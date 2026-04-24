Home / SPETTACOLI & CINEMA / Barbara d’Urso tratta con Mediaset per un ritorno in prima serata

Mediazione tra Barbara d’Urso e Mediaset: cosa è successo davvero

Chi: la conduttrice Barbara d’Urso e il gruppo Mediaset, assistiti dai rispettivi legali. Cosa: una mediazione extragiudiziale per chiudere la rottura professionale, con proposta di rientro e richiesta di scuse pubbliche. Dove: negli uffici legali del gruppo televisivo e della conduttrice. Quando: nelle scorse settimane, prima dell’azione giudiziaria avviata nel 2026. Perché: per evitare una causa civile sui rapporti contrattuali, sui diritti d’autore e sulla gestione dell’uscita di scena della conduttrice da Canale5. Le trattative, secondo quanto ricostruito da Santo Pirrotta su Vanity Fair, si sono concluse senza accordo, aprendo un fronte legale con potenziali ricadute sull’immagine e sulle strategie editoriali del Biscione.

In sintesi:

Mediazione tra Barbara d’Urso e Mediaset per evitare uno scontro in tribunale.

e per evitare uno scontro in tribunale. Offerto un contratto biennale senza progetto definito, rifiutato dalla conduttrice.

Richiesta una lettera di scuse per la foto post funerale di Silvio Berlusconi .

. Fallita la mediazione, partono le azioni legali sui diritti e sul trattamento ricevuto.

Contratto biennale, rischio “parcheggio” e richiesta di scuse pubbliche

Secondo la ricostruzione di Santo Pirrotta, nella mediazione d’Urso-Mediaset sarebbe emersa un’ipotesi precisa: il ritorno di Barbara d’Urso a Mediaset con un contratto biennale, ma privo di un progetto editoriale definito.

La conduttrice avrebbe giudicato l’offerta troppo vaga, con il concreto rischio di restare formalmente sotto contratto ma senza programmi affidati, quindi di fatto “parcheggiata”.

Un copione che lei avrebbe già vissuto tra settembre e dicembre 2023, quando – pur legata al Biscione – era assente dal video e impossibilitata a lavorare altrove, anche come semplice ospite.

Nel negoziato sarebbe emersa inoltre una condizione aggiuntiva: una lettera di scuse pubblica per la foto con le mani giunte, scattata con alcuni amici pochi giorni dopo il funerale di Silvio Berlusconi e diventata rapidamente un meme virale.

“Le mani giunte diventano un meme. È lì che, si dice, qualcosa si è rotta davvero… Tanto che nella famosa mediazione, nelle settimane scorse, Mediaset avrebbe chiesto anche una lettera di scuse”, si legge nella ricostruzione.

La combinazione tra richiesta di scuse formali e contratto senza garanzie editoriali avrebbe convinto la conduttrice a non firmare alcun accordo, scegliendo invece la via giudiziaria.

Nell’atto di citazione – anticipato da altre testate – gli avvocati di Barbara d’Urso contestano, tra l’altro, il presunto mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi da lei firmati come autrice in oltre 16 anni di collaborazione, inclusi i format come Live – Non è la d’Urso.

La vicenda, nata come lite interna tra star di punta e broadcaster, si sta trasformando in un caso di scuola su gestione delle risorse editoriali, esclusiva contrattuale e tutela dell’immagine professionale nel sistema televisivo italiano.

Per Mediaset, il contenzioso arriva in una fase di forte riposizionamento dei palinsesti; per la conduttrice, rappresenta il tentativo di ridefinire il proprio ruolo e il proprio patrimonio creativo dopo l’uscita da Canale5.

Gli scenari futuri per la tv e per la carriera di Barbara d’Urso

Il fallimento della mediazione apre ora tre possibili sviluppi: una lunga causa civile, un accordo transattivo in extremis o un eventuale approdo di Barbara d’Urso su altre reti generaliste o piattaforme digitali, una volta svincolata da ogni vincolo di esclusiva.

La disputa sui diritti d’autore e sulla gestione dell’immagine potrebbe diventare un precedente significativo per altri volti di punta dello spettacolo, spingendo broadcaster e conduttori a rinegoziare clausole su creatività, utilizzo dei format e periodi di “inattività forzata”.

Per il pubblico, l’esito del contenzioso avrà un riflesso concreto: stabilirà se e come la conduttrice potrà tornare stabilmente sul piccolo schermo, e con quali margini di autonomia editoriale rispetto ai grandi gruppi televisivi.

FAQ

Perché è nata la mediazione tra Barbara d’Urso e Mediaset?

La mediazione è nata per chiudere in via amichevole il contenzioso su uscita da Canale5, gestione contrattuale e diritti d’autore dei programmi.

Cosa prevedeva il contratto biennale proposto a Barbara d’Urso?

Prevedeva, secondo indiscrezioni, un rientro biennale a Mediaset senza progetto editoriale definito, con rischio concreto di inattività televisiva pur restando sotto esclusiva.

Perché Mediaset avrebbe chiesto una lettera di scuse?

La richiesta sarebbe legata alla foto con mani giunte dopo il funerale di Silvio Berlusconi, considerata internamente lesiva dell’immagine aziendale.

Quali diritti d’autore contesta Barbara d’Urso a Mediaset?

Contesta il presunto mancato pagamento di diritti d’autore per programmi da lei firmati come autrice, inclusi format come Live – Non è la d’Urso.

Qual è la fonte delle informazioni su mediazione e contenzioso?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica su materiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.