Loredana Lecciso attacca Romina Power e difende Al Bano sul passato

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Loredana Lecciso difende Al Bano e chiede tregua mediatica familiare

Chi: Loredana Lecciso interviene pubblicamente in difesa del compagno Al Bano Carrisi e della figlia Jasmine.

Cosa: la showgirl commenta l’intervista di Al Bano a “Domenica In”, le parole di Romina Power e gli attacchi social ai figli.

Dove: il confronto avviene in diretta televisiva a La vita in diretta, con Alberto Matano.

Quando: le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dalla nuova escalation di tensione familiare mediatizzata.

Perché: Lecciso rivendica il ruolo di padre di Al Bano, contesta la narrativa sulle sue scelte sentimentali e condanna il clima d’odio online verso Jasmine Carrisi.

In sintesi:

Loredana Lecciso parla di sofferenza profonda di Al Bano dopo le accuse pubbliche.

parla di sofferenza profonda di dopo le accuse pubbliche. La showgirl difende il diritto del cantante a ricostruirsi una vita sentimentale.

Durissima condanna degli attacchi social subiti da Jasmine Carrisi e dalla famiglia.

e dalla famiglia. La frattura con i figli Cristel e Yari alimenta ulteriormente la divisione pubblica.

Il dolore di Al Bano e la richiesta di rispetto per la nuova vita

Nel dialogo con Alberto Matano, Loredana Lecciso descrive un Al Bano provato, quasi costretto a esporsi: *“Per fare quell’intervista si è quasi violentato, per lui è stata una sofferenza”*.

La ferita più profonda, spiega, riguarda la messa in discussione della sua paternità: l’artista si sarebbe sentito colpito nel ruolo di padre, più che come ex marito di Romina Power.

Lecciso racconta di essersi commossa fino alle lacrime davanti alle parole del compagno, percependo *“un grande tormento interiore”* e una *“esplosione di verità”* repressa da tempo. Da qui l’appello: *“Quest’uomo lasciamolo vivere in pace”*.

La showgirl rivendica il diritto di Al Bano a ricostruirsi una vita dopo la fine del matrimonio, rifiutando l’idea che debba restare imprigionato nel ruolo dell’uomo sofferente.

Sottolinea inoltre che il cantante, pur essendo *“un grande uomo del Sud”*, ha accettato la scelta dell’ex moglie senza derive di possesso, prendendo le distanze, anche simbolicamente, da quella cultura maschilista oggi al centro del dibattito sui femminicidi.

A supporto, ribadisce un dato cruciale: *“Al Bano è presente per tutti i suoi figli allo stesso ed uguale modo”*, evidenziando una paternità trasversale a tutti i rami della famiglia.

Attacchi social, figli divisi e futuro equilibrio familiare

Una parte significativa dello sfogo di Loredana Lecciso riguarda gli attacchi social alla figlia Jasmine Carrisi. La showgirl richiama l’appello di Al Bano contro gli hater e denuncia il clima di odio online: chi parla di *“leoni da tastiera”* avverte che, nella realtà, *“non avrà vita facile”*.

Lecciso si dice incapace di capire la durezza contro Jasmine, ricordando che con Al Bano sono passati “quasi 26 anni”: una storia ormai consolidata, non certo recente.

Parallelamente, la frattura familiare emerge con chiarezza. Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, pubblica su X un messaggio durissimo, interpretato come un attacco al padre, in cui allude a un *“narcisista che si sente accusato”*.

Il fratello Yari Carrisi mantiene invece una posizione più defilata, prendendo le distanze dalla polemica e facendo intendere di non voler alimentare ulteriormente il conflitto pubblico tra i genitori.

Il quadro che emerge è quello di una famiglia divisa su linee sentimentali e generazionali, dove la gestione mediatica del passato coniugale tra Al Bano e Romina Power continua a produrre effetti concreti sui rapporti tra i figli e sulla serenità del nuovo nucleo costruito con Loredana Lecciso.

Verso una tregua mediatica: quale spazio per la riconciliazione?

Le parole di Loredana Lecciso indicano la volontà di riportare il dibattito sulla sfera privata, chiedendo che le scelte affettive di Al Bano non vengano più trattate come colpe pubbliche.

La tensione con Cristel e il silenzio prudente di Yari lasciano intravedere scenari futuri in cui la questione centrale non sarà più solo la coppia storica con Romina Power, ma la gestione di una famiglia allargata esposta da decenni ai riflettori.

Un’eventuale tregua mediatica potrebbe passare da tre elementi: riduzione delle dichiarazioni incrociate in tv, contenimento degli scontri sui social e riconoscimento pubblico, da tutte le parti, del ruolo di Al Bano come padre di più nuclei familiari, oggi fra loro in evidente squilibrio emotivo.

FAQ

Cosa ha detto Loredana Lecciso sullo stato d’animo di Al Bano?

Lecciso ha affermato che l’intervista di Al Bano è stata una sofferenza profonda, definendola *“quasi un’auto-violenza”* necessaria per liberare un tormento interiore.

Perché Loredana Lecciso difende il diritto di Al Bano a rifarsi una vita?

Lo fa perché considera legittimo che, dopo la fine del matrimonio con Romina Power, Al Bano potesse ricostruire affetti senza essere colpevolizzato.

Come viene descritto il ruolo di Al Bano come padre?

Viene descritto come padre presente e paritario: secondo Lecciso, Al Bano è vicino “a tutti i figli allo stesso modo”.

Qual è la posizione di Cristel e Yari Carrisi nel conflitto familiare?

Cristel ha pubblicato un tweet durissimo, percepito contro il padre; Yari ha preferito prendere le distanze e non commentare pubblicamente.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva congiuntamente da contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati in modo autonomo dalla nostra Redazione.