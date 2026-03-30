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Falsissimo nuova puntata confermata, Fabrizio Corona svela il giorno di uscita

Falsissimo nuova puntata confermata, Fabrizio Corona svela il giorno di uscita

Quando arriva l’ultima puntata di Falsissimo sul caso Signorini

Chi: Fabrizio Corona, con il format digitale “Falsissimo”.
Che cosa: annuncia l’episodio conclusivo dedicato al caso Alfonso Signorini, dopo una decisione chiave del Tribunale.
Dove: sui canali social ufficiali di Corona, al centro del dibattito sul cosiddetto “Me Too italiano”.

Quando: lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21, con una puntata annunciata come “clamorosa”.
Perché: il Tribunale di Milano ha riconosciuto a Corona il diritto di cronaca, pur imponendo limiti sui giudizi di colpevolezza, aprendo così lo spazio per un racconto più strutturato ma vigilato dell’inchiesta su Signorini.

In sintesi:

  • 6 aprile 2026: ultima puntata di “Falsissimo” sul caso Signorini.
  • Il Tribunale di Milano riconosce a Corona il diritto di cronaca, con vincoli sui giudizi.
  • Ivano Chiesa illustra la decisione, definita da Corona una “prima vittoria”.
  • Annunciati video, chat e interviste inedite sul cosiddetto “Me Too italiano”.

La decisione del Tribunale e i margini del diritto di cronaca

Il recente provvedimento del Tribunale di Milano sul reclamo di Fabrizio Corona rappresenta un passaggio decisivo nel confronto legale con Alfonso Signorini. Il giudice ha parzialmente accolto le richieste della difesa, riconoscendo espressamente a Corona il diritto di cronaca sul caso.

In termini pratici, ciò significa che l’ex fotografo dei vip potrà continuare a pubblicare contenuti giornalistici e ricostruzioni fattuali nell’ambito di “Falsissimo”, purché ancorati a elementi oggettivi, documenti e atti disponibili. Come sottolineato dall’avvocato Ivano Chiesa, questa viene letta come una “prima vittoria” in tribunale.

Rimane però un limite non secondario: fino alla chiusura formale delle indagini, Corona non potrà esprimere giudizi certi sulla presunta colpevolezza di Signorini. Il confine tra informazione, opinione e sentenza anticipata resta quindi sotto stretto controllo giudiziario, a tutela delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza.

Cosa aspettarsi dall’episodio finale e possibili sviluppi futuri

Il 6 aprile 2026 sarà il momento chiave del racconto digitale di Fabrizio Corona sul caso Alfonso Signorini. La puntata conclusiva di “Falsissimo”, annunciata dallo stesso Corona come “clamorosa”, viene presentata come un compendio di video, chat e interviste esclusive capaci – nelle sue intenzioni – di “cambiare la percezione dell’intera vicenda”.

L’operazione si inserisce nel quadro narrativo del cosiddetto “Me Too italiano”, etichetta che Corona utilizza per descrivere un presunto sistema di abusi di potere e dinamiche opache nell’ambiente televisivo. La puntata del 6 aprile, diffusa sui suoi profili social, avrà quindi un duplice effetto: da un lato alimenterà il dibattito pubblico su media e accountability, dall’altro sarà un banco di prova concreto sul rispetto dei limiti fissati dal Tribunale di Milano, osservato con attenzione anche in chiave giurisprudenziale.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata di Falsissimo sul caso Signorini?

Va in onda lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21, sui canali social ufficiali di Fabrizio Corona, in versione episodio conclusivo.

Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano su Fabrizio Corona?

Ha parzialmente accolto il reclamo di Corona, riconoscendogli il diritto di cronaca, ma vietandogli giudizi di colpevolezza su Alfonso Signorini prima della chiusura delle indagini.

Cosa mostrerà l’episodio finale di Falsissimo secondo Corona?

Secondo Corona conterrà video, chat e interviste esclusive, presentati come elementi in grado di ridefinire la percezione pubblica del caso.

Perché si parla di “Me Too italiano” nel caso Falsissimo-Signorini?

Perché Corona inquadra la vicenda in un presunto sistema di abusi di potere nel mondo televisivo, richiamando dinamiche simili al movimento internazionale MeToo.

Qual è la fonte originale della notizia sul caso Corona-Signorini?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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