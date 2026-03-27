Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Ticino nuovo rifugio per capitali e professionisti in uscita da Dubai secondo l’analisi di Petruzzella

Guerra in Medio Oriente, Dubai sotto pressione e opportunità per il Ticino

La guerra in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione la piazza finanziaria di Dubai, con una fuga di capitali e talenti già in corso.

A evidenziarlo è Alberto Petruzzella, presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese, intervistato in Ticino.

Secondo Petruzzella, nei prossimi mesi molti professionisti e contribuenti valuteranno di lasciare gli Emirati Arabi Uniti per motivi di sicurezza e stabilità.

Il fenomeno potrebbe ridisegnare gli equilibri tra piazze finanziarie europee e asiatiche, aprendo margini di attrazione anche per la Svizzera italiana.

Il Ticino, grazie alla sua qualità di vita, al sistema educativo internazionale e alla vicinanza con Milano, è visto come possibile approdo per una quota di questi capitali.

Per cogliere questa opportunità, però, il Cantone dovrà preservare nel tempo condizioni fiscali e regolamentari stabili e competitive.

In sintesi:

La guerra in Medio Oriente mette a rischio l’attrattività finanziaria della piazza di Dubai.

Professionisti e contribuenti valutano di lasciare gli Emirati per motivi di sicurezza e stabilità.

Il Ticino può attrarre una parte di capitali e talenti in uscita da Dubai.

Condizioni quadro fiscali stabili sono decisive per la competitività della piazza ticinese.

Fuga da Dubai e ruolo competitivo del Ticino nella finanza globale

Per Alberto Petruzzella, la piazza finanziaria di Dubai subirà inevitabilmente un contraccolpo: *«una piazza finanziaria vive delle persone che ci lavorano: banker, avvocati, fiduciari»*.

L’elemento di frattura è il rischio percepito: molti professionisti e residenti fiscali, attratti sinora da un contesto fiscale favorevole e da una città in forte sviluppo, iniziano a chiedersi se vogliono continuare a vivere in un’area potenzialmente pericolosa.

Petruzzella prevede quindi *«sicuramente un movimento nei prossimi mesi»* di persone e patrimoni, non necessariamente diretto in Europa: una parte potrebbe spostarsi verso l’Asia, un’altra verso piazze più stabili come la Svizzera.

Per il Ticino, l’obiettivo realistico non è assorbire la massa degli espatri, ma intercettare una minoranza qualificata: *«A noi basta che ce ne sia qualcuno che venga»*.

Qui giocano un ruolo centrale affinità culturale e linguistica, in particolare con i numerosi italiani di Dubai, oltre alla combinazione tra qualità di vita, scuole internazionali e prossimità con Milano, fattori che rafforzano il posizionamento del Cantone come hub finanziario di nicchia ma altamente specializzato.

Stabilità fiscale ticinese e concorrenza con le piazze asiatiche

Per trasformare una crisi geopolitica in opportunità economica, il Ticino deve però evitare passi falsi.

I problemi finanziari del Cantone non devono tradursi, avverte Petruzzella, in *«qualche idea strana sotto il profilo fiscale»* che faccia temere peggioramenti delle condizioni quadro nei prossimi anni.

Il messaggio, diretto a investitori e contribuenti internazionali, è di continuità: la stabilità normativa e fiscale è oggi un asset strategico quanto il livello di imposizione.

Sul piano globale, la concorrenza tra piazze è già intensa: la Svizzera si confronta da anni con centri come Hong Kong e Dubai.

Tuttavia, secondo Petruzzella, *«Hong Kong – con quello che è successo con la Cina – e Dubai – con quello che sta succedendo adesso – non saranno mai delle vere alternative alla piazza finanziaria svizzera»*.

Il vantaggio competitivo elvetico sta nella combinazione di sicurezza, neutralità, certezza del diritto e professionalità del settore finanziario: qualità che, se preservate, permettono alla Svizzera e al Ticino di continuare a giocare un ruolo di primo piano nella gestione patrimoniale internazionale.

FAQ

Perché la guerra in Medio Oriente indebolisce la piazza finanziaria di Dubai?

La guerra incide direttamente sulla percezione di sicurezza regionale, spingendo professionisti e investitori a valutare il trasferimento verso giurisdizioni considerate più stabili e prevedibili.

Quali vantaggi offre il Ticino a chi lascia Dubai?

Il Ticino offre alta qualità di vita, scuole internazionali, vicinanza a Milano, infrastrutture moderne e un quadro giuridico svizzero stabile e riconosciuto a livello globale.

Il Ticino può realmente competere con le piazze asiatiche come Hong Kong?

Sì, può competere puntando su sicurezza, neutralità, certezza del diritto, private banking avanzato e un ecosistema finanziario regolato ma efficiente e orientato alla clientela internazionale.

Quali rischi fiscali potrebbero scoraggiare nuovi arrivi in Ticino?

Eventuali aumenti improvvisi della pressione fiscale o cambi normativi instabili potrebbero minare la fiducia di investitori e residenti ad alto valore aggiunto.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.