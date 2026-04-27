Home / NEWS / Avvocato Cataliotti analizza il ruolo di Sempio nel caso Stasi tra nuove ipotesi e tensioni giudiziarie

Delitto di Garlasco, i rischi di una revisione del processo Stasi

Chi: l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio con Angela Taccia. Cosa: mette in guardia sui rischi della revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Dove: sullo sfondo giudiziario del delitto di Garlasco. Quando: nella fase preliminare di valutazione dell’istanza di revisione. Perché: teme un “processo bicefalo” con esiti “possibilmente mostruosi” e gravi ricadute per il sistema e per il suo assistito.

In sintesi:

La revisione del processo a Stasi potrebbe generare due dibattimenti paralleli sul delitto di Garlasco .

potrebbe generare due dibattimenti paralleli sul delitto di . L’avvocato Cataliotti parla di processo “bicefalo” con esiti “possibilmente mostruosi”.

parla di processo “bicefalo” con esiti “possibilmente mostruosi”. Decisiva la gestione dell’ impronta 33 , potenzialmente collegata ad Andrea Sempio .

, potenzialmente collegata ad . Sempio deve prepararsi psicologicamente a una nuova, pesante esposizione giudiziaria e mediatica.

Due processi sul delitto di Garlasco e il nodo dell’impronta 33

Per Liborio Cataliotti, l’eventuale accoglimento della revisione del processo a Alberto Stasi aprirebbe a un quadro giudiziario inedito: due giudizi paralleli sullo stesso omicidio di Garlasco. La legge, osserva il penalista, non vieta in astratto questa possibilità, ma collide con quello che definisce un principio non scritto di “razionalità del sistema”.

In questo scenario, il punto più critico sarebbe la gestione probatoria dell’impronta 33, già al centro di un lungo dibattito tecnico. “Cosa accade se in uno l’impronta 33 viene attribuita a Sempio e nell’altro no?”, domanda l’avvocato, ricordando che “non possono essere colpevoli tutti e due”. Una divergenza radicale sul medesimo reperto produrrebbe decisioni difficilmente conciliabili, alimentando sfiducia nell’opinione pubblica e tensioni tra giurisprudenza e scienza forense.

Cataliotti chiarisce che, al momento, vi è solo un “pre-pre-pre-pregiudizio di revisione”, frutto di un incontro ancora informale, ma sufficiente a costringere Andrea Sempio ad “attrezzarsi psicologicamente” per convivere con una nuova “spada di Damocle”.

Prospettive future e impatto sul sistema giudiziario

Un eventuale nuovo dibattimento sul delitto di Garlasco riaprirebbe anche il confronto su come il processo penale italiano gestisce revisioni, errori giudiziari e nuovi elementi probatori complessi come l’impronta 33. Le parole di Liborio Cataliotti prefigurano un possibile caso-scuola sulla compatibilità tra esigenze di verità storica e coerenza sistemica delle decisioni. Per la difesa di Andrea Sempio, la posta in gioco non è solo la posizione dell’assistito, ma l’affidabilità complessiva del modello processuale quando viene chiamato a riscrivere sentenze definitive in presenza di scenari alternativi di colpevolezza.

FAQ

Cosa significa revisione del processo nel caso Stasi?

La revisione è un rimedio straordinario che può riaprire un processo definitivo, se emergono elementi nuovi idonei a modificare radicalmente il giudizio di colpevolezza.

Perché l’avvocato Cataliotti parla di processo bicefalo?

Lo fa perché teme due dibattimenti paralleli sullo stesso omicidio, con ricostruzioni opposte e decisioni potenzialmente inconciliabili sulla responsabilità penale.

Che ruolo ha l’impronta 33 nel delitto di Garlasco?

L’impronta 33 è un reperto chiave: la sua attribuzione forense può orientare in modo decisivo l’individuazione dell’autore materiale dell’omicidio.

Quali conseguenze psicologiche rischia Andrea Sempio?

Le conseguenze sono pesanti: Sempio deve prepararsi a una nuova esposizione mediatica e giudiziaria, con forte pressione emotiva e reputazionale.

Qual è l’origine delle informazioni su revisione Stasi e caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.