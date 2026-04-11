Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Svizzera sotto esame dopo Crans-Montana, incrinata la reputazione di porto sicuro per investitori e turisti

Come la tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha inciso sul turismo svizzero

Nella notte di Capodanno 2026, l’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, in Vallese, ha causato 41 morti e 115 feriti, colpendo uno dei simboli dell’après‑ski svizzero. L’evento, amplificato da una copertura mediatica definita “sensazionalistica ed emotiva”, ha temporaneamente incrinato l’immagine di “porto sicuro” associata alla Svizzera dalle principali nazionalità turistiche.

Secondo gli operatori del settore, gli effetti si sono concentrati nei mesi immediatamente successivi, in particolare su pernottamenti alberghieri, fatturato e percezione della movida in alcune località vallesane, mentre altre destinazioni hanno mostrato una sorprendente resilienza.

La stagione invernale 2025‑2026 si chiude così con un quadro contrastato: calo complessivo di ospiti a livello nazionale, tenuta delle località più strutturate e segnali di riposizionamento dei flussi internazionali.

In sintesi:

Crans-Montana registra -13,2% di pernottamenti tra gennaio e febbraio dopo l’incendio di Capodanno.

L’impatto d’immagine sulla Svizzera è forte ma per ora valutato come temporaneo.

Vallese quasi stabile negli impianti, mentre altre regioni svizzere segnano cali marcati.

Calendario scolastico e meteo mite pesano quanto il fattore psicologico post‑tragedia.

Effetti immediati su Crans-Montana e sulle principali destinazioni vallesane

Il primo a quantificare l’impatto è Simon Wiget, direttore dell’ente turistico di Verbier. In un’intervista a Keystone-ATS spiega che l’incendio di *Le Constellation* ha inciso sull’immagine delle località sciistiche svizzere, “in particolare su quelle vallesane”, a causa di una narrazione mediatica che ha messo in discussione la percezione di piena sicurezza.

Il dato più netto arriva però da Bruno Huggler, direttore dell’ente turistico di Crans-Montana: *«Tra gennaio e febbraio abbiamo registrato un calo dei pernottamenti del 13,2%»*. L’effetto è stato “immediato”, soprattutto su hotel, ristoranti ed esercizi legati all’après‑ski. Non tutti gli operatori sono stati colpiti allo stesso modo: la presenza di proprietari di seconde case e la fedeltà della clientela abituale hanno mantenuto stabile, tra gennaio e marzo, la frequentazione complessiva rispetto al 2025, considerando tutte le forme di alloggio.

La composizione della domanda cambia: meno ospiti da alcuni mercati europei, più arrivi dagli Stati Uniti, fenomeno che Huggler collega anche al rafforzamento del franco svizzero e che alimenta aspettative positive per l’estate.

Un bilancio nazionale in chiaroscuro e i segnali per le prossime stagioni

In Vallese, l’impatto non è stato uniforme. Un portavoce dell’ufficio turistico di Zermatt riferisce che la località non ha registrato *«conseguenze durature»*: nessun calo percepibile nelle prenotazioni, pur in un contesto di forte partecipazione emotiva alla tragedia.

I dati di Funivie Svizzere indicano il Vallese come unico cantone capace di sfiorare l’affluenza della scorsa stagione, mentre gli impianti registrano flessioni più marcate altrove: -10% nella Svizzera orientale, -6% nell’Oberland bernese, -2% nei Grigioni. Complessivamente, gli ospiti a livello nazionale calano del 4%.

Le differenze stagionali sono significative: tra metà gennaio e metà marzo il calo è del 2%, ma durante le festività di Natale e Capodanno raggiunge il 14%. Meteo più mite e calendario scolastico 2026, con vacanze concentrate a febbraio, spiegano gran parte delle oscillazioni.

Bernhard Aeschbacher, direttore di Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, sottolinea che la concentrazione delle vacanze di Svizzera e Germania in febbraio ha ridotto sensibilmente i pernottamenti di marzo, nonostante “eccellenti condizioni delle piste”.

Prospettive future tra gestione del rischio e nuovi modelli di domanda

Accanto alle criticità emergono casi di successo. Le funivie di Villars-Gryon-Diablerets, nelle Alpi vodesi, hanno compensato scarso innevamento natalizio e compressione delle vacanze di febbraio con un forte ricorso alla clientela Magic Pass, che rappresenta il 60% dei visitatori.

Dal 29 novembre gli sciatori sono stati 720.000 e, con 20.000 presenze solo nel weekend di Pasqua, la stazione si avvia a chiudere la stagione con un nuovo record, previsto +3% rispetto all’inverno precedente.

Per il medio periodo, gli operatori si confrontano con tre priorità: rafforzare i protocolli di sicurezza e la comunicazione sul rischio; diversificare i mercati per attenuare il peso della domanda europea; adattare l’offerta a un calendario vacanze sempre più concentrato e a inverni meteorologicamente instabili.

FAQ

Qual è stato l’impatto immediato dell’incendio di Crans-Montana sui pernottamenti?

L’impatto è stato rilevante: a Crans-Montana i pernottamenti alberghieri tra gennaio e febbraio sono diminuiti del 13,2%, colpendo soprattutto strutture legate all’après‑ski e alla ristorazione.

La tragedia di Capodanno ha compromesso stabilmente l’immagine turistica svizzera?

No, finora gli effetti appaiono soprattutto di breve periodo. Gli esperti parlano di danno d’immagine circoscritto, mitigato dalla reputazione di affidabilità e dalla continuità della clientela abituale.

Perché il Vallese ha tenuto meglio di altre regioni negli impianti di risalita?

Il Vallese ha reagito meglio grazie all’ampia capacità ricettiva, alla forza dei suoi marchi turistici e a una base consolidata di proprietari di seconde case che garantiscono flussi costanti.

Quanto hanno inciso calendario scolastico e meteo sul calo di presenze?

Hanno inciso in modo decisivo: vacanze scolastiche concentrate in febbraio e condizioni meteo miti a inizio stagione hanno amplificato il calo, soprattutto a Natale e Capodanno.

Da quali fonti sono state elaborate le informazioni su turismo e impianti svizzeri?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.