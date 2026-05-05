Ascolti tv Ulisse domina sui Cesaroni Affari Tuoi e La Ruota

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Ulisse contro I Cesaroni: chi ha vinto la prima serata del 4 maggio

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di ieri, lunedì 4 maggio 2026? A contendersi la prima serata sono stati su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela e su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno con protagonista Claudio Amendola.

La gara si è giocata sui principali canali generalisti, con l’Auditel a misurare in tempo reale preferenze e share del pubblico italiano.

La serata conferma la centralità della fiction familiare Mediaset e dell’approfondimento culturale Rai, mentre i game show e i talk di approfondimento tengono alta la competizione nel prime time.

In sintesi:

Ulisse su Rai 1 supera 2,68 milioni di spettatori con il 17,3% di share.

su Rai 1 supera 2,68 milioni di spettatori con il 17,3% di share. I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 arrivano a 2,73 milioni con il 15,6% di share.

su Canale 5 arrivano a 2,73 milioni con il 15,6% di share. Access prime time: vince Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna sul nuovo Affari Tuoi .

con sul nuovo . Daytime pomeridiano: predominio netto di Canale 5 su soap, talk e reality.

Il confronto tra Rai e Mediaset nel prime time del 4 maggio 2026 si traduce in un sostanziale testa a testa tra il racconto divulgativo di Alberto Angela e la nostalgia seriale de I Cesaroni – Il ritorno.

Accanto ai due titoli di punta, tengono la scena l’approfondimento politico di Nicola Porro su Rete 4, il cinema action di Italia 1 e la proposta culturale di Corrado Augias su La7.

Completano il quadro il varietà comico GialappaShow su Tv8 e il food travel Little Big Italy sul Nove, indicatori importanti delle preferenze del pubblico più giovane e digitale.

Prime time: Ulisse domina lo share, I Cesaroni guidano per pubblico

Su Rai 1, Ulisse – Il piacere della scoperta di Alberto Angela totalizza 2.684.000 spettatori e il 17,3% di share, confermando l’appeal del marchio Rai Cultura in prima serata.

Su Canale 5, I Cesaroni – Il ritorno appassionano 2.730.000 spettatori con il 15,6% di share: platea leggermente più ampia, ma quota percentuale inferiore per concorrenza interna e frammentazione dell’offerta.

Su Rai 2, il game The Floor – Ne rimarrà solo uno con Paola Perego si ferma a 821.000 spettatori e 5,5%, posizionandosi come alternativa leggera.

Rai 3 con il talk investigativo Newsroom di Monica Maggioni intercetta 513.000 spettatori (3,6%), mentre Rete 4 con Quarta Repubblica di Nicola Porro raggiunge 878.000 spettatori e il 7,3%, consolidando il proprio zoccolo duro politico.

Italia 1 con il film action Attacco al potere – Olympus Has Fallen diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Gerard Butler registra 1.208.000 spettatori e il 7,3%.

Su La7, La Torre di Babele di Corrado Augias informa 776.000 spettatori (4,3%), mentre su Tv8 GialappaShow con la Gialappa’s Band e il Mago Forest intrattiene 639.000 individui (4,4%). Il Nove con Little Big Italy e Francesco Panella coinvolge 498.000 spettatori (2,9%).

Nell’access prime time, il confronto tra game show premia La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 con 5.149.000 spettatori e il 25% di share, che supera Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1, fermo a 4.701.000 spettatori e 22,7%.

Nel daytime pomeridiano, Rai 1 tiene con La volta buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in diretta, ma è Canale 5 a dominare con il blocco seriale e reality: GF Vip 2026, Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e donne, La forza di una donna, Amici di Maria e Dentro la notizia superano spesso il 20% con picchi del 25,6%.

Cosa indicano questi dati per le strategie future di Rai e Mediaset

I risultati del 4 maggio 2026 confermano la tenuta dei grandi brand storici: il marchio Ulisse resta garanzia di qualità e share, mentre il revival de I Cesaroni dimostra la forza della fiction familiare nel fidelizzare più generazioni.

L’access prime time, vinto da Gerry Scotti, segnala come il traino verso la prima serata resti decisivo nelle strategie editoriali.

La netta leadership pomeridiana di Canale 5, alimentata da soap e dating show come Uomini e donne, orienterà probabilmente nuovi investimenti Mediaset su storytelling seriale e intrattenimento continuativo, mentre Rai sembra puntare sul rafforzamento dei contenuti di servizio e dell’informazione.

FAQ

Chi ha vinto la sfida diretta tra Ulisse e I Cesaroni?

La serata vede I Cesaroni – Il ritorno leggermente avanti per numero di spettatori, mentre Ulisse prevale in termini di share complessivo.

Quanto ha fatto di share Ulisse il piacere della scoperta?

Ulisse – Il piacere della scoperta ha registrato il 17,3% di share, con 2.684.000 spettatori, confermandosi prodotto di punta della divulgazione Rai.

Quale programma ha vinto l’access prime time del 4 maggio 2026?

Ha vinto La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con 5.149.000 spettatori e il 25% di share, superando Affari Tuoi.

Quale rete ha dominato gli ascolti del pomeriggio televisivo?

Canale 5 ha dominato il daytime con valori spesso oltre il 20% grazie a Beautiful, Uomini e donne, La forza di una donna e GF Vip 2026.

Da dove provengono i dati e le informazioni sugli ascolti tv?

I dati sono elaborati a partire dalle rilevazioni Auditel e da una sintesi redazionale basata su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.