Home / SOCIAL MEDIA / Unione Europea introduce app di verifica età per proteggere i figli da dipendenza e bullismo online

Ursula von der Leyen lancia app UE per proteggere i minori online

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato a Bruxelles una nuova app europea per la verifica dell’età, già tecnicamente pronta.

Lo strumento, destinato a tutti i 27 Stati membri, punta a tutelare bambini e adolescenti dai rischi dei social e delle piattaforme digitali.

L’iniziativa arriva in un contesto di crescente allarme su bullismo online, dipendenze digitali e adescamento da parte di predatori, con l’obiettivo di creare un sistema di protezione armonizzato in tutta l’Unione europea.

In sintesi:

Annunciata a Bruxelles un’ app UE di verifica dell’età per l’accesso alle piattaforme online.

per l’accesso alle piattaforme online. Focus su protezione dei minori da bullismo, contenuti illegali, adescamento e dipendenze digitali.

La Commissione chiede un approccio europeo armonizzato alle regole per i 27 Stati membri.

alle regole per i 27 Stati membri. Centralità del ruolo educativo dei genitori, non delegato alle piattaforme digitali commerciali.

Come funzionerà l’app europea e perché Bruxelles accelera

Sottolineando che il compito di educare i figli «spetta ai genitori, non alle piattaforme», Ursula von der Leyen ha presentato la nuova app europea per la verifica dell’età come tassello chiave della strategia digitale dell’UE.

L’obiettivo è garantire che l’accesso a contenuti e servizi online sensibili – dai social media ai siti con limiti di età – avvenga solo dopo un controllo affidabile, rispettoso della privacy e riconosciuto in tutti i Paesi membri.

Secondo la presidente, «è nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online proprio come facciamo nel mondo offline», e per riuscirci serve un approccio europeo armonizzato che superi soluzioni frammentate e spesso inefficaci a livello nazionale.

Von der Leyen ha evidenziato che il tempo trascorso dai minori davanti agli schermi non è mai stato così alto, aumentando l’esposizione a contenuti dannosi o illegali e al rischio di essere adescati da predatori online.

La proposta dell’app arriva quindi come risposta tecnica condivisa, pensata per integrarsi con la normativa esistente – dal Digital Services Act alle regole sulla protezione dei dati – e per offrire agli Stati membri uno strumento comune, adattabile alle rispettive legislazioni ma basato su standard europei di sicurezza e tutela dei minori.

Bullismo, algoritmi e dipendenze digitali: le prossime sfide per l’UE

Nel suo intervento, Ursula von der Leyen ha richiamato dati allarmanti: un bambino su sei è vittima di bullismo online e uno su otto pratica bullismo ai danni di coetanei.

Ha puntato il dito contro i meccanismi di ingaggio delle principali piattaforme: «Scorrimento infinito. Questo alimenta la dipendenza. Video brevi, capacità di attenzione immediata. Contenuti altamente personalizzati mirati…».

Un ambiente che, ha avvertito, «non apporta benefici alle giovani menti in via di sviluppo» e che richiede un’azione coordinata fra Bruxelles, governi nazionali e genitori.

Proprio il confronto con famiglie e associazioni, ha spiegato, ha portato la Commissione a scegliere un approccio comune per essere più efficaci.

La nuova app di verifica dell’età potrebbe diventare la base tecnologica per future misure su algoritmi più trasparenti, limiti alle funzioni più addictive e obblighi rafforzati per le piattaforme nel segnalare e prevenire abusi sui minori.

Per Google News e Google Discover, il tema è destinato a restare centrale nel dibattito europeo su diritti digitali, sicurezza online e responsabilità delle Big Tech.

FAQ

Che cos’è l’app europea per la verifica dell’età annunciata da von der Leyen?

L’app è una soluzione tecnica comune UE per verificare l’età degli utenti online, proteggendo i minori da contenuti e servizi digitali potenzialmente dannosi.

Perché l’Unione europea vuole un approccio armonizzato alla tutela dei minori online?

L’UE mira a evitare regole frammentate, garantendo standard uniformi di sicurezza, maggiore efficacia dei controlli e tutela coerente dei minori in tutti gli Stati membri.

Quali rischi online per i minori ha evidenziato Ursula von der Leyen?

Von der Leyen ha citato bullismo digitale, esposizione a contenuti illegali o dannosi, dipendenza da social e adescamento da parte di predatori online.

Il ruolo dei genitori cambia con la nuova app europea di verifica dell’età?

No, il ruolo resta centrale: la presidente ha ribadito che educare i figli spetta ai genitori, mentre l’app è solo uno strumento di protezione.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.