima serata non centra la leadership. Per Mediaset, i dati di La Ruota della Fortuna e Caduta Libera indicano margini di crescita, ma anche la necessità di difendere le performance in un contesto competitivo molto serrato.

La buona tenuta di brand come Il Borgo dei Borghi, Little Big Italy e dei programmi con Alessandro Barbero segnala, infine, una domanda stabile per contenuti identitari, culturali e di scoperta del territorio, destinata a pesare sempre più nelle strategie editoriali future.

FAQ

Chi ha vinto gli ascolti tv in prima serata a Pasqua?

Ha vinto Canale 5 con la fiction Le Donne della Bibbia, vista da 2.292.000 spettatori pari al 17,1% di share.

Qual è stato il programma più visto nell’access prime time?

Ha prevalso Affari Tuoi su Rai1 con 4.248.000 spettatori e il 25,6% di share nella fascia 20:30-21:30.

Come si è comportata L’Eredità rispetto a Caduta Libera?

L’Eredità su Rai1 ha ottenuto 3.401.000 spettatori (25,8%), superando nettamente Caduta Libera su Canale 5, fermo a 1.856.000 (15,2%).

Quali canali hanno centrato il podio degli ascolti serali?

In prima serata sono saliti sul podio Canale 5 (primo), Rai1 (secondo) e Rai3 (terzo) con Il Borgo dei Borghi.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni sugli ascolti?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale di dati e notizie fornite da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.