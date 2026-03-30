Leonardo Fiaschi accusa GialappaShow sulle imitazioni contese in tv

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Leonardo Fiaschi accusa GialappaShow di usare le sue imitazioni: il caso

Chi: il comico e imitatore Leonardo Fiaschi, la Gialappa’s Band e il programma GialappaShow su Tv8.

Che cosa: Fiaschi denuncia pubblicamente che alcune sue imitazioni, ideate e rodate in altri contesti, comparirebbero successivamente nel cast comico di GialappaShow con chiavi comiche molto simili.

Dove: il caso esplode sui social, in particolare sul profilo Instagram di Fiaschi, e viene approfondito in un’intervista a MowMag.

Quando: lo sfogo arriva poche ore prima della nuova edizione di GialappaShow, in onda questa sera.

Perché: Fiaschi rivendica il lavoro creativo su personaggi come Jovanotti cattivo, Jannik Sinner, Cesare Cremonini e Pier Silvio Berlusconi, sostenendo che le “coincidenze” ripetute aprano un tema di tutela delle idee nel mondo della comicità televisiva.

In sintesi:

Leonardo Fiaschi denuncia “coincidenze” tra le sue imitazioni e quelle viste a GialappaShow.

Al centro del caso: Jovanotti “cattivo”, Sinner, Cesare Cremonini e Pier Silvio Berlusconi.

Fiaschi ironizza ma solleva il tema della paternità delle idee comiche in tv.

Il comico si dice lusingato d’essere fonte d’ispirazione, ma invita a riconoscere il lavoro creativo.

Le accuse di Leonardo Fiaschi e il nodo delle “coincidenze comiche”

Nel suo video su Instagram, Leonardo Fiaschi racconta di lavorare “mesi e mesi” per trovare la “chiave comica” dei personaggi.

Per il format Only Fun, con i PanPers, Belén Rodriguez e gli autori, avrebbe costruito un Jovanotti in “chiave cattiva”, che “si gira il cappellino e diventa cattivo”.

Fiaschi sottolinea che Jovanotti era già stato imitato da Neri Marcorè, ma non con quell’impostazione. La sorpresa arriva leggendo che nella nuova puntata di GialappaShow è previsto proprio un “Jovanotti cattivo”.

Non è l’unico episodio citato: Fiaschi ricorda di aver realizzato un Cesare Cremonini a Only Fun, pubblicato sui suoi social prima della messa in onda, e di aver visto mesi dopo una parodia analoga a GialappaShow.

Nonostante il tono ironico, il messaggio è chiaro: *“Non si scappa. Tutto uguale. Ma non è incredibile?!”*.

Fiaschi precisa comunque di stimare la squadra del programma e di non credere che abbiano “bisogno di lui per le idee”.

Chiude con sarcasmo: *“Se c’avete bisogno: girate il cappelino e fate il Jovanotti cattivo! Ora noi andiamo a preparare qualcosa che possa servirvi per il prossimo anno”*.

Diritto d’ispirazione, originalità e futuro della comicità televisiva

Intervistato da Grazia Sambruna per MowMag, Leonardo Fiaschi entra nel dettaglio.

Racconta di aver proposto a GialappaShow la sua imitazione di Jannik Sinner, poi portata su Rai2 in Audiscion con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci.

All’avvio del programma di Tv8, trova Giovanni Vernia a fare Sinner; successivamente, sempre Vernia in versione Cesare Cremonini con una chiave comica che Fiaschi definisce “la stessa” della sua.

Lo stesso schema, a suo dire, si ripeterebbe con il “Jovanotti cattivo”.

Fiaschi cita anche l’aver proposto ai Gialappi un Pier Silvio Berlusconi, poi visto impersonato da Ubaldo Pantani in una versione che definisce “perfetta” e su cui evita polemiche: riconosce che il personaggio “si prestava” e che Pantani potrebbe non aver saputo del suo precedente tentativo.

Riassume la propria posizione con una battuta alla Adam Kadmon: *“Coincidenza? Non credo”*.

E conclude: *“Lieto che il mio lavoro possa essere d’ispirazione”*, ma lascia sul tavolo la questione: quanto è labile oggi, in tv, il confine tra ispirazione legittima e appropriazione creativa?

FAQ

Chi è Leonardo Fiaschi e in quali programmi è apparso?

Leonardo Fiaschi è un comico e imitatore toscano, visto in programmi come Only Fun, Rai2 Audiscion e numerosi spettacoli live e radiofonici.

Cosa contesta Leonardo Fiaschi a GialappaShow nello specifico?

Fiaschi afferma che imitazioni da lui ideate, come Jovanotti “cattivo”, Sinner e Cremonini, siano comparse successivamente a GialappaShow con chiavi comiche molto simili.

GialappaShow ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Fiaschi?

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali di GialappaShow sul caso. Eventuali repliche potrebbero arrivare nelle prossime puntate o tramite canali social.

Le imitazioni comiche possono essere protette legalmente?

Sì, ma solo in parte: il diritto d’autore tutela testi originali e format strutturati, mentre idee generiche e personaggi ispirati a persone reali sono più difficili da proteggere.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.