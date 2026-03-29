Ascolti tv sfida tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi

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Ascolti tv del sabato sera, nuovo duello Carlucci–De Filippi

Chi: Milly Carlucci su Rai1 e Maria De Filippi su Canale 5.

Che cosa: sfida di ascolti tra Canzonissima seconda puntata e Amici venticinquesima edizione.

Dove: prima serata tv generalista italiana, Rai1 e Canale 5.

Quando: sabato 28 marzo 2026, fascia prime time.

Perché: verificare chi guida il sabato sera, tra revival storico Rai e talent consolidato Mediaset.

In sintesi:

Nuova sfida in prime time tra Milly Carlucci e Maria De Filippi il 28 marzo.

e il 28 marzo. Canzonissima rilancia lo show anni ’60, puntando su memoria collettiva e ospiti vip.

rilancia lo show anni ’60, puntando su memoria collettiva e ospiti vip. Amici conferma il format talent con forte seguito giovani e venticinque edizioni all’attivo.

conferma il format talent con forte seguito giovani e venticinque edizioni all’attivo. I dati Auditel della serata del 28 marzo 2026 saranno comunicati nelle prossime ore.

Canzonissima contro Amici, cosa cambia nel sabato sera tv

La seconda puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai1, consolida l’operazione nostalgia Rai: un grande show musicale ispirato al format anni ’60, riportato in palinsesto dopo oltre trent’anni.

Il programma combina orchestra dal vivo, gara tra canzoni iconiche e presenza di volti noti: tra gli ospiti di spicco, Arisa ed Elettra Lamborghini, chiamate a intercettare pubblici diversi, dal più tradizionale al più giovane e social.

Su Canale 5, Maria De Filippi prosegue con la seconda puntata del serale di Amici, talent giunto alla sua venticinquesima edizione. Il meccanismo resta centrato su sfida tra squadre, giudizi tecnici, forte integrazione con social e streaming, elementi che mantengono alto l’engagement di pubblico giovane e famiglie.

La settimana precedente la sfida era stata vinta di misura da Amici. I dati Auditel ufficiali di sabato 28 marzo 2026, attesi a breve, diranno se il rilancio di Canzonissima avrà ridotto o ribaltato il distacco.

Come la sfida del sabato orienta i palinsesti futuri

Il responso Auditel della serata del 28 marzo 2026 sarà decisivo per l’assetto del sabato sera. Rai1, con Canzonissima, misura la tenuta di un grande varietà classico aggiornato, utile a valutare nuovi investimenti nel genere.

Canale 5, con Amici, verifica invece la capacità del talent di reggere sul lungo periodo la concorrenza di format più tradizionali e di confermare la leadership nei target commerciali.

Le curve d’ascolto e i dati di share per età guideranno le scelte su prossimi rinnovi, spin-off e strategie crossmediali per serate evento e programmazione 2026–2027.

FAQ

Chi ha vinto gli ascolti tra Canzonissima e Amici il 28 marzo?

Al momento i dati non sono ancora stati diffusi. I risultati Auditel ufficiali di sabato 28 marzo 2026 sono attesi nelle prossime ore.

Su quale rete va in onda Canzonissima con Milly Carlucci?

Canzonissima è trasmessa in prima serata su Rai1. Il programma rilancia il grande varietà musicale storico adattandolo al pubblico contemporaneo.

In che edizione è arrivato Amici di Maria De Filippi?

Attualmente Amici è giunto alla venticinquesima edizione. Il talent show di Maria De Filippi resta uno dei format più longevi di Canale 5.

Quando vengono pubblicati i dati Auditel del sabato sera?

Di norma i dati Auditel della prima serata del sabato vengono diffusi la mattina successiva, con dettaglio su ascolto medio e share.

Qual è la fonte delle informazioni sugli ascolti e sui programmi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.