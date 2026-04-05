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Autostrada A21 tragedia in corsia: scontro tra veicoli causa la morte di un bambino di otto anni

Autostrada A21 tragedia in corsia: scontro tra veicoli causa la morte di un bambino di otto anni

Incidente mortale sulla A21: muore bimbo di 8 anni in moto col padre

Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un grave incidente stradale sulla autostrada A21 Torino-Piacenza.
Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.30 tra una moto, sulla quale viaggiavano il piccolo e il padre, e un’auto.
Il sinistro è stato registrato nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Alessandria Ovest e i soccorsi del 118, compreso l’elisoccorso, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.
Il padre è rimasto ferito: è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.
Le cause esatte dello scontro sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

In sintesi:

  • Bambino di 8 anni muore in incidente sulla A21 tra moto e auto.
  • Scontro nel tratto tra Felizzano e Asti Est, direzione Torino.
  • Intervento di Polizia stradale, 118 ed elisoccorso, inutili i tentativi di rianimazione.
  • Padre ferito ma non in pericolo di vita, indagini sulla dinamica in corso.

Ricostruzione preliminare della dinamica e gestione dei soccorsi

L’incidente sulla A21 si è verificato nel pomeriggio, in un orario di traffico intenso, sul segmento autostradale che collega il casello di Felizzano all’uscita di Asti Est, direttrice verso Torino.
Secondo le prime informazioni raccolte dalla Polizia stradale di Alessandria Ovest, una moto con a bordo il bambino e il padre si è scontrata con un’autovettura; la dinamica esatta, compresa l’eventuale presenza di manovre improvvise o distrazioni, è oggetto di rilievi tecnici.
Gli operatori stanno effettuando misurazioni su frenate, posizione dei mezzi e visibilità del tratto, per definire responsabilità e concause.

Il personale del 118 è intervenuto in pochi minuti, attivando anche l’elisoccorso per accelerare il trasferimento in un centro specializzato.
Nonostante le procedure di rianimazione prolungate, il piccolo è deceduto a causa dei traumi riportati nell’impatto.
Il padre, ferito ma cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale: le sue condizioni sono considerate serie ma non critiche.

Sicurezza in autostrada e impatto sulle indagini future

Il nuovo incidente mortale sulla A21 riapre il dibattito sulla sicurezza dei motociclisti in autostrada, soprattutto in tratti ad alta intensità di traffico.
Gli accertamenti della Polizia stradale non serviranno solo a definire le responsabilità, ma confluiranno nelle statistiche operative usate per pianificare controlli mirati e campagne di prevenzione.

Le risultanze tecniche, unite alle testimonianze di eventuali automobilisti presenti, potranno incidere su future raccomandazioni per la circolazione di moto con passeggeri minori su tratti a scorrimento veloce, con particolare attenzione a velocità, distanze di sicurezza e condizioni del manto stradale.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente mortale sulla A21 oggi?

L’incidente è avvenuto sulla A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino.

Chi è la vittima dell’incidente sulla A21 tra Felizzano e Asti Est?

La vittima è un bambino di 8 anni che viaggiava come passeggero su una moto insieme al padre.

Quali mezzi sono stati coinvolti nello scontro sull’autostrada A21?

Nello scontro sono stati coinvolti una moto, con a bordo padre e figlio, e un’autovettura in marcia verso Torino.

Quali soccorsi sono intervenuti sull’incidente in A21 presso Asti Est?

Sono intervenuti il 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre alla Polizia stradale di Alessandria Ovest per rilievi e gestione traffico.

Qual è la fonte delle informazioni su questo incidente in A21?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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