Bar e pannelli fonoassorbenti: panico silenzioso, clienti disorientati e calo consumi scuotono la movida

Preoccupazioni dei clienti e prime reazioni

Clienti spiazzati e domande a raffica: nel locale di Daniel Rodolfi l’attenzione è tutta sui pannelli fonoassorbenti applicati al soffitto, percepiti come potenziale rischio. Il gestore riferisce di un clima di inquietudine diffuso, con avventori che chiedono spiegazioni sulla natura del materiale e sulle sue implicazioni per la sicurezza. Le perplessità si sono intensificate nelle ultime settimane, alimentate da notizie di cronaca e da un generale aumento della sensibilità al tema antincendio.

Rodolfi ha dovuto riorganizzare la comunicazione in sala, rispondendo con costanza e trasparenza alle richieste, per evitare fughe di clienti e interpretazioni allarmistiche. Il confronto diretto al bancone è diventato il primo strumento per disinnescare i timori, accompagnato da chiarimenti puntuali sulla composizione degli elementi acustici. In parallelo, il personale è stato istruito per fornire risposte coerenti e rapide, riducendo il margine di ambiguità.

Le reazioni iniziali, tra diffidenza e curiosità, hanno evidenziato come l’impatto visivo della schiuma fonoassorbente incida sulla percezione del rischio più della valutazione tecnica. Da qui la scelta del gestore di presidiare la relazione con i frequentatori, trasformando l’emergere delle paure in occasione per ribadire standard e procedure di sicurezza già operative.

Sicurezza certificata e controlli antincendio

Il gestore, Daniel Rodolfi, precisa che i pannelli installati sono materiali certificati per la protezione antincendio, con schede tecniche e conformità aggiornate. La documentazione è stata messa a disposizione dei clienti che ne hanno fatto richiesta, per garantire massima tracciabilità e trasparenza.

Dopo l’intervento di ristrutturazione, i locali sono stati ispezionati e approvati dai pompieri, che hanno verificato percorsi di esodo, reazione al fuoco dei rivestimenti e funzionamento dei presidi. Il verbale di conformità ha confermato l’idoneità dell’allestimento acustico in rapporto alle normative vigenti.

Alla luce degli eventi di Crans-Montana, è stata sollecitata un’ulteriore verifica dall’assicurazione immobiliare del Canton Grigioni, autorità competente per la prevenzione incendi: controlli supplementari su materiali, fissaggi e impiantistica hanno ribadito la sicurezza dell’isolante e il corretto livello di protezione.

Dimostrazioni pratiche e rassicurazioni del gestore

Per rispondere ai dubbi, Daniel Rodolfi ha avviato test dimostrativi direttamente in locale, illustrando il comportamento della schiuma fonoassorbente a contatto con la fiamma. Davanti ai clienti, il materiale non alimenta la combustione e la fiamma si estingue in modo autonomo, come previsto dalle certificazioni.

Il 30enne ha accettato di replicare la prova anche davanti alla redazione di 20Minutes, utilizzando un accendino per evidenziare la reazione all’innesco e la rapidità di autoestinguenza. La dimostrazione, svolta in sicurezza e con dispositivi a portata di mano, ha lo scopo di tradurre le schede tecniche in un riscontro visivo immediato.

Queste verifiche pubbliche sono state accompagnate da spiegazioni sui limiti della prova, chiarendo che non sostituisce i controlli ufficiali ma li integra. Il gestore ha ribadito la conformità dei pannelli, la presenza di vie di fuga libere e la manutenzione periodica dei presidi antincendio, per rafforzare la fiducia e ridurre l’ansia dei frequentatori.

FAQ

  • Quali test sono stati mostrati ai clienti? Prove con accendino sulla schiuma fonoassorbente per verificarne l’autoestinguenza.
  • Chi ha assistito alle dimostrazioni? Clienti in sala e la redazione di 20Minutes.
  • La prova sostituisce i controlli ufficiali? No, è un supporto informativo, non un’ispezione formale.
  • Il materiale utilizzato è conforme? Sì, è certificato per la protezione antincendio e approvato dai pompieri.
  • Perché i test sono stati avviati? Per rispondere alle preoccupazioni e offrire evidenze pratiche ai clienti.
  • Che cosa dimostra l’autoestinguenza? Che il materiale non propaga la fiamma e si spegne rapidamente.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? La dimostrazione è stata accettata e mostrata a 20Minutes (fonte: 20Minutes).

