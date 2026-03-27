Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Banche svizzere rafforzano strategie e servizi per attrarre nuova clientela facoltosa dai Paesi del Golfo

Perché la guerra in Iran rilancia la fuga di capitali verso la Svizzera

La guerra in Iran sta spingendo numerosi grandi patrimoni dei Paesi del Golfo a rivalutare la propria strategia di residenza e pianificazione patrimoniale. A riferirlo sono consulenti finanziari attivi tra Dubai e la Svizzera, secondo cui trasferimenti di capitali verso la Confederazione sono già in corso.

Le operazioni coinvolgono principalmente famiglie facoltose residenti negli Emirati Arabi Uniti, che analizzano soluzioni alternative per mettere al sicuro beni e stile di vita.

Il fenomeno è osservato soprattutto tra i clienti private banking e wealth management, che guardano alla Svizzera come hub stabile e neutrale in un contesto regionale sempre più instabile. La tempistica e l’intensità di questo movimento dipenderanno in gran parte dalla durata del conflitto e dalla capacità degli Emirati di rassicurare investitori e residenti stranieri.

In sintesi:

Cresce l’interesse dei grandi patrimoni del Golfo per la residenza e i capitali in Svizzera.

Consulenti come Patrick Akiki e Lorenzo Romano confermano trasferimenti di fondi già in corso.

e confermano trasferimenti di fondi già in corso. La Svizzera viene rivalutata per neutralità, stabilità politica e sicurezza giuridica.

Dubai allenta le regole fiscali per trattenere residenti e capitali ad alto reddito.

Secondo Patrick Akiki, responsabile mercato servizi finanziari di PwC Svizzera, *“i trasferimenti di fondi sono in corso”*, ma con tempi più lunghi rispetto al passato: i vincoli normativi sono più severi e le banche svizzere verificano scrupolosamente la conformità di ogni caso prima di procedere.

Lo confermano, in modo confidenziale, anche altri consulenti che dialogano con numerosi istituti elvetici: ufficialmente, le banche preferiscono il silenzio per non apparire come beneficiarie dirette della crisi.

Parallelamente emerge un secondo fenomeno: grandi patrimoni che negli ultimi anni avevano trasferito residenza e attività a Dubai o in altri Emirati stanno rimettendo in discussione quella scelta, cercando non solo protezione per il capitale, ma anche per la propria sicurezza personale e familiare.

Come la Svizzera diventa rifugio strategico per le élite del Golfo

Lorenzo Romano, finanziere ginevrino spesso in viaggio negli Emirati – rimasto bloccato a Dubai all’inizio del conflitto – riferisce di aver ricevuto *“diverse richieste per valutare quali siano i luoghi consigliati in Svizzera, come funzionano le scuole private, l’acquisto di immobili, le locazioni o ancora il funzionamento dei forfait fiscali”*.

A suo giudizio non c’è un’ondata di panico, ma *“un periodo di osservazione”* in cui molte persone facoltose stanno rivalutando le proprie future residenze. Le domande riguardano soprattutto qualità della vita, continuità scolastica per i figli e quadro fiscale prevedibile.

Già oggi la Svizzera è una piazza centrale per i capitali del Golfo: secondo stime di Deloitte, quasi un quarto del patrimonio gestito nel Paese proviene da quella regione. In questo scenario, la percezione di “noiosa stabilità” della Svizzera diventa un asset competitivo in un mondo polarizzato e ad alta volatilità geopolitica.

Romano sottolinea che gli Emirati continuano a offrire grande attrattiva in termini di diversità, dinamismo economico e infrastrutture, ma molti investitori iniziano a considerare la “monotonia” svizzera un vantaggio decisivo.

Akiki aggiunge che il modello emiratino, costruito su sicurezza, alto livello di istruzione, sistema sanitario avanzato e qualità della vita, oggi è messo alla prova dalle tensioni regionali: *“Diverse grandi famiglie si stanno ponendo la domanda: possiamo continuare a fidarci di questi Paesi? Oppure è meglio tornare verso Paesi come la Svizzera, che sono neutrali, che offrono un’ottima qualità di vita e che hanno comunque dimostrato una grande resilienza nell’ultimo decennio?”*.

L’esperto PwC richiama anche un indicatore di mercato: l’apprezzamento del franco svizzero conferma la fiducia degli investitori globali nella stabilità elvetica.

Consapevoli di questa concorrenza, le autorità degli Emirati stanno intervenendo per rassicurare i grandi contribuenti. Dubai ha già allentato le regole relative ai forfait fiscali, in particolare sul numero di giorni di residenza richiesti, cercando di rendere ancora più flessibile il quadro per gli HNWI (High Net Worth Individuals).

Tuttavia, gli operatori riconoscono che la variabile chiave resterà la durata del conflitto in Iran e l’eventuale estensione delle tensioni nell’area del Golfo. Più la crisi si prolungherà, maggiore sarà la pressione sulla piazza finanziaria emiratina e più appetibile diventeranno alternative consolidate come la Svizzera, forte di neutralità, Stato di diritto e infrastrutture finanziarie regolamentate ma ancora competitive.

Prospettive future tra concorrenza fiscale e nuova geografia dei capitali

Se il conflitto in Iran dovesse protrarsi, la ridefinizione della geografia dei capitali del Golfo potrebbe accelerare, con una crescente quota di patrimoni che si distribuisce tra Svizzera, Europa continentale e altre giurisdizioni stabili.

La competizione tra hub – da Dubai a Ginevra, da Zurigo a Singapore – si giocherà su sicurezza, certezza del diritto, qualità della vita e trasparenza regolamentare più che su singoli incentivi fiscali.

Per la Svizzera, la sfida sarà coniugare attrattività per i grandi patrimoni con standard stringenti di compliance e reputazione internazionale, evitando la percezione di “rifugio opportunistico” e posizionandosi invece come piattaforma affidabile per pianificazioni patrimoniali di lungo periodo.

FAQ

Perché i capitali del Golfo guardano alla Svizzera dopo la guerra in Iran?

Avviene perché la guerra aumenta il rischio percepito nella regione. La Svizzera offre neutralità, sicurezza giuridica, moneta forte e stabilità politica di lungo periodo.

Qual è il ruolo delle banche svizzere nei nuovi trasferimenti di fondi?

Le banche svizzere stanno gestendo trasferimenti con procedure di compliance più rigorose, effettuando verifiche approfondite su origine dei fondi e profili sanzionatori.

Gli Emirati stanno perdendo attrattiva per i grandi patrimoni internazionali?

Non completamente, ma sì, la loro attrattiva è sotto pressione. Le tensioni regionali e l’incertezza geopolitica spingono molte famiglie a valutare opzioni alternative.

Quanto pesa oggi il capitale del Golfo nella gestione patrimoniale svizzera?

Incide in modo significativo: stime di consulenti come Deloitte indicano che circa un quarto del patrimonio gestito in Svizzera proviene dalla regione.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulla fuga di capitali?

Deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.