Home / TURISMO / Compagnie aeree sotto pressione in Borsa tra aumento dei biglietti, cancellazioni e sfiducia degli investitori

Guerra in Iran, compagnie aeree in crollo e vacanze estive a rischio

Le compagnie aeree globali stanno subendo un forte crollo in Borsa a causa dell’escalation bellica in Iran, che ha colpito soprattutto i collegamenti con il Golfo.

Nel giro di poche settimane, in pieno periodo di programmazione delle vacanze, sono stati cancellati circa 43.000 voli, con pesanti ripercussioni su ricavi, fiducia dei viaggiatori e prospettive per l’estate.

Le tensioni geopolitiche, unite al balzo del prezzo del petrolio, stanno ridisegnando le strategie di Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, easyJet, Emirates e American Airlines, mettendo in discussione l’equilibrio economico di un settore già provato da pandemia e inflazione.

In sintesi:

Crollo in Borsa per le principali compagnie aeree europee e internazionali.

Oltre 43.000 voli cancellati e ondata di disdette verso il Golfo Persico.

Petrolio oltre 100 dollari, rischio rincari a doppia cifra sui prezzi dei biglietti.

Probabile spostamento della domanda verso turismo domestico e mete meno costose.

Compagnie aeree sotto pressione tra voli cancellati e caro carburante

La tempesta sui cieli parte dalle Borse. Lufthansa, che controlla anche ITA Airways, perde circa il 18% nell’ultimo mese ed è tra le meno colpite.

Air France-KLM arretra di circa il 30%, Wizz Air del 34%, mentre easyJet lascia sul terreno il 26%.

Meglio, ma comunque in rosso, Ryanair con un -12%. Fuori dall’Europa, la correzione tocca anche Emirates Airlines e American Airlines, entrambe con cali vicini al 23%.

Il nodo principale è l’ondata di voli cancellati: circa 43.000 nelle ultime settimane per motivi di sicurezza.

Le disdette colpiscono in particolare destinazioni simbolo come Dubai, fino a poco tempo fa percepita come area “blindata” rispetto alle tensioni regionali.

Gli attacchi mirati dall’Iran hanno incrinato questa percezione, spingendo molti turisti a rientrare anticipatamente e scoraggiando nuove prenotazioni per la primavera-estate.

A ciò si aggiunge il caro petrolio: il Brent viaggia intorno ai 100 dollari al barile, circa il 50% in più in un mese.

Per un settore dai margini compressi, ciò significa inevitabili rincari dei prezzi dei biglietti, potenzialmente a doppia cifra, proprio nel momento in cui le famiglie pianificano le ferie.

L’ulteriore incertezza sull’inflazione e sui redditi reali rischia di frenare i viaggi a lungo raggio, con un impatto diretto sui conti delle compagnie e sull’indotto turistico internazionale.

Nuovi scenari per turismo e investitori tra rischio bellico e domanda domestica

Per il trasporto aereo si tratta dell’ennesima crisi dopo pandemia e shock inflattivo.

Molti titoli non avevano ancora recuperato i livelli pre-Covid: Air France-KLM, per esempio, quotava circa 35 euro a febbraio 2020, è scesa poco sopra 13 euro a fine mese scorso e ora fatica a mantenersi intorno ai 9 euro.

La massificazione del turismo non ha garantito la stabilità che si attendeva; al contrario ha evidenziato l’estrema vulnerabilità del settore a shock geopolitici, sanitari ed energetici.

Se il conflitto nel Golfo dovesse rientrare rapidamente, i danni potrebbero restare circoscritti, con una possibile ripresa delle prenotazioni estive e un parziale raffreddamento delle tensioni sui prezzi.

Uno scenario prolungato oltre Pasqua, invece, aggraverebbe il crollo delle compagnie aeree, rendendo insostenibili gli aumenti tariffari per la fascia media e bassa.

In parallelo, la paura legata al clima di bellicismo internazionale potrebbe spingere molti a rinunciare ai viaggi intercontinentali.

In questo contesto, l’industria turistica potrebbe assistere a una nuova riallocazione della domanda.

Tour operator, alberghi e B&B legati ai flussi esteri pagherebbero il conto più salato, mentre il turismo domestico potrebbe tornare a crescere, con una predilezione per mete interne meno costose.

L’estate 2025 aveva mostrato un aumento complessivo delle presenze, ma con un calo nelle spiagge, alimentando narrazioni sulla presunta “crisi del turismo“ poi smentite dai dati.

Il 2026 potrebbe segnare un nuovo ribilanciamento, questa volta guidato più dalla geopolitica che dalle mode di consumo.

FAQ

Perché le compagnie aeree stanno crollando in Borsa?

Stanno crollando principalmente per la guerra in Iran, le 43.000 cancellazioni di voli e il petrolio oltre 100 dollari, che comprimono margini e prospettive.

Quali compagnie aeree europee risultano più penalizzate?

Risultano particolarmente colpite Air France-KLM (-30%), Wizz Air (-34%) ed easyJet (-26%), mentre Lufthansa e Ryanair registrano cali meno marcati.

Come inciderà il caro petrolio sui prezzi dei voli?

Inciderà con probabili rincari a doppia cifra, perché il Brent a 100 dollari aumenta drasticamente i costi operativi e riduce gli spazi per promozioni.

Conviene puntare sul turismo domestico nel 2026?

Sì, conviene perché l’incertezza geopolitica e l’aumento dei prezzi favoriscono mete nazionali, spesso più economiche e facilmente riprenotabili in caso di imprevisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sul trasporto aereo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.