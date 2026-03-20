Home / SPETTACOLI & CINEMA / Raimondo Todaro svela retroscena al GF Vip su Milly Carlucci

Raimondo Todaro, frase su Jasmine al GF Vip accende le polemiche

Chi: il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, concorrente del Grande Fratello Vip. Cosa: una frase giudicata sessista e infelice sulla figlia Jasmine. Dove: nella casa del GF Vip, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Quando: nelle ore successive alla puntata del 17 marzo. Perché: il racconto del giorno della nascita della figlia è degenerato in un’uscita definita inappropriata, scatenando una forte reazione sui social e riaccendendo i riflettori sulle sue controversie pubbliche.

In sintesi:

Raimondo Todaro ricorda la nascita della figlia Jasmine davanti ai coinquilini del GF Vip.

La frase “prima o poi questa me la t*ombano” provoca indignazione immediata online.

La polemica si aggiunge alle tensioni con Selvaggia Lucarelli e all’addio a Ballando.

Il caso rilancia il dibattito su linguaggio sessista e responsabilità nei reality.

Dal racconto su Jasmine allo scontro con i social e i precedenti

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip il 17 marzo, Raimondo Todaro è rapidamente diventato uno dei concorrenti più inquadrati dalle telecamere. Dopo il battibecco in diretta con Selvaggia Lucarelli e le confidenze da padre separato con Renato Bianciardi sulla relazione con l’ex moglie Francesca Tocca, il ballerino è finito nuovamente al centro del dibattito.

Ricordando il “giorno magico” della nascita di Jasmine, Todaro ha raccontato ai coinquilini l’emozione del primo incontro con la figlia. La tenerezza del momento è però crollata quando ha rivelato uno dei primi pensieri avuti, pronunciando: “Prima o poi questa me la t*ombano”. L’espressione, considerata sessista e volgare, è stata subito ripresa dagli utenti che seguono la diretta h24, generando un’ondata di critiche su X, Instagram e TikTok.

La frase si inserisce in una traiettoria pubblica già segnata dalle polemiche. L’uscita da Ballando con le Stelle, mai del tutto chiarita, resta un nodo irrisolto. Alla domanda sul possibile ritorno di Todaro, Milly Carlucci si era limitata a osservare diplomaticamente: “Le strade nella vita si separano, Todaro ha anche molti impegni come coreografo”, lasciando intendere rapporti raffreddati.

Nel salotto del GF Vip, la tensione è riemersa quando un coinquilino gli ha chiesto proprio della conduttrice di Ballando con le Stelle: Todaro si è schiarito la voce, apparendo in imbarazzo, e la regia ha rapidamente cambiato inquadratura. Bastano pochi secondi per far percepire il gelo nei rapporti e consolidare l’immagine di un personaggio che porta la polemica ovunque vada.

Impatto reputazionale e possibili sviluppi per Todaro nel reality

La frase su Jasmine arriva in un contesto mediatico particolarmente sensibile al linguaggio sugli affetti e sul corpo femminile. Nei reality, dove ogni parola è amplificata, scivoloni di questo tipo incidono direttamente sulla percezione di affidabilità e maturità di un concorrente. Per Raimondo Todaro, già al centro di discussioni per l’addio a Ballando con le Stelle e per gli scontri con Selvaggia Lucarelli, questo episodio potrebbe diventare uno spartiacque: occasione di scuse pubbliche e riflessione, oppure ulteriore tassello di una narrazione da “polemista permanente” che condizionerà il suo percorso nel Grande Fratello Vip e le opportunità televisive future.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Raimondo Todaro sulla figlia Jasmine?

Raimondo Todaro ha ricordato la nascita di Jasmine e ha dichiarato: “Prima o poi questa me la t*ombano”, frase ritenuta sessista e inaccettabile sui social.

Perché la frase di Todaro al Grande Fratello Vip è considerata sessista?

La frase è considerata sessista perché riduce la figlia a oggetto del desiderio maschile, usando espressione volgare e possessiva, incompatibile con un linguaggio rispettoso.

Qual è oggi il rapporto tra Raimondo Todaro e Ballando con le Stelle?

Attualmente il rapporto appare freddo: l’uscita dal programma non è stata chiarita e Milly Carlucci ha parlato di “strade che si separano”.

Cosa è successo tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli al GF Vip?

Durante la prima diretta del GF Vip c’è stato un battibecco acceso, con scambi polemici che hanno confermato la reciproca antipatIa già nota al pubblico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Raimondo Todaro?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.